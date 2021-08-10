Лития в честь 100-летия о. Евгения Парфенюка

12.08.2021 Николай АЛЕКСАНДРОВ

Вчера, 11.08, в нижнем приделе Свято-Воскресенского собора в Бресте прошла утренняя служба с благодарственным поминовением прежнего настоятеля и строителя этого храма, митрофорного протоиерея о. Евгения Степановича Парфенюка.

Трогательные и по-человечески добрые слова о своем предшественнике молвил в своей проповеди нынешний настоятель храма о. Владимир Корнелюк.

Затем прихожане отправились на кладбище Плоска, где у последнего упокоения народного батюшки и его близких вознеслась к августовскому небу светлая лития.

О. Владимир Корнелюк ведет литию

Дочь о. Евгения Людмила Евгеньевна Парфенюк

О.Владимир и певчие хора

Прикосновение к кресту…

Благодарственное слово от Людмилы Евгеньевны Парфенюк

Поклонимся его памяти…