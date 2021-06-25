О чем писала брестская газета «Заря» («Зара») в июне 1941 года, в кануны войны…

27.06.2021 Николай АЛЕКСАНДРОВ

Газета выходила на белорусском языке. Но поскольку у меня немало читателей в России, даю эту публикацию в переводе на русский.

*Создан кружок по изучению немецкого языка при Брестском доме партпроса. Записались 40 человек из партактива. Занятия проводятся два раза в неделю.

*На стадионе «Спартак» прошел футбольный матч команд Брестского Дома Красной Армии и Кобринского Дома Красной армии. Победил Брест: 3-1.

*В командной велогонке победила команда Мальца, чемпиона Советского Союза по велокроссу.

*Артистка Московского Большого Академического Театра И.А.Сведерская руководит занятиями танцевальных коллективов на семинаре в Бресте.

*Во все книжные магазины и киоски КОГИЗа г. Бреста поступило 2.500 экз. «Краткого курса истории ВКП(б)».

*Брестский «Спартак» выиграл у пинского «Динамо» — 1-0. Играли в Пинске.

*В архивах Гомельского исторического музея найдены письма В.А.Жуковского и В.Г.Короленко. 19 писем Жуковского датированы 1841-1844 гг., адресованы его близким знакомым.

19 июня № 142 (513)

*В городском театре 16 июня прошел заключительный концерт Брестской городской олимпиады детского творчества. 568 учащихся приняли участие в заключительном концерте. «Концерт закончился балетом – русский хоровод в период татарского нашествия. Исполнили учащиеся школы № 5 под руководством тов. Хмелевской».

(ХМЕЛЕВСКАЯ Евгения Васильевна (1887 – 2 ноября 1954), учительница Русской гимназии в Бресте-над-Бугом в межвоенные годы, преподавала гимнастику, игры, рукоделие. Также руководила любительским театром в гимназии. – Н.А.)

*В Бресте заканчивается строительство и оснащение городского молочного завода. Он будет выпускать пастеризованное молоко, молочнокислые продукты, мороженое. Завод рассчитан на переработку 15 т. молока в день.

*С 21 по 30 июня горком комсомола совместно с к\т «КИМ» проведут кинодекадник «Кем быть». Будут фильмы и встречи со знатными людьми.

*Брестский горком партии 17.06 провел совещание по наведению чистоты и культуры в городе.

*16 июня в типографии им. Ворошилова выступил врач Бегун – как обезопаситься от заболеваний, вызванных работою со свинцом.

(БЕГУН Арье Лейб сын Моисея (1890 Пинск – 1942) – врач по венкожзаболеваниям (диплом от 1918), председатель организации ОРТ (Общество Ремесленного Труда) в Бресте-над-Бугом. Проживал: пл. Маршала Пилсудского (ныне пл. Свободы), 18, там же вел прием пациентов. Погиб с семьею в Брестском гетто. – Н.А.)