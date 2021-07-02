Брестский Курьер

Широта родного кута Брестчины на юбилейной выставке живописи Анатолия ЖелудкоВыставки и Презентации

Широта родного кута Брестчины на юбилейной выставке живописи Анатолия Желудко

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04.07.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

В начале июля в центральном выставочном зале Бреста открылась персональная выставка «Мой родны кут» члена Брестского отделения СХ РБ Анатолия Желудко, приуроченная к его 60-летнию.

Уроженец деревни Соболи Березовского района получил профессиональное образование в Витебске и далее свой талант художника отдал малой родине, а с 1997 года – Бресту, преподавая живопись и рисунок в университете, участвуя в выставках, запечатлевая природную красу и архитектурные пейзажи памятных мест, наконец, занимаясь иконописью для украшения местных храмов.

Все эти направления и увлечения художника Анатолия Желудко нашли отражение в его авторской экспозиции, которая 2 июля открылась в зале на Советской.

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Более 60 полотен широко представили архитектурные пейзажи с церквями и костелами Березы, Каменца, Закозелья, Вороцевичей и других исторических уголков нашего края. Пронизан светом пейзаж Беловежской пущи, полны воздуха и влаги озерные и речные пейзажи Полесья.

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Анатолий Желудко отдает дань и портретному жанру, с особенной любовью запечатлевая своих земляков – крестьян и народных мастеров. Недаром он создал частный музей народного искусства и художественную галерею у себя на родине в Соболях.

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Но и символический образ полесской Мадонны, который выписан журавлиными крыльями, под силу художнику.

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Такой же романтической образностью пропитан триптих, посвященный празднику Купалья, вид древнего Берестья, другие полотна.

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С тоном выставки совпало выступление вокальной этно-группы с полесскими песнями о Купалье Троицкого цикла.

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Художника с юбилейной выставкой поздравили Николай Кузьмич, руководитель местной организации СХ, друзья и почитатели.

Выставка продлится до 21 июля.

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