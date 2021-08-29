КРЕСТНАЯ СИЛА ДА БУДЕТ С СЕЛОМ. Об Успенской церкви затопленного села Мегра в Белозерском крае на Русском Севере

31.08.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Путешествуя по малой родине мужа – Вологодчине, из окон автобуса и автомобиля глядели на редкие деревни вдоль дорог (по сравнению с Беларусью), наполовину заброшенные, с покосившимися почернелыми домами-теремами и баньками, которые и в таком состоянии говорили о былой крепости и красоте, о прочном традиционном укладе жизни Русского Севера. Как рассказывали местные пассажиры, немало пустующих домов выкупается горожанами – значит, не все потеряно.
Но еще печальнее было в дороге от отсутствия церквей и крестов-оберегов в селах; лишь однажды проехали мимо пустого полуобрушенного каменного храма без креста и тоже лишь однажды увидели новый деревянный крест у въезда в село – жаль, не записала его названия.
Это было по дороге в поселок Мегринский Белозерского района, где нас ждали в доме Нины Маношиной, одноклассницы мужа по Мегринской школе, в которой они учились с начала 60-х.
Нина и Николай — в нижнем ряду 2, 3 слева. В центре учительница Анна Федоровна, мама Николая
Десять лет назад у ее дома в поселке Мегринском. Слева — Сергей Маношин, также уроженец старой Мегры
Ранее школа находилась в большом селе Мегра, затопленном в 1961 году при строительстве Волго-Балтийской водной системы – как и десятки других деревень с полями, кладбищами, церквями (одну из них можно увидеть в фильме Шукшина «Калина красная», снимавшемся в Белозерье). Часть жителей перебралась за пять км вверх по течению реки Мегры в лесопромышленный поселок Казенный хутор, который затем по настоянию местных жителей получил название Мегринский. Большая часть обитателей старого села рассеялась по ближнему краю или дальше – вплоть до Дальнего Востока.
Старая Мегра в 50-е годы. Вдали белый каменный дом, в котором родился и жил Сергей Орлов
Слева — тот же дом в период затопления села
Вез нас в поселок сын Нины Маношиной Евгений, житель Белозерска. В родительском доме он ведет ремонт, помогает во всем.
Евгений с домашней любимицей
И материнская забота о детях и внуках наверняка большое подспорье в молодой семье. Летом дети у бабушки, а уж огородная продукция – помидоры, перцы, огурцы и даже дыни из теплицы даже нас, более южных белорусов, удивили.
Дыня со своего подворья. Крупная и сладкая!
Удивили открытые роскошные грядки со свеклой и прочим корнеплодом, стена подсолнухов, яблони все в плодах. И живность во дворе: кудахчут куры, кормятся травой козочки, собака и кот рядом.
Вокруг дома все в георгинах флоксах, рябины краснеют, глянешь через окна на реку, на село – райская картина. Конечно, все это трудами дается, но и земли здесь щедрые. Вологодское масло было дивом на весь мир. Раньше вокруг старой Мегры простирались поля трех колхозов, всем хватало и работы, и урожая. А еще в реках и Белом озере полно было рыбы: лещ, судак, налим, в старину даже стерлядь и осетр водились, доставляемые на царские столы. Теперь осталось меньше разнообразия, и рыбозавод давно закрыт в Белозерске. Но местные жители рыбачат для себя, кормятся судаком да снетком – царской рыбкой, чем и нас угощали (замечу, что и рыбнадзор здесь строг). И ягоды в лесах хватает: черники, голубики, морошки (ух, и ее попробовали»!), брусники, клюквы. И грибов в достатке. Мы вышли с Ниной на часовую прогулку за огороды и насобирали два ведерка белых и подосиновиков, прихватывали и лисичек.
Это с нами носился по лесу Мухтар — Муха. А какой знатный муравейник за нами!
Это мы с Ниной под ёлочками
Десять лет тому мы уже побывали в Мегринском, где состоялась импровизированная встреча Николая Александрова с одноклассницами – тоже в доме Маношиных. Приехали сюда на лето.
Десять лет тому назад…
А это мы нынче. И картина с цветами та же на стене над нами. Чуток изменились, но что поделать — время…
Нина, былая учительница, теперь держит в руках всю историю Мегры, память о ней сохраняет, накапливает и в бумажном, и в компьютерном виде. Уникально работает, ездит в ближние и дальние архивы, ведет обширную переписку. Собран у нее обширный свод данных о мегринских участниках великой Отечественной. В этот наш приезд рассказала о поиске тех молодых ребят, кто ушел на войну в 1941-ом и, видимо, погиб безвестно в ходе военных действий, в неразберихе затерялись данные про них. А они ведь ждут, они жизни положили на алтарь Отечества…
Памятник погибшим (слева) и вернувшимся с войны (справа) жителям Мегры. Божечки ты мой, сколько ж пахарей да рыбарей не вернулось, не завело потомства…
Тогда, в 2010-х, нас принимали как родню и у Маношиных, и в доме учительницы местной школы Татьяны Аршавиной (это дочь былых мегринцев Бобылевых, Антонины и Валентина, у кого мы гостевали в Маэксе, ближнем к Белозерску селу).
Рассматриваем с Татьяною старые фотографии Мегры и ее жителей на компе
Тогда нас впервые на моторке завезли по каналу и реке Мегре до островка, на котором до затопления села стояла древняя Успенская церковь. И мы увидели вышедшую из-под воды (в жару понизился уровень реки) мощеную дорожку вдоль былой ограды, церковную браму, часть кирпичного фундамента храма.
Этот кирпич мы тогда привезли домой в Брест. Был такой заводчик — Неворотинъ…
Не узнали тогда от местных жителей, бывало ли такое летом ранее, предполагали, что дожди и снега вновь затопят островок.
И вот спустя 10 лет вновь на моторке мегринец Сергей Мешков довез нас с Ниной Маношиной до островков затопленного села Мегра. Видимо, тенденция на потепление продолжается и в этих северных широтах.
Перед отплытием. Я еще не успел надеть необходимый для путешествия жилет. Без него могут и штрафануть водные правоохранители
Наш кормчий Сергей Мешков. Волны позади него — будто крылья за спиной…
Здесь была Мегра. Слева впереди — створ впадения реки Мегра в озеро…
Продрались сквозь камыш-тресту к развалинам кирпичного дома, где некогда родился и жил поэт Сергей Орлов с матерью-учительницей. Там же затем некоторое время жил будущий поэт Сергей Викулов, редактор журнала «Наш современник».
А когда на другом островке увидели разрушающийся кирпичный фундамент Успенской церкви и заросли вокруг него, сжалось сердце…
И понятным стало вызревшее решение Нины Маношиной – поставить на церковном возвышении Памятный крест. Это очень верно и необходимо – сохранение памяти о родном селе, о святом месте, где стоял и до сих пор стоит престол (по церковному закону), где крестили детей, где вокруг храма захоронено несколько поколений их родичей.
Вот что написано об этом и еще одном храмах древней Мегры в книге переписи церквей конца XVII века: «Церковь Христова Рождества, другая Пресвятыя Богородицы Успения, в приделе святого Николая Чудотворца в Белозерском уезде, Кириллова м. (монастыря) в вотчине, в селе Мегра. Служит поп Левонтей Никифоров, детей у нево нет. В приходе, по его сказке, 54 д. (детей)».
Мое ощущение после поездки по Русскому Северу такое, что если возведут памятный крест на месте Успенской церкви затопленной Мегры, то и сам действующий поселок укрепится в настоящем, и потомки его будут хранимы Крестной силой и многими поколениями земляков, покоящимися под водами и рассеянными на суше.
Надеюсь увидеть этот Памятный крест над островком древней Мегры с фундаментом Успенской церкви, и многие другие кресты-обереги у деревень и сел Русского Севера, пополняющиеся народом и радующие обновлением.
Николай Александров
- ВОЛГО-БАЛТ
Подступала вода, подымалась,
потопляла сухие края,
и оставила самую малость,
где лишь папа, да мама, да я –
сам-один, будто ёжик в тумане,
белобрысый, ушастый, смешной.
Подо мною травы колыханье,
мутный солнца желток надо мной.
Всё расплывчато и невесомо,
незнакомо наивной душе,
и крылечко небарского дома
растворяется в том мираже.
Остается березовый морок,
осыпающий охрой меня,
да над плёсами спящий пригорок
с заблудившейся мордой коня.
Вязок воздух седого потопа,
где-то в высях нудят журавли,
но светло меж корья и укропа
мне, поскрёбышу этой земли.
Пусть колеблется тиною горькой
немота подступающих вод,
собираю я малою горсткой
в свой ковчег муравьиный народ…
***
…Нет, меж небом и водами
Есть незримая связь,
Что слепыми невзгодами
В душах не прервалась.
Всё плывем мы над временем,
Поднимая со дна
С допотопным стремлением
Голоса, имена.
Лодка движется, движется
В дымном свете зари.
Дальний колокол слышится.
Оглянись – и замри.
Где мережи забросила
Вечность в сумерки вод,
Храм Успенья из озера,
Будто Китеж, встает…
***
Белоозеро, Белозерье,
Край морошковый да льняной,
Где простор небес бьется в сердце
Набегающею волной.
Я люблю эту добрую землю –
Снежный дым, оклик эха в лесу –
И до дрожи в груди приемлю
Дионисиеву красу.
Здесь душа моя прикорнула
На завалинке у избы,
Да вот память сама разбудила
На излёте моей судьбы.
Белозёра мои, белозёра,
С благодарностью каждому дню
Ваших душ золотые озера
До последней черты сохраню…
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