Последний владелец имения Скоки

27.06.2021 Николай АЛЕКСАНДРОВ

Этот фотоснимок мне довелось на днях обнаружить в Госархиве Брестской области. Думаю, он будет интересен исследователям славного рода Урсын-Немцевичей.

УРСЫН-НЕМЦЕВИЧ Станислав, сын Юльяна и Текли (Stanisław Ursyn-Niemcewicz) (17 февраля 1897 – 1979) – последний владелец имения в д. Скоки Брестского повета до 1939 года. После прихода советов и реквизиции имения жил в эмиграции за рубежом. Автор книги «Моим внукам», написанной в поздние годы жизни. Фотоснимок сделан в 1922 году, когда Станислав Урсын-Немцевич был студентом.

Источник: ГАБО 2_1_1381_300b.