Лития в честь 100-летия о. Евгения Парфенюка

12.08.2021 Николай АЛЕКСАНДРОВ
Вчера, 11.08, в нижнем приделе Свято-Воскресенского собора в Бресте прошла утренняя служба с благодарственным поминовением прежнего настоятеля и строителя этого храма, митрофорного протоиерея о. Евгения Степановича Парфенюка.
Трогательные и по-человечески добрые слова о своем предшественнике молвил в своей проповеди нынешний настоятель храма о. Владимир Корнелюк.
Затем прихожане отправились на кладбище Плоска, где у последнего упокоения народного батюшки и его близких вознеслась к августовскому небу светлая лития.
О. Владимир Корнелюк ведет литию
Дочь о. Евгения Людмила Евгеньевна Парфенюк
О.Владимир и певчие хора
Прикосновение к кресту…
Благодарственное слово от Людмилы Евгеньевны Парфенюк
Поклонимся его памяти…
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