Люди Свято-Николаевской (Братской) церкви в Бресте после войны…

04.07.2021 Николай АЛЕКСАНДРОВ

Вернувшись на 75 лет назад, заглянем в историю Свято-Николаевской (Братской) церкви Бреста, воссоздав имена и времена, сохраненные документами Госархива Брестской области. Многие брестские семьи бережно сохраняют память о родных людях той поры и, думаю, им окажутся интересны те сведения, которые будут приведены ниже.

Итак, в августе 1944 года Брест был освобожден от немецко-фашистской оккупации. Жизнь брестских православных храмов, не прерывавшаяся и в годы военного ненастья, продолжилась с приходом освободителей. Настоятель Свято-Николаевской (Братской) церкви протоиерей о. Митрофан ЗНОСКО, в будущем епископ Бостонский, незадолго до прихода Советской армии отбыл из города на Запад, резонно опасаясь репрессий за пастырское служение в годы войны. Вместо него Указом Епископа Брестского Паисия от 25.10.1944 г. был назначен настоятелем этого храма о. Михаил Лукианович ТАРИМА (21 (8) ноября 1893 д. Сычи Лыщицкой вол. Брестского уезда – 30 января 1970) – протоиерей, с марта 1926 по июль 1944 служивший вторым священником в Свято-Симеоновском соборе Бреста.

о. Михаил Тарима

Список Исполнительного органа и Ревизионной комиссии Свято-Николаевской (Братской) церкви на 13 августа 1944 г.

Исполнительный орган: Сахарук А., Демчук С., Пунько И., Хомицкий С.

Ревизионная комиссия: Шумик И., Хомицкая О., Пикула Н.

5 мая 1945 № 4-27. Этой датой обозначена Регистрационная справка: «Дана сия религиозной общине Николаевского прихода гор. Бреста Брестской области в том, что данная община верующих действительно зарегистрирована надлежащим, законноустановленным Советской властью порядком, что и удостоверяется. Регистрационное Дело № 25 от …. 1945 года. Уполномоченный Совета по делам русской православной церкви при СНК СССР по Брестской области Авласенко».

Справка от 30.11.1946 гласит, что община зарегистрирована 28 марта 1945 года. Подписал тот же В.А.Авласенко.

«Договор граждан г. Бреста с Исполнительным Комитетом Брестского городского Совета Депутатов трудящихся в лице его уполномоченного представителя Григорьева Иакова Гавриловича в том, что 24 февраля 1945 г. приняли от Исполкома в бессрочное бесплатное пользование находящееся в гор. Брест-Лит. по ул. Советской № 10 одноэтажное каменное церковное здание с находящейся при ней часовней (каменной) и богослужебными предметами по особой нами подписанной описи…» (Сам договор достаточно объемный, не привожу полностью).

Я.Г.Григорьев. Фото начала 20-х гг. ХХ в. Источник: Госархив Брестской области

ГРИГОРЬЕВ Яков Гаврилович (28 января 1873 Высоко-Литовск – ?) – многолетний чиновник-канцелярист в Бресте. У родителей был хутор Курилики в Брестском уезде. Получил домашнее воспитание. В службу вступил вольнонаемным писцом в Канцелярию Съезда б. Мировых Посредников (затем Съезда Земских Начальников) 1 июня 1894. 7 августа 1897 определен в штат Брестской Дворянской Опеки канцелярским служителем III разряда. По поручению Председателя Опеки временно исправлял должность Письмоводителя Опеки в 1898 с 1 по 28 июля. 25 января 1902 назначен на вакантную должность Журналиста той же опеки. 19 апреля 1903 допущен к исполнению должности Письмоводителя Опеки. Был Письмоводителем канцелярии Брестского Уездного Предводителя Дворянства (1906). В 1915 откомандирован в распоряжение Казанского Губернатора. В 1917 откомандирован в распоряжение Холмского губернатора. Был там бухгалтером Холмского Губернского Правления. Жена (с 1904) Стефанида Казимировна Созонова (1888 г.р.). Дочери Ольга и Тамара, сын Арсений (р. 7 мая 1908). Бухгалтер на 1922. – Источник: ГАБО 2-1-636, л. 10 (фото).

Учредители религиозной общины – прихода Русской Православной Св. Николаевской церкви в г. Бресте-Лит. по ул. Советской № 10 на 1945 год:

САХАРУК Александр Филимонович. 1873. Пушкинская, 46.

САХАРУК Мария Александровна. 1903. Пушкинская, 46.

ЮХИМУК Иван Андреевич. 1870. Минская, 34.

ШОКАЛО Стефанида Лукиановна. 1884. Фортечная, 74.

КОЗАКЕВИЧ Анна Ивановна. 1890. Мицкевича, 17.

ПАСКО Ольга Фоминична. 1879. Минская, 32.

СЫЧУК Марфа Романовна. 1893. Челюскина, 9.

РАЗЛИВАНОВА Анна Тимофеевна. 1911. Ленина, 36.

ХОМИЦКИЙ Степан Осипович. 1878. Северная, 32.

ОМЕЛЬЯНОВИЧ Евгения Степановна. 1912. Северная, 22.

ГИЛЕТЫЧ Владимир Сергеевич. 1906. Школьная, 2.

БОНДАРЬ (БОНДЫР) Дионисий Ильич. 1885. Кирова, 33.

ПРОКОПЮК Валентина Афанасиевна. 1921. Брест 4-й, 29.

ДЕМЧУК Степан Иванович. 1878. Красногвардейская, 33.

БЫЧУК Исидор Павлович. 1873. Пригородная, 9.

ШУМИК Юлиян Степанович. 1889. Минская, 16.

КРАВЧУК Яков Яковлевич. 1878. Полевая, 6.

КИРИЛЮК Михаил Николаевич. 1890. Чернавчицкая, 4.

ТАРУЦ Фаддей Демьянович. 1878. Чернавчицкая, 5.

БЕЛЬДЗЕЙКО Елена Емельяновна. 1892. Ленина, 30.

ХОМИЦКАЯ Ольга Емельяновна. 1888. Трудовая, 4.

ЛУЦЫК Николай Григорьевич. 1882. Красногвардейская, 31.

ПАВЛЮЧИК Павел Фомич. 1879. Кирова, 9.

ПУНЬКО Игнатий Осипович. 1883. Работал на ж.д. Красногвардейская, 4.

Наши сведения о составе общинного руководства Свято-Николаевской (Братской) церкви г. Бреста:

САХАРУК Александр Филимонович (5 мая 1873 д. Стригово Кобринского уезда – 1952). Окончил 4-классное училище. С 1895 по 1900 проходил службу в армии в Кобрине. Работал служащим в Варшавской гимназии с 1900 по 1914. Рядовой на фронтах Первой мировой войны. В 1917-1918 служащий банка в Москве. В 1919-1924 служащий ж.д. в Бресте. 1924 – 1939 безработный. 1939 – 1941 служащий ДКА в Бресте. 1941-1944 безработный. С 1944 церковный староста Свято-Николаевской Братской церкви. Проживал: ул. Пушкинская, 46. Жена София Николаевна, ур. Кузьмук.

А.Ф.Сахарук с семьей. Варшава. Предположительно 1910-11 г. Из домашнего архива Евгения Бганцева

У входа в Братскую церковь. Ориентировочно между 1945 и 1949 гг. В центре епископ Паисий (Образцов). Слева от него протоиерей Михаил Тарима. Сверху между ними А.Ф.Сахарук. Фото с сайта Свято-Николаевской церкви

САХАРУК Мария Александровна. Дочь А.Ф.Сахарука. Род. 20 июня 1903. Окончила 3-ю русскую женскую гимназию в Варшаве (6 классов) и там же польскую (7-й и 8-й кл.). Канцелярский работник по профессии. В 1921 машинистка в польском Земельном банке (Брест). В 1922-1925 канцеляристка в Брестском казначействе. 1925 – 1939 безработная. С 1944 машинистка в Д-БВВУправы. Пушкинская, 46. Кассир в Свято-Николаевской (Братской) церкви.

ГИЛЕТИЧ (ГИЛЕТЫЧ) Владимир Сергеевич (7 марта 1906 Брест-Литовск – 3 апреля 1971 Минск) – протодиакон Минской епархии. Родился в семье железнодорожного служащего. Окончил трехклассное церковноприходское училище в Харькове в 1918. После Первой мировой войны вернулся в Брест. С октября 1924 по 1939 работал каменщиком и был певцом и чтецом в Свято-Николаевской (Братской) церкви, пел в церковном хоре (состоял членом Певческого товарищества). Проживал: Школьный пер., 2. В октябре 1939 был определен регентом и сверхштатным псаломщиком в том же храме. В 1945 был рукоположен епископом Паисием Брестским во диакона, а 13.03.1950 назначен на должность протодиакона Минского Кафедрального собора. Скоропостижно скончался 3 апреля 1971 года, на 66-м году жизни. Похоронен на городском кладбище в г. Минск.

ПЕТРОВИЧ Василий Максимович (20 апреля 1879 – ?) – диакон. Окончил школу причетников при Яблочинском Свято-Онуфриевском монастыре в 1904. С 15.02.1906 служил псаломщиком при Добрыньской церкви Холмской епархии. С 1.08.1915 исполнял должность псаломщика с Уварово Тамбовской епархии. С 15.09.1918 служил псаломщиком в Кобыляно-Горбовской церкви Холмской епархии. С 25 июня 1920 служил псаломщиком Брестской Свято-Николаевской церкви, с 1933 диакон при той же церкви. В послевоенные годы при ней же.

БЫЧУК Исидор Павлович (18 февраля 1873 д. Олешковичи Турнянской вол. – ?). Жена Стефанида Федоровна, дети Ольга и Николай (17.07.1912 Б-Л). Проживал в межвоенное время: ул. Польна, 22. После 1944 член церковного совета Свято-Николаевской (Братской) церкви. Проживал: ул. Пригородная, 9.

ДЕМЧУК Степан Иванович (1878 – ?) – помощник церковного старосты Брестской Свято-Николаевской (Братской) церкви с 1944. Окончил церковно-приходскую школу в с. Степанки Брестского уезда. Служил в 6-м гренадерском Таврическом полку с 1900. С 1902 по 1924 кондуктор Привислинской ж\д. На 1948 домохозяин-пенсионер. Проживал: ул. Красногрвардейская, 33.

ПАВЛЮЧИК Павел Фомич (1879 – ?) – член церковного совета Свято-Николаевской (Братской) церкви (1948) в Бресте. Окончил Брестскую прогимназию. С 1895 телеграфист Московско-Брестской ж\д, ст. Брест-Центральный. С 1919 канцелярский письмоводитель в Бресте. Служил в железнодорожном батальоне во время Русско-японской войны. На 1905 – начальник станции Гонжулин Восточно-Китайской ж\д. Проживал в послевоенном Бресте по адресу: ул. Кирова, 9.

БОНДАРЬ Дионисий Ильич (1885 – ?) – член ревизионной комиссии (1948) в Свято-Николаевской (Братской) церкви в Бресте, с 1951 избран казначеем. Окончил 3 класса начальной сельской школы в д. Глинско в 1894. С 1907 по 1910 рядовой царской армии в 40-й бригаде г. Несвиж. С 1910 по 1923 почтальон там же. С 1923 по 1934 почтальон в Бресте. В 1934-40 пенсионер. С 1940 по 1941 рабочий водочного завода. Проживал после войны: ул. Кирова, 33, кв. 3.

ПУНЬКО Игнатий Иванович (4 октября 1883 – ?) – член ревизионной комиссии Свято-Николаевской (Братской) церкви в Бресте с 1944. Окончил церковно-приходскую школу в д. Огородники Брестского уезда. В 1905-1909 – медицинский фельдшер 26-й артиллерийской бригады, г. Гродно. 1909-1919 – фельдшер-кондуктор Виленского ж\д управления, посад Лунинец. 1920-1924 – кондуктор багажный того же управления, г. Брест. С 1924 – ж\д пенсионер. Проживал: ул. Красногвардейская, 4.

КАРПУК Алексей Степанович (1879 – ?) – учитель. Окончил учительскую семинарию в Бяле-Подляской в 1900 и сдал экзамены на звание уездного учителя в 1905 при Варшавском учебном округе. До 1906 работал в педагогике. В 1906-1921 – служащий Варшавской конторы Госбанка (Варшава) и Московской конторы госбанка (Москва). С 1922 по 1933 – учитель и заведующий 2-классной школой в д. Николаево Каменецкого р-на Брестской области. В 1933-1939 – пенсионер. В 1939-1941 – преподаватель Дортехшколы при ж.д. в Бресте. В 1941-1944 – учитель частной школы. С 1944 по 1950 – вновь в Дортехшколе. С 1950 на пенсии. Член ревизионной комиссии Братской церкви.

ФАДДЕЕВ Григорий Николаевич (30 января 1886 – ?) – член церковной 20-ки в Свято-Николаевской (Братской) церкви в Бресте (1953). Окончил 3 класса народного училища в станице Гирьяльская Оренбургской губ. и курс учебной военной команды. Служил в императорской армии в 1908-1911, 5-й Оренбургский казачий полк, Ташкент. В 1914-1918 – унтер-офицер, 9-й Оренбургский казачий полк. В 1918 – 1920 рядовой РККА, охранная рота при г. Троицк Челябинской обл. В 1920-1945 – хлебопашество в с. Ново-Николаевск. Был помощником церковного старосты 1922-1929 в с. Ново-Николаевское Полтавского района Челябинской обл. С 1945 в Бресте на иждивении сына. Проживал: ул. Кирова, 79-2.

СКИРМУНТ Владимир Александрович (23 февраля 1885 – 23 мая 1964) – почтово-телеграфный служащий. Окончил городское училище в Кобрине в 1900. В 1901-1905 телеграфист в Кобрине, в 1905-1914 телеграфист в Бресте. В 1915-1922 телеграфист в г. Сумы. С 1922 – рабочий в Бресте-над-Бугом, в т.ч. на постройке плотины на Буге. С 1931 по 1952 на домашнем хозяйстве. С 1952 сторож Речного порта на Мухавце. Член церковного совета Свято-Николаевской (Братской) церкви. Проживал: Брест, ул. Минская, 34.

ШИДЛОВСКИЙ Роман Стефанович (19 августа 1889 Брест-Литовск – 1975) – член ревизионной комиссии в Свято-Николаевской (Братской) церкви в Бресте, был избран единогласно (1950). Избран церковным старостой 8 июля 1951 вместо выбывшего Сахарука Александра Филимоновича. Телеграфист ст. Брест-Центральный с 1904 по 1934. Окончил 4-классное городское училище в 1904. С 1934 по 1939 – «на сельском хозяйстве» (так в анкете). С 1939 по 1941 помощник начальника вокзала в Бресте. Проживал: ул. Авиационная, 4.

Р.С.Шидловский в поздние годы жизни

ГИЛЕВСКИЙ Павел Яковлевич (1881 – ?) – хорист Свято-Николаевской (Братской) церкви в Бресте с 1918. Из мещан, окончил Холмское духовное училище в 1897. 1897-1903 – канцелярский работник, Съезд Мировых Судей г. Бяла-Подляская. 1903-1915 – секретарь Суда г. Влодава. 1915-1918 – эвакуация в г. Киев по военным обстоятельствам и прикомандирование Министерством Юстиции к Киевскому Городскому Съезду Мировых Судей. 1919-1938 – секретарь Городского Суда – Брест и Олыка. 1938 – выход на пенсию за выслугой лет. 1939 – бухгалтер, финансовый работник Советских организаций, Межоблкоопсоюз. После войны – активный член церковного совета Свято-Николаевской (Братской) церкви в Бресте. Проживал: ул. Набережная, 40.

П.Я.Гилевский с семьей. Брест, 1934.

КИТЛЕР Иван Никифорович (1887 – ?) – уроженец и многолетний житель Бреста. Окончил здесь высшее 4-классное начальное училище в 1903. Долгие годы работал канцеляристом на ж.д. транспорте. Член попечительского совета Русской гимназии на 1937. Церковный староста Свято-Николаевской (Братской) церкви с 1954. Проживал: ул. Косая, 5.

ШИЙКО Кирилл Васильевич (1889 – 1968) – многолетний житель Бреста. Окончил здесь гимназию в 1905. В 1905-1908 – телеграфист на Привисленскоцй ж.д. Варшава. 1908-1910 – телеграфист на Закавказской ж.д. Тифлис. 1910-1912 – пом. нач. станции, Южные ж.д. Харьков. 1912-1915 – пом. нач. станции, ст. Корыстовка, Харьков. 1916-1917 – пом. нач. станции Мотовилиха, Пермь. 1917-1919 – пом. нач. станции Медвежья-Гора, Петрозаводск. 1919-1929 – пом. нач. станции Тевли, Брест. 1929-1939 – бухгалтер, изба скарбова (облфо), Брест. Член попечительского совета Русской гимназии в Бресте-над-Бугом на 1937. 1939-1941 – старший инспектор по штатам в Райфо, Брест. В 1940 был избран председателем избирательной комиссии о присоединении Западной Белоруссии к БССР и в другой раз – председателем избирательной комиссии по выборам депутатов в Верховный Совет СССР. 1942-1944 – инспектор по налогам в Горфо, Брест. С августа 1943 был связным партизанского отряда имени Щорса Брестского соединения под руководством штабного комиссара п\отряда тов. Нестеренко. В 1944 был арестован органами НКГБ, проверен и освобожден, после чего некоторое время болел, не работал. 1946-1949 – ст. инспектор по пенсионированию в Брестском Горсобесе. Далее бухгалтер в обл. Доме Санитарного Просвещения. Член ревизионной комиссии Свято-Николаевской (Братской) церкви с 1953. Проживал: ул. Широкая, 78-3.

ЯКУБОВСКИЙ Федор Варфоломеевич (1878 Б.-Курница Брестского уезда – ?) – житель Бреста. Окончил церковно-приходскую школу. С 1898 до 1945 работал на ж.д. транспорте, в основном машинистом. В эвакуации в Первую мировую войну жил в Брянской губ. По возвращению в Брест проживал по адресу: Киевское предм., переулок 2, д. 16. Жена: Мария. Дети: Вера (р. 1903 Б-Л), Леонтий (р. 1905 Б-Л), Катерина (р. 1905 Б-Л), Анастасия (р. 1918 Брянск). В 1954 был избран помощником церковного старосты Свято-Николаевской (Братской) церкви. Проживал: ул. Минская, 38.

ХОМИЦКИЙ Сергей Иванович (1908 – ?) – член церковной двадцатки Свято-Николаевской (Братской) церкви в Бресте. Окончил среднее коммерческое училище в Бресте в 1929. Бухгалтер. Проживал: ул. Трудовая, 24.

ВОЙТЮК Феодор Корнильевич (1888 – ?) – строитель. Окончил 7 классов Народного училища в д. Остромечево в 1908. Член ревизионной комиссии Свято-Николаевской (Братской) церкви в Бресте (1950-е). Служил 6 лет старшим унтер-офицером в царской армии. Проживал: ул. Северная, 27.

КОВАЛЕВА Наталья Семеновна (1909 – ?) – счетовод. Окончила Русскую гимназию в Бресте (училась в ней с 1919). Кассир в Свято-Николаевскрой (Братской) церкви, член ревизионной комиссии (1954). Проживала: ул. Баррикадная, 2а-2.

СЦЕПУРО Константин Стефанович (1874 Слонимский уезд – ?) – житель Бреста-над-Бугом, канцелярист на 1924. Проживал: предм. Граевка.

К.Н.Сцепуро. Источник: Госархив Брестской области

СЕРАФИМОВИЧ Владимир Григорьевич (1885 Брест-Литовск – ?) – стекольщик ст. Брест. Проживал: ул. Минская, 148. Дата ареста: 31.12.1944. Обвинение: 58, п. 10ч2 УК РСФСР — антисоветская агитация. Осужден 23 марта 1946. Осудивший орган: ОСО. Приговор: 5 лет ИТЛ. Дата реабилитации: 7 сентября 1989. Реабилитирующий орган: Прокуратура Брестской обл. Архивное дело: УКГБ по Брестской обл. — 10039-С. – Источник: Белорусский «Мемориал».

А времена круто менялись к завершению 40-х годов. Советская власть пошла атакой на православную церковь, считая ее врагом на пути советского и колхозного строительства. В 1949 г. настоятель Свято-Николаевской церкви Михаил Тарима по сфабрикованному ложному обвинению был отправлен в лагерь на 25 лет лишения свободы по ст. 72 п. б. Отсидев пять лет, был освобожден в 1954 году после смерти Сталина. После этого служил в Крестовоздвиженском храме г. Лунинца, а с 1958-го до смерти в 1970-м – настоятелем храма в Давид-Городке.

После о. Михаила Таримы настоятелями Братской церкви последовательно, в обстановке крайних стеснений и напряжений, были протоиереи о. Георгий РЕВИНСКИЙ (1949 г. – 1950 г.), о. Иван ДАВИДОВИЧ (1950 г., 1951 г. – 1954 г.), о. Макарий САКОВИЧ (1950 г. – 1951 г.), о. Владимир РУНКЕВИЧ (1954 г. – 1961 г.).

Члены двадцатки Свято-Николаевской (Братской) церкви на 1953 г.:

Пунько, Демчук, Павлючик, Бондарь, Шидловский, Скирмунт.

Григорьев Яков Гаврилович, 1873, Московская, 87.

Николаюк Михаил Михайлович, 1885, Красногвардейская, 3.

Козакевич Анна Ивановна, 1890, Мицкевича, 17.

Сахарук Мария Александровна, 1903. Пушкинская, 46.

Шийко Кирилл Васильевич, 1889, Широкая, 78.

Манюта Мефодий Васильевич, 1885, Широкая, 17.

Гилевский Павел Яковлевич, 1888, Набережная, 40

Шийко Людмила Маркеловна, 1904, Широкая, 78.

Чирко Николай Иванович, 1889, Минская, 34.

Якубовский Михаил Онуфриевич, 1904, Минская, 3-5.

Кирилюк Михаил Николаевич, 1890, Широкая, 114.

Кирилюк Кондратий Степанович, 1886, Граничная, 72.

Прокопюк Валентин Афанасьевич, 1921, ст. Брест IV.

Лысюк Михаил Федорович, 1886, Тургенева, 8.

Белевич Надежда Никифоровна, 1920, Минский пер. 6.

Ружицкая, Ольга Яковлевна, 1905, Московская, 87.

Тарань Владимир Александрович, 1892, 1 Мая, 54. Умер 10.03.1953.

Власенко Иван Сергеевич, 1901, 1 Мая, 89.

Николаюк Павлина Титовна, 1878, Трудовая, 79-3.

Стельмашук Федор Фомич, 1891, Буденного, 90.

Микитюк Аким Иванович, 1885, Широкая, 19.

Петрович Анна Ивановна, 1881, Кирова, 77.

Фаддеева Анна Ивановна, 1888, Кирова, 79-2.

Фаддеев Григорий Александрович, 1886, Кирова, 79-2.

Иванова Мария Григорьевна, 1909, Кирова, 79-2

Слуцкая Любовь Ивановна, 1892, Барак мостопоезда № 3, кв. 13.

Авдиевич Стефанида Петровна, 1879, Осипенко, 53.

Мануйлович Анна Васильевна, 1878, К.Цеткин. 6-2.

Панасюк Вера Павловна, 1890, Граничная, 12-3.

Карчевская Мария Александровна, 1892, Граничная, 74-2.

Добишук Семен Титович, 1909, Широкая, 48-3.

Войтюк Федор Корнилович, 1888, Северная, 27-1.

Заяц Василий Феодосьевич, 1897, Пригородная, 5.

В мае еще заявления о вступлении в 20-ку:

Романюк Мария Анзоновна, 1890, Летничая, 11.

Шабалдина Мария Никифировна, 1900, Республиканская, 30-2.

Хомская Феодора Ивановна, 1903, Пушкинская, 25.

Грибовская Мария Федоровна, 1889, Чернавчицкая, 8-2.

Кобак Прасковья Федоровна, 1885, Северная, 29.

Романюк Пелагея Никифоровна, 1902, Пушкинская, 48-1.

Заявления июнь 1953:

Кобятко Николай Харитонович, 1921, Северная, 21-1.

Кобятко София Самойловна, 1919, Северная, 21-1.

Котонов Петр Александрович, 1908, Чернавчицкая, 12-2.

Котонова Александра Терентьевна, 1911, тот же.

Прузинюк Семен Никифирович, 1897, Шишкина, 21-1.

Скаржинская Мария Харитоновна, 1923, Северная, 27-4.

Заявления сентябрь 1953:

Макеев Михаил Андреевич, 8.11.1879, Гоголя, 34-5.

Иванюкович Василий Иванович, Горького, 11.

Заявления октябрь 1953:

Микитюк Мария Сильвестровна, 1886, Широкая, 19-5.

Синькевич Пелагея Михайловна, 1869, Кирова, 189.

Павлючик Ксения Илларионовна, 1886, Кирова, 9.

20.06.1954 список для регистрации учредителей представил Владимир РУНКЕВИЧ, протоиерей, настоятель Николаевской церкви:

Мищук Адам Францевич, 1912, Широкая, 98. (Его сын Мищук Тимофей Адамович, род. 14 октября 1940 в Бресте – в последующем Митрополит Валентин, архиепископ Оренбургский и Бузулукский).

Сычук Александр Гордеевич, 1893, Челюскина, 9а-2.

Ван Нина Ивановна, 1919, К.Цеткин, 26.

Щербакова Елена Ивановна, 1889, Набережная, 15.

Кучур Николай Павлович, 1895, Республиканкая, 56.

Лихачевский Павел Киприанович, 1894, Сов. Пограничников, 18. До 1954 умер. Сын Лихачевского Киприана (1863?-?), священника Стрельнянской церкви Кобринского уезда.

Лихачевская, Екатерина Николаевна, 1912, там же.

Лапинский Павел Емельянович, 1890, Карла Либкнехта, 6. До 1954 умер.

Заявления 3 сентября 1954:

Лозицкая Надежда Афанасьевна, 1905, Советская, 119.

Сельвесюк Антонина Дмитриевна, 1908, Буденного, 64.

Лович Мария Авксентьевна, 1907, Кирова, 116.

Голованова Антонина Сергеевна, 1897, Комсомольская, 44.

Лосякина Варвара Георгиевна, 1908, Гоголя, 18.

Список учредителей общины на 30.10.1954, представленный В.Рункевичем:

Дранько Василий Корнилович, 1882, Пушкинская, 44.

Дранько Пелагия Лаврентьевна, 1886, Пушкинская, 44.

(Это родители Дранько Николая Васильевича, знаменитого брестского спортсмена-велогонщика, тренера и педагога).

Хомицкий Сергей Иванович, 1908, Трудовая, 24.

Хомицкая Мария Михайловна, 1908, Трудовая, 24.

Бойко Поликарп Михайлович, 1896, Северная, 64.

Мартысюк Антон Григорьевич, 1908, Авиационная, 24.

Войтюк Борис Федорович. 1924, Северная, 27.

Войтюк Нина Ивановна, 1926, Северная, 27.

Артихович Николай Павлович, 1910, Депутатская, 26.

Кобяк Христина Иосифовна, Северная, 58.

Бондар Наталия Никитична, 1897, Кирова, 33.

Пашкевич Екатерина Григорьевна, 1893, Северная, 27.

Рощук Василий Якимович, 1906, Речицкая, 84.

Теляковская Наталия Сергеевна, 1931, Московская, 106.

Пролиско Петр Лукич, 1887, Березовка, 1.

Горбатовская Мария Николаевна, 1884, Горького, 25.

Ковалева Наталия Семеновна, 1909, Баррикадная, 2.

Величко Зинаида Филипповна, 1896, Житомирская, 8.

Головин Евстафий Захарьевич, 1905, Северная, 54.

Чугунова Мария Михайловна, 1909, Красногвардейская, 18.

Рубашевский Гордей Моисеевич, 1886, Депутатская, 19.

Мирочник Евдокия Васильевна, 1890, Косая, 5.

Бойко Ольга Денисовна, 1898, Северная, 64.

Семенюк Василий Тимофеевич, 1883, Светлая, 56.

Зубилевич Татьяна Карповна, 1912, Далекая, 5.

Апанасевич Антонина Васильевна, 1923, Адамково, Восточная, 7.

Апанасевич Ксения Ивановна, 1896, Восточная, 6.

Данилюк Елизавета Давыдовна, 1909, Косая, 5.

Мирончук Ольга Семеновна, 1904, Вербовая, 23.

Цыбульник Алексей Яковлевич, 1892, Вербовая, 11.

Чайковская Клавдия Семеновна, 1913, Вербовая, 23.

Горецкая Любовь Ивановна, 1903, Республиканская, 7.

Игнатюк Параскева Пантелеимоновна, 1879, Кирова, 22.

Горецкая Мария Герасимовна, 1917, Косая, 3.

Гуменко Феофила Петровна, 1897, Лермонтова, 8.

Малькович Раиса Кузьминична, 1919, Переезд.

Григорук Вера Владимировна, 1913, Солнечная, 14.

Акимов Трофим Феодорович, 1875, Железнодорожная, 41.

Сворчук Лидия Яковлевна, 1900, Переезд, № 14.

Сцепуро Константин Степанович, 1874, Граничная, 81.

Макаревич Евдокия Семеновна, 1893, Восточная, 3.

Позднякова Лидия Константиновна, 1914, Солнечная, 15.

Козел Семен Димитриевич, 1884, Минская, 77.

Лукашук Вера Феодоровна, 1903, Минская, 38.

Демидюк Татьяна Лукинична, 1879, Минская, 40.

Голчай София Александровна, 1903, Волчая, 7.

Климук Анастасия Андреевна, 1904, Республиканская, 2.

Климук Евгений Наумович, 1897, Республиканская, 2а.

Остапкович Ксения Филипповна, 1908, Минская, 36.

Плетенюк Никита Димитриевич, 1890, Лысая Гора, 14.

Шидловский Павел Романович, 1926, Авиационная, 4.

Шидловская Любовь Николаевна, 1930, Авиационная, 4.

Шидловская Мария Павловна, 1893, Авиационная, 4.

Кочурко Анна Антоновна, 1928, Переезд № 6.

Плисюк Евдокия Васильевна, 1903, Переезд № 8.

Андреюк Софья Николаевна, 1883, Мостовая, 1.

Слодинская Евдокия Иосифовна, 1900, Кирова, 70.

Репнева Нина Николаевна, 1901, Трудовая, 8.

Шарында Анна Игнатьевна, 1908, Трудовая, 2.

Андросюк Павел Кириллович, 1872, Мостовая, 1.

В 1961 году Братская церковь была закрыта властями. Но это уже другая история, в которую еще предстоит нам погрузиться…