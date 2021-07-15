Геннадий Левчук и его явка с повинной к Богу. Юбилейное

16.07.2020 Николай Александров

Геннадию Левчуку, хорошему другу и редактору выходящей в Бресте православной газеты «Духовный вестник» (к тому же еще и школьному учителю физики) исполнилось 60 лет! К сердечным поздравлениям юбиляру присовокупляю фрагменты его заметок, опубликованных в 2017 году.

«…Иногда в разговорах с коллегами вспоминаю Валаам. 1996 год. Коллега сообщает, что при Симеоновском кафедральном соборе организуется поездка на Валаам. Ну да, мечты сбываются.

…Кто придумал этот слэнг «колбасит», но он очень точно отражает мое состояние часа через полтора после моего присутствия на палубе пассажирского кораблика Сортавала-Валаам. Вдали появились знакомые очертания острова. Никольский скит. Именно тогда меня и начало трясти. Слезы ручьем потекли из глаз. Такого не было даже в детстве. Тянулось состояние довольно долго. Оно продолжалось даже тогда, когда рядом вдруг появился отец Вениамин. Он что-то говорил. Мои ответы давались мне с трудом. Слегка успокоился.

Уже знал, что буду делать. Оказавшись на берегу, сразу направился по знакомой дороге к скиту «Всех Святых». Вот и поклонный крест. Большой. Из черного мрамора. Опускаюсь на колени. Начинает трясти, к счастью, гораздо меньше. Молиться не умею – просто прошу. Но это уже личное.

В скит не пускают. Там монашеская жизнь. Обхожу вокруг. Крещусь. Прошу. Всё. Отпустило. Около двенадцати ночи, но видно: ведь ночи-то белые. Моросит. Возвращаюсь.

…На исповедь, думаю, допустят, а вот дальше вряд ли: по запаху понятно, что не постился накануне. Потянуло к священнику со строгим лицом, но почему-то именно к нему. Он меня выслушал, что-то сказал и добавил: «Идешь к причастию». Повернулся было к нему с удивлением, но он меня остановил знаком руки: иди, мол, уже.

…Написал небольшую статью о поездке и отнес ее в редакцию «Брестского курьера». Напечатали. Редактор Николай Александров вдруг предлагает: «А веди православную страницу». Совершенно незнакомому ему человеку. Разум шепчет отказать, а язык выговаривает: «Можно попробовать». Надо же. Это недоразумение, которое ничего не смыслит в Православии, говорит: «Можно попробовать». Но этому есть объяснение. Думаю, слепой разум ничего не понял, а сердце откликнулось на едва ощутимый призыв.

Регент (на то время) Крестовоздвиженского храма г. Высокое Любовь, которая была среди сочувствующих в нашей поездке, пообещала на время дать самиздатовскую книгу «О православии и вере». Дальше понятно. Оттуда и черпал свои умные вопросы. Но ведь одновременно и учился.

С первыми вопросами пошел к единственному на то время «знакомому» священнику – отцу Евгению Парфенюку. В 1988 г. приобрел у него Библию. Юбилейную. О. Евгений меня выслушал. Сказал подойти через неделю. Потом еще через неделю. На третий раз дал согласие. Рубрику назвали «Святая истина». И понеслось. Почти в каждом номере (раз в неделю) интервью. Священники тогда довольно охотно шли на контакт. Появились и статьи (настолько обнаглел). Познакомился с молодым священником Евгением Лихотой. Много часов мы разговаривали – и по телефону, и при встречах. Отец Евгений, спасибо!

…Был уже хорошо знаком с тогдашним настоятелем кафедрального собора о. Иоанном Грудницким. Очень контактный батюшка. Жаль, что так с ним потом получилось. Однажды он знакомит меня с Виталием Британовым, который хочет при соборе создать православное братство. Возникает братство «Подвижник». На одном из собраний он предлагает издавать газету. Назвали «Духовный вестник». В июле 1997 года (ровно год после моего возвращения с Валаама) на собрании решаем, кому быть редактором. Николай Александров (он тоже стал братчиком) предлагает мою кандидатуру. Проголосовали за. Александров всячески рекламирует будущую газету. Октябрь 1997 года. Первый номер. Брестская типография издала его за свой счет (директор В.Н. Калеников).

…Первый холодный душ. Вместе с Виталием вызывают на епархиальный совет. В ногах солидная дрожь. Как священники воспримут газету? Такого количества критики все же не ожидали. Кто-то даже сказал: «Это не православная газета». Но приснопамятный о. Михаил Сацюк (тогда секретарь епархиального управления) и, конечно, о. Иоанн Грудницкий успокоили присутствующих. Очень ожидал, что совет предложит свою помощь (не финансовую, разумеется, хотя и она не помешала бы). Ожидания не сбылись. Выходим, чешем в недоумении головы: что делать? А что? Подписка объявлена.

…В конце декабря звонит Виталий и с еле сдерживаемой радостью в голосе спрашивает: «Сколько подписчиков у нас?» Судя по голосу, не менее пятисот. Он выдает другое количество – тысяча сто и еще чуть. Потом это число выросло почти до двух с половиной. Сейчас об этом можно только мечтать.

…Будучи участником очередного Фестиваля православных СМИ в Москве, присутствовал на одной из секций. Ведущий, как сейчас говорят, медиатор резюмирует: «К сожалению, ситуация в православных СМИ такая, что нет ни одного издания, которое бы существовало на собственные средства. Финансирует либо сильный приход, либо епархия». Правая рука сама вытянулась вверх. В стиле «есть такая партия» говорю: «Есть такое издание». Дали слово. Опять-таки кратко: «Беларусь. Брестская епархия. Газета «Духовный вестник» почти 15 лет живет исключительно благодаря подписчикам». «Есть, значит, исключения», – ответили на это.

Спасибо Вам, дорогие подписчики. За Ваше постоянство и помощь! Добраться бы сейчас до 25-летия. Мечты ведь сбываются».

Не сомневаюсь, что газета доберется до этой даты.

Многая лета!