Диктор – это призвание и служение слову. Юбилей у Светланы Минич – респект от коллег-радийщиков!

23.07.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Не называя точных дат, определю четвертью века срок работы диктором на Брестском областном радио Светланы Минич. И это было истинное служение слову, которое звучало в эфире и влияло на слушателей своим благородством, добрым нравом, оптимизмом. При самом разном смысловом наполнении – информационном, тематическом, литературном.

Голос—это душа, и именно он привлекает и вызывает доверие слушателей или, напротив, оставляет равнодушными. Наши дикторы областного радио «Брест» Светлана Минич и Александр Ковальчук (фото вверху), которые работали в паре, все десятилетия были на высоте профессиональной и человеческой.

Они так трогательно поддерживали друг друга в работе, досконально вчитываясь в тексты, правя грамматику, находя точные интонации. И в житейских коллизиях были надежные, как родные, при наличии у каждого своей замечательной семьи и детей, а со временем и внуков. Более того, в их кабинете находили поддержку и понимание журналисты и те сотрудники облтелерадио, кому выпадали неурядицы и беды.

Впрочем, и в других кабинетах Дома радио на Куйбышева десятилетиями, могу свидетельствовать с 1978 по 2004 годы, процветали дружба и согласие, а в «греческом зале» праздники и юбилеи собирали радийный коллектив, с добавлением телевизионщиков и представителей других родов творчества, на «капустники» и спевки.

Светлана Минич в центре с коллегами-радийщиками

Перестройка в 1990-х обострила многие социальные процессы в обществе, но и дала почувствовать воздух свободы, заставила журналистов искать новые формы коммуникации с людьми, обновила смыслы старых тематических передач и вдохновила на креативные новые, участила выходы в прямой эфир, добавила живого слова в программы телерадио.

Впрочем, цифровой прогресс в начале нулевых потеснил проводное радио, новые технологии ввели новые форматы в эфир.

Дикторов и редакторов радио в УКВ и FM-диапазонах стали вытеснять ди-джеи, а главными качествами их профессии считались техническая грамотность, юмор и непосредственность в интерактивных программах и шоу.

Благородство и культура речи стали не в цене, и не только в наших пределах. Язык шоу пустил телерадио по миру – и я специально смещаю смыслы идиом в сторону бедности: слово обеднело и даже обесценилось, главным стала картинка, упаковка, реклама, шоу-бизнес, доход.

Закончился радийный этап диктора Светланы Кондратьевны Минич в начале 2000-х, ей пришлось переехать из Бреста в столицу. Но и там продолжилась благородная линия жизни, которая и далее, в трудах и испытаниях, принесла немало плодов и радости всем, кто был с ней в круге общения: семье, детям, друзьям.

А мы, коллеги Светланы по радио, за четверть века работы в одном коллективе разделили с ней и общее дело, и отдачу от него, и трудности, и всяческие перемены, сдружились на всю оставшуюся жизнь. Даже разведенные во времени и пространстве, можем при встрече легко продолжить разговор за жизнь, как будто и не расставались. Общие установки, внутри которых главными были моральные ценности, благородство, позволяют понимать друг друга.

Есть в этом разговоре точки, которые не стоит задевать: кто-то, декларировавший причастность этим общим ценностям, выбрал личное благо любыми средствами. Мол, в трудные времена не до благородства.

Каждому свое. И все мы идем в одну сторону, только на наших путях иногда приходится остановиться, оглянуться, особенно в юбилеи: какой оставляем след?

Светлый след – это про Светлану Минич. И дай Бог ей этим летом много светлых чувств, событий, встреч, и такого же на многие лета!