«О родина святая!» – Черняков на Брестчине. Историческое исследование Анатолия Гладыщука

Уже давно читаю и все никак не начитаюсь замечательной книгой, о которой хочу кратко рассказать.

Летом этого 2021 года увидела свет новая книга «Черняков» брестского профессора, ученого-физика Анатолия Гладыщука. Это исследование истории небольшого региона нашей страны на порубежье древнего Кобринского княжества и великокняжеской Здитовской волости, где духовным центром стала трехсотлетняя Свято-Николаевская церковь в Чернякове, на родине автора (теперь Березовский район).

Напомним, что к Тысячелетию Бреста в 2019 году Анатолий Гладыщук издал трехтомную могографию «Замок Берестейский», и этот оригинальный исторический научно-популярный труд для многих перевесил многочисленные роскошные энциклопедические издания к юбилею города.

На обложке 780-страничной книги «Черняков» — снимок оригинала чудотворной иконы, святыни Черняковской Свято-Николаевской церкви, построенной к 15 октября 1725 года для явленной ранее, примерно в 1690 году, этой иконы на сосне: «…благодетель отца моего правом на добро наделил, названным Черняков, оставшегося в пожизненном владении после отца моего, который в этих владениях в течение двадцати четырех лет имел икону, врубленную в сосне» (цитирую авторские краткие даты со сносками из источников, а подробно надо читать весь текст. И читать не один раз, как я, грешная, бегло прочитала).

Меня поразила фотоиллюстрация подлинника Черняковской иконы на новой книге! Я совсем недавно именно этот образ (его список) открыла для себя на выставке в Бресте. На нем Борунская Матерь Божия, Святитель Николай Мирликийский (Мыкола) и пятеро святителей.

Ведь именно сейчас, с мая по 5 сентября, в брестском Музее спасенных художественных ценностей демонстрируется выставка «Сакральное искусство Брестчины XVII–XVIII веков», привезенная из Национального художественного музея РБ в Минске. И среди замечательных наших святынь, может, самая скромная (по размерам) – чудотворная Черняковская икона: «…икона Чудо-Пресвятой Богородицы, Святителя и Чудотворца Николая и пяти святителей – все это в одной иконе» (описание из летописи церкви).

Во мне, уроженке Кобринского края, святые лики, так похожие на местных жителей, пробудили сердечный трепет и радость от их возвращения на Родину (пусть и ненадолго).

Я недаром вынесла в заголовок стихи Жуковского «О родина святая! Какое сердце не дрожит, тебя благословляя?»

В новой книге «Черняков» — огромный исторический материал о малой родине, которая по определению меньше большой. Но вот такова сила любви к родной земле, что собранный материал весомее томов премногих!

Главы «Откуда есть Черняков», «Церковь», «Еще о приходе», «Волость», «Народное училище», «Наследие черняковской шляхты», а также по каждому населенному пункту наполнены удивительными свидетельствами об этой теперь малолюдной местности.

Как всегда у Анатолия Гладыщука, исторические свидетельства из архивов, печатных источников анализируются, сопоставляются с народной памятью земляков, которых он с молодости расспрашивал (скажем, своих бабушку и маму), а, уже занявшись историей в зрелые годы, проводил и устные опросы в велопутешествиях по родному краю, и в письмах получал ответы, находил их в мемуарных семейных записках. Причем, устная речь местных жителей, от которой не отрекся профессор — большой источник лингвистического богатства, этнографического, народной культуры (приведу в пример хотя бы любимую песню (местную версию) «Цвiтэ тэрэн», записанную автором на встрече). Живые диалоги, авторские размышления в документальной книге-исследовании придают ей многоголосное звучание, живописность и художественность, что делает издание привлекательнее для всех родов читателей.

А сколько повседневной истории зафиксировано в главе «Житейская карусель Чернякова» — через семейные истории односельчан, земляков, их разъехавшихся потомков.

И даже послесловие к книге «Черняков», записанное как беседа с одним из спонсоров этого издания Н. И. Демидовичем – директором СУП «Борковское» Березовского мясоконсервного комбината (генеральный директор В.В. Жукович) – оно об исторической памяти, которая должна присутствовать при колхозном и любом строительстве на древней земле.

Отмечу тот факт, что, как и предыдущую монографию в трех томах «Замок Берестейский», книгу «Черняков» издали в Гродно, «ЮрСаПринт» — 300 экземпляров. Респект соседям.

Читая книгу, много раз делала закладки, хотелось выписать авторские заветные мысли, однако стало понятно – невозможно столько цитировать. Сдам книгу в областную библиотеку, а потом опять возьму, позже. Берите ее — те, кому интересна своя земля, ее история и люди.

И все-таки напоследок приведу одну цитату из авторской речи: «Удивительная штука дороги. Брошенные, старые, никем не поддерживаемые, ни за кем не закрепленные, а как живые жилки на земле все равно существуют. Сотни лет проходят, а они как маркер, указывают: здесь жил человек, мы ему служили и готовы дальше служить, если он сюда вернется – на свою землю».