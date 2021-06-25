О чем писала брестская газета «Заря» («Зара») в июне 1941 года, в кануны войны…

27.06.2021 Николай АЛЕКСАНДРОВ
Газета выходила на белорусском языке. Но поскольку у меня немало читателей в России, даю эту публикацию в переводе на русский.
6 июня № 131 (502)
*Создан кружок по изучению немецкого языка при Брестском доме партпроса. Записались 40 человек из партактива. Занятия проводятся два раза в неделю.
8 июня № 133 (504)
*Темы номера – мелиорация, стахановское движение, заём, кок-сагыз.
*Театр музкомедии БССР дал концерт в парке.
*В к\т «КИМ» кинофильм «Таинственный остров».
*Брестское государственное музыкальное училище объявляет набор:
рояль, скрипка, альт, виолончель, контрабас, флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, валторна, тромбон, домра, мандолина, балалайка, гитара.
*В командной велогонке победила команда Мальца, чемпиона Советского Союза по велокроссу.
*На стадионе «Спартак» прошел футбольный матч команд Брестского Дома Красной Армии и Кобринского Дома Красной армии. Победил Брест: 3-1.
11 июня № 133 (506)
*Передовица «За культурный отдых пионеров и школьников».
*Во все книжные магазины и киоски КОГИЗа г. Бреста поступило 2.500 экз. «Краткого курса истории ВКП(б)».
*Артистка Московского Большого Академического Театра И.А.Сведерская руководит занятиями танцевальных коллективов на семинаре в Бресте.
13 июня № 137 (508)
*В архивах Гомельского исторического музея найдены письма В.А.Жуковского и В.Г.Короленко. 19 писем Жуковского датированы 1841-1844 гг., адресованы его близким знакомым.
*Театр музкомедии БССР – «Баядера».
*К\т 1 «Мая» – фильм «Фронтовые подруги».
*Брестский «Спартак» выиграл у пинского «Динамо» — 1-0. Играли в Пинске.
18 июня № 141 (512)
*Целая страница посвящена 5-латию смерти Горького.
*Демонстрация школьников, митинг в парке, концерт, танцы.
19 июня № 142 (513)
*В городском театре 16 июня прошел заключительный концерт Брестской городской олимпиады детского творчества. 568 учащихся приняли участие в заключительном концерте. «Концерт закончился балетом – русский хоровод в период татарского нашествия. Исполнили учащиеся школы № 5 под руководством тов. Хмелевской».
(ХМЕЛЕВСКАЯ Евгения Васильевна (1887 – 2 ноября 1954), учительница Русской гимназии в Бресте-над-Бугом в межвоенные годы, преподавала гимнастику, игры, рукоделие. Также руководила любительским театром в гимназии. – Н.А.)
*В Бресте заканчивается строительство и оснащение городского молочного завода. Он будет выпускать пастеризованное молоко, молочнокислые продукты, мороженое. Завод рассчитан на переработку 15 т. молока в день.
*С 21 по 30 июня горком комсомола совместно с к\т «КИМ» проведут кинодекадник «Кем быть». Будут фильмы и встречи со знатными людьми.
*Брестский горком партии 17.06 провел совещание по наведению чистоты и культуры в городе.
*16 июня в типографии им. Ворошилова выступил врач Бегун – как обезопаситься от заболеваний, вызванных работою со свинцом.
(БЕГУН Арье Лейб сын Моисея (1890 Пинск – 1942) – врач по венкожзаболеваниям (диплом от 1918), председатель организации ОРТ (Общество Ремесленного Труда) в Бресте-над-Бугом. Проживал: пл. Маршала Пилсудского (ныне пл. Свободы), 18, там же вел прием пациентов. Погиб с семьею в Брестском гетто. – Н.А.)
20 июня № 143 (514)
*Приезд Народного артиста СССР М.М.Тарханова. «Сегодня в 18 часов 25 минут приезжает в Брест народный артист Союза ССР, дважды орденоносец М.М.Тарханов. На вокзале гостя встретят работники искусств, представители общественных организаций и артисты Брестского русского драматического театра, художественным руководителем которого является тов. Тарханов».
*На 29 июня намечен парад физкультурников в Минске.
*В парке 1 Мая в Бресте 21 мая пройдут два концерта Белгосфилармонии и Государственного хора БССР. В концертах участвуют А.О.Савицкий (аккордеон) и В.В.Басов (художественное слово).
*Реклама. К сведению огородников. Магазин лесокомбината «Чырвоная зара» продает рассаду помидоров и бобовых.
*Договор о дружбе подписали Германия и Турция.
*Немцам запретили выезд из США.
*Германские подлодки потопили 5 английских торговых судов.
21 июня № 144 (515)
*На Всесоюзную сельскохозяйственную выставку сегодня выезжает группа передовиков Коссовского района.
*Целая страница – об итогах школьного года.
*»Дадим учебники школьникам» – заметка Я.Морозова.
*Е.Пузырева, выпускница СШ № 15. «Буду инженером».
*На осушении болот – фото Ерузалимского.
*В кинотеатрах Бреста: «1 Мая» — «Парень из тайги»; «КИМ» — «Песня о любви».
*В Гортеатре 21 и 22 июня – гастроли Театра музкомедии БССР, последние два спектакля. Эрве «М-ль Нитуш (Пансион небесных ласточек)».
*«Перемены» — о еврейской школе № 14.
*Фото В.Лупейко: танцевальный кружок первой польской школы в Парке 1 Мая исполняет Краковяк.
(ЛУПЕЙКО Владимир Наумович – фотограф. Перед Великой Отечественной работал фотокорреспондентом БЕЛТА по Брестской и Пинской областям, заняв эту должность осенью 1939 года. 22 июня 1941 встретил в Бресте. Работал в подполье. В начале 1942-го ушел в партизанский отряд. Ходил на боевые операции, но не только с оружием, а обязательно – с «ФЭДом». – Н.А.)
*Германское правительство предложило США отозвать свои консульства в Германии и оккупированных ею странах…
Источник: Государственный архив Брестской области
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