К 100-летию Марка Александровича Русина, брестского композитора и педагога

18.06.2021 Николай АЛЕКСАНДРОВ

Марк Александрович Русин (18 июня 1921 – 18 октября 1977) родился в старинном приволжском городе Кинешма Иваново-Вознесенской губернии, богатом историей. Сюда он будет не раз приезжать в свои брестские годы. На верхнем снимке он запечатлен с женою в Кинешме.

Его отец Александр Алексеевич был простым бухгалтером, но при этом еще и страстным садоводом, любителем разведения цветов. А вот брат его матери Александры Александровны, работавшей библиотекарем, Николай Александрович Голубев был композитором, он увлек музыкою племянника.

Вместе с ним они ушли на фронт в начале Великой Отечественной. Причем, Марк Александрович не подлежал призыву из-за ослабленного зрения одного глаза (последствия школьного химического опыта со взрывом), но записался добровольцем и надел-таки военную форму. «Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне…» Всю войну вплоть до до победного мая музыкально одаренный боец Русин прошел руководителем армейского ансамбля и начальником клуба. А вот дядя его Н.А.Голубев погиб на фронте…

Сразу после войны была учеба в Москве в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, где педагогами Марка Русина были музыканты и композиторы высочайшего полета – Михаил Фабианович Гнесин и Арам Ильич Хачатурян. Их наставления и зерна нот упали на благодатную почву. Там же его счастливою половинкой стала студентка-гнесинка Тамара Григорьевна Бубен, с которою Марка Александрович в 1951 году по распределению прибыл в Брест.

Наталья Жебит, педагог и музыковед:

«Сколько поколений брестских музыкантов и меломанов задавались бессмысленным вопросом: Как могло подобное чудо произойти?! Два ярких музыканта не просто «заглядывают» на год-другой в провинциальный городок, а прочно пускают здесь корни: растят детей и внуков, воспитывают учеников. И каждый, в меру отпущенных таланта, ума и доброты несёт в себе частичку яркого света этих незабываемых людей. И, наконец, с годами понимаешь – это без сомнения Божий промысел!»

Все эти годы с 1951 по 1977 Марк Александрович Русин не только преподавал в музучилище, создав в нем теоретическое отделение, но и был консультантом Дома народного творчества в Бресте, а также заведовал музыкальной частью Театра им. Ленинского комсомола Белоруссии (ныне БАДТ). Диапазон работы, как видим, весьма обширный.

Из истории Брестского академического театра драмы:

«В первых спектаклях театра музыкальное оформление состояло из фрагментов известных сочинений, исполняемых на фортепиано или других музыкальных инструментах. С 1951 года на должность заведующего музыкальной частью театра приглашен профессиональный композитор Марк Александрович Русин, выпускник Московского музыкально-педагогического института имени Гнесиных. С этого времени им создаются яркие, эмоциональные произведения к постановкам театра. Для записи привлекаются музыканты военного оркестра под управлением В.С.Майгулы, педагоги и учащиеся музыкального училища, музыканты города. В течение двух десятилетий многие спектакли с неизменным успехом идут в сопровождении оркестра под руководством М.А.Русина».

Член Союза композиторов СССР с 1951 года, Марк Александрович Русин щедро и талантливо вкладывал душу в своих учеников, среди которых ныне именитые композиторы и музыковеды Владимир Комаров, Лев Гунин, Игорь Корнелюк, Людмила Шлег, Ирина Морих и многие другие, благодарно вспоминающие своего учителя. Кстати, и сын его Андрей Маркович Русин пошел по музыкальной стезе, создав здесь в былые годы замечательную школу классической гитары. И внука в честь деда назвали Марком…

Ирина Борисовна Морих, педагог и музыковед:

«В период моего обучения мы с Марком Александровичем на уроках много играли в четыре руки, в частности, клавиры опер, которые очень сложны и не входят в программу средних специальных учебных заведений. После исполнения музыки он анализировал музыкальный текст и делал это блестяще, очень глубоко и разносторонне, плюс талантливо. Его уроки практического анализа (а не просто изучения законов, как это общепринято) позволили мне очень рано понять, как пишется музыка, а это, поверьте, очень трудная наука, примерно наподобие высшей математики. Плюс у композитора должен быть художественный талант, воображение.

Законы музыкальной гармонии очень сложны, формы – еще более, так как требуют представления музыкального сочинения целиком, как проекта. Это не каждый может даже понять, не то, что сделать. Поэтому Марк Александрович по такой сложной программе занимался, разумеется, не со всеми, а только с теми, кто изъявлял желание. То есть, другими словами – только с теми, кто способен был осознать те сложные вещи, о которых говорил педагог. Таких студентов было немного, но они получали фантастические уроки. Остальные занимались в рамках академической программы, которую он тоже давал очень добросовестно, кратко и очень понятно излагая суть дела.

Надо сказать, мы, в ту пору студенты, отлично понимали, что Марку Александровичу нужен был больший «простор» для творчества. Возможно, Москва или какой-то иной крупный культурный центр, где у него были бы единомышленники, с которыми он мог бы совершать обмен творческими идеями. Несмотря на юный возраст, мы прекрасно отдавали себе в этом отчет и очень ему сочувствовали. Хотя повода для этого Марк Александрович не давал – он обладал замечательным чувством юмора, любил и умел шутить, обычно был в хорошем расположении духа, чаще всего улыбался и никого никогда не ругал, а это, заметим, вообще редкое качество для педагога…»

Судьба отпустила ему всего лишь 56 лет жизни. Но век композитора и педагога Марка Русина продолжается в его учениках и музыкальном наследии.

Музыкальное наследие М.А.Русина

Соч.: для солистов, хора и симф. орк. — кантата Огни на Волге (сл. Л. Черноморцева, 1951); для симф. орк. — Праздничная увертюра (1958); для струн. орк. — Сюита (1959); для орк. нар. инстр. — Увертюра (1948), Сюита (1950); для балалайки и орк. нар. инстр. — Концерт (1949); для баяна и орк. нар. инстр. — концерты: I (1954), II (1961); для скр. и ф-п. — Скерцо (1962), Соната (1954), Три пьесы (1958); для влч. и ф-п. — Соната (1959), Миниатюры (1961); для ф-п. — Сонатина (1954), Вариации (1955), Пять пьес (1956); для голоса и ф-п. — романсы на сл. А. Пушкина и А. Блока (1950); хоры и песни на сл. сов. поэтов; музыка к драм. спектаклям Брестского т-ра им. Ленинского комсомола Белоруссии, в т. ч. «Дон Сезар де Базан» (1954), «Женитьба Фигаро» (1956), «Люди, которых я видел» (1958), «Иркутская история» (1960), «Освобожденный Дон-Кихот» (1961), «Собака на сене» (1962), «Финал» (1964), «Отелло» (1965), «Брестская крепость» (1967), «Люди и камни» (1968), «Волынщик из Стракониц» (1969), «Дон Хиль Зеленые штаны» (1970), «Золотое ухо» (1972), «В ночь лунного затмения» (1972), «Дама-невидимка» (1972), «Чинчрака» (1974).