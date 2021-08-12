Ричинские чтения в научной судьбе и дружбе Петра Мазура и Александра Ильина

14.08.2021 Елена ИГНАТЮК, г. Пинск

В живописном украинском городе Кременце живёт замечательный человек Петро Мазур – украинский ученый в отрасли медицины, кандидат медицинских наук.

Он директор медицинского профессионального колледжа им. А. Ричинского. Это имя было присвоено колледжу 24 мая 1999 года Кабинетом Министров Украины. Ведь для кременчан Арсений Ричинский прежде всего украинский общественный, политический и церковный деятель, основоположник украинской этнологии религии, который культурно-просветительское развитие нации не отделял от понятия «национальная церковь», и на этом строил свою «национальную идею»[1]. Также А. Ричинский – краевед, фотограф, композитор, Святой исповедник и врач.

Арсений Ричинский

22 апреля 1998 года в г. Кременце состоялись первые Ричинские чтения, посвященные 65-летию выхода в свет книги А. Ричинского «Проблемы украинского религиозного сознания».

Проведение этих первых Ричинских чтений инициировали: Анатолий Колодный – руководитель отделения религиоведения института философии им. Г.С. Сковороды Национальной Академии наук Украины, а также Арсений Гудыма – профессор Тернопольского мединститута. Петро Мазур стал Председателем Ричинских чтений в г. Кременец, и до сегодняшнего времени он им является.

Далее в разные годы проходили вторые, третьи, четвёртые и пятые Ричинские чтения.

За время проведения чтений участие в них принимали многие ученые, краеведы, священнослужители, общественно-политические деятели, государственные служащие из Украины, России, Беларуси, среди которых были дочь Арсения Ричинского Людмила, доктора философских наук А. Колодный, П. Яроцкий, В. Шевченко, А. Саган (Киев), П. Кралюк (Острог); доктора исторических наук Э. Бистрицкая (Тернополь), И. Скакальская (Кременец), Н. Стоколос (Ровно); доктора медицинских наук С. Хмиль, М. Андрейчин, М. Кашуба, С. Корнага, Е. Лотоцкая (Тернополь); писательница С. Буняк (Москва).

15 ноября 2008 года в Галицком институте имени Вячеслава Черновола Национального института «Киево-Могилянской академии» (теперь Галицкий колледж имени Вячеслава Черновола) состоялись шестые Ричинские чтения. Именно тогда и началось научное сотрудничество Петра Мазура с Александром Ильиным – историком и краеведом из Пинска. Как вспоминает Петро Мазур, «незадолго до шестых Ричинских чтений на электронный адрес Кременецкого медицинского училища имени Арсена Ричинского пришло письмо из Беларуси. Неизвестный нам Александр Львович Ильин из Пинска писал, что у него есть материалы из Государственного архива Брестской области о пребывании Арсена Ричинского в Берёза-Картузском концлагере. Это нас заинтересовало, и автор письма был приглашён на очередные Ричинские чтения.

Александр Ильин

На шестых Ричинских чтениях «Арсен Ричинский и проблемы Поместной Украинской Церкви» Александр Ильин выступил с докладом «Арсен Ричинский в Берёза-Картузском концлагере». Он рассказал, что в Государственном архиве Брестской области сохраняется личное дело Арсена Ричинского, которое содержит в себе учётный лист, 3 фотографии узника, 10 писем к нему жены Нины Ричинской (2 на украинском и 8 на польском языке) и 3 письма дочери Славы на польском языке. В выступлении приводится полный текст учётной карточки. Представлена также оценка политической деятельности Арсена Ричинского.

Когда 11 мая 1935 года Арсена Ричинского заключили польские власти, в лагере Берёза-Картузская находилось 90 – 110 человек. В подавляющем большинстве это была галицкая и волынская интеллигенция, известные общественные и политические деятели, довольно много студентов и гимназистов. Александр Ильин приводит фамилии украинских патриотов, которые находились рядом с А. Ричинским в этом заключении.

Арсений и Нина Ричинские

Во время чтений Александр Ильин передал оргкомитету копии личных дел всех украинских патриотов, которые находились в Берёза-Картузском концлагере с июля 1934 по март 1936 года. Рукописи были на польском и русском языках. Нами все рукописи были переведены на украинский язык, и в 2010 году была издана книга «За тебя Украина…»: Из архива узников концлагеря Берёза-Картузская (1934-1935) времен II-й Речи Посполитой Польской / Александр Ильин, Петр Мазур, Арсен Гудыма, Сергей Шандрук. Тернополь: ООО Терно-граф, 2010, 254 с. Второе, дополненное и переработанное издание этой книги вышло в 2014 году / Тернополь: ООО Терно-граф, 2014, 536 с. Александр Ильин был инициатором и соавтором написанной нами и изданной в 2019 году книги «Очерки истории Берёза-Картуского концлагеря (июль 1934 – сентябрь 1939)» / О.Л. Ильин, П.Е. Мазур. Тернополь: ООО Терно-граф, 2019. 640 с. Все упомянутые книги содержат рассказы об Арсене Ричинском, письма к нему, фотографии и сыграли важную роль в изучении его биографии и творчества»[2].

Позже Александр Ильин выступал на Ричинских чтениях с докладами: «Арсен Ричинский и украинский сеймовый клуб по выборам 1922 г.» (2010 г.); «Отец Арсена Ричинского» (П. Мазур – соавтор) (2010 г.); «Переписка Арсена Ричинского с сенатором Михаилом Черкавским и их борьба за украинизацию православной церкви» (2012 г.); «Личное дело Василия Ричинского в Брестском областном архиве» (2018 г.) и др.

О чём же говорит вышеприведённый цитируемый текст? Он не только «о возвращении имени Арсена Ричинского на Родину», он и о том, какой же это титанический труд быть историком-архивистом, когда по крупицам, из писем и документов воссоздаёшь биографию человека в контексте его эпохи. Например, Александр Ильин приводит письмо к одному из депутатов, кременчанину Михаилу Черкавскому, в котором содержится много малоизвестных биографических фактов из жизни А. Ричинского (на седьмых чтениях). Также Александр Ильин приводит ряд интересных документов и доказательство того, что Арсен был единственным сыном у отца Василия.

Цитируемый текст говорит ещё и о горизонтах украинско-белорусского культурного сотрудничества, о дружбе двух неутомимых краеведов – таких разных, и которые нашли соприкосновения в одном важном деле – исследовать историю и культуру Волыни, Галичины, и которые не побоялись касаться острых, смелых тем, как, например, тема Берёза-Картузского концлагеря.

Здесь можно вспомнить рецензию Любови Василив-Базюк, магистра библиотекарства и информации университета Западного Онтарио. «Після прочитання книги «Береза (Картуська)» авторів Олександра Ільїна і Петра Мазура», где она пишет: «…Книгу важливо читати тим, хто любить Україну та Український народ, хто є гуманним, з релігійним вихованням в будь-якої релігії. Хоч я прочитала в книзі «Береза», що ініціатором створення концтабору був Леон Козловський, але це мабуть було за дозволом да наказом Костека Бернадцького – воєводи Полісся.(…) Потрібно висловити велике признання авторам книги «Береза » за таку велику роботу, щоб зібрати весь матеріал по архівах. Не тільки в Білорусії, а також в Польщі і в архівах України…»[3].

Книга «Очерки истории Берёза-Картуского концлагеря (июль 1934 – сентябрь 1939)» заинтересовала ученых Украины, Беларуси, Польши, по несколько экземпляров (по запросу) было послано в США, Канаду, Бразилию, Германию, Чехию.

28 января 2020 года состоялась презентация книги в городе Береза при участии обоих соавторов.

«…Беларусь встретила нас безукоризненными дорогами, старательно обработанными полями, через которые проходят ухоженные мелиоративные каналы, побеленными помещениями ферм. Первая остановка в Пинске. После непродолжительного отдыха вместе с Александром совершили экскурсию по городу, побывали в университете. Следующего дня нас встретил город Береза… Презентация книги началась с небольшим опозданием, ибо зал, на который рассчитывали организаторы, не поместил всех желающих, поэтому пришлось переходить в зал большего размера. На вопросы отвечали более полутора часов…» – пишет Петро Мазур[4].

А вот как Петро Мазур вспоминает о презентациях книги: «С презентациями книги о Берёза-Картузском концлагере мы с А. Ильиным побывали также в г. Берёза (Беларусь), Киеве (Национальной академии наук Украины), и в музее истории медицины Галичины во Львове, после чего украинское врачебное общество города пригласило нас на Андреевские вечерницы»[5].

Александр Ильин часто бывал на Тернопольщине. Он выступал не только на Ричинских чтениях в медицинском профессиональном колледже имени А. Ричинского, а также «побывал с презентациями книг в библиотеке имени Ю. Словацкого в Кременце, областной научной библиотеке и областном архиве в г. Тернополе, культурном центре Еловицьких м. Лановцы»[6].

Во время пребывания в Кременце Александр Ильин ознакомился с музеем А. Ричинского в медицинском колледже. Экскурсию провел Петро Мазур.

24 мая 2004 года была открыта первая музейная экспозиция. Позже, вследствие проведенной большой научно-поисковой работы, были собраны численные исторические документы, книги, фотографии. 2 декабря 2008 года состоялось открытие музея.

В экспозиции музея находится четыре стенда с фото и текстовой информацией, витражи с цитатами и тезисами основных работ учёного, а также три витрины, в которых экспонируются личные вещи, ксерокопии документов, книги, научные труды. Автором большинства расположенных на музейных стендах фотографий есть сам А. Ричинский. Подписи к фотографиям – его же авторства.

Кстати, Пётр Мазур и Александр Ильин – частые соавторы.

Нельзя не вспомнить их совместную статью «Перший церковнослужитель – в’язень Береза-Картуського концтабору». Она о нелёгкой судьбе Владимира Гаськевича – церковнослужителя, православного псаломщика с села Крымно Камень-Каширского района, которого 9 июля 1934 года отправили без суда в Береза-Картузский концлагерь по приказу Польского воеводы Вацлава Костека-Бернацкого (1884–1957). Владимир Гаськевич пробыл в Концлагере около трёх месяцев. Его освободили 19 сентября 1934 года, однако на долгое время лишили права исполнять обязанности псаломщика. В 1943 году немцы одного дня, во время службы в церкви забрали и расстреляли священника.

Статья о кременчанине Романе Бжеском[7] (украинце с польскими корнями, культурном деятеле, историке, литературоведе и журналисте, который за свою проукраинску деятельность стал одним из первых узников Берёзо-Картузского лагеря) – «Українець за духом і поляк за походженням, який написав гімн УПА» – это тоже одна из совместных работ Петра Мазура и Александра Ильина. Дочь Бжеского живёт в Бразилии. Она прислала сочувственное письмо по поводу ухода из жизни Александра Ильина.

Автору же этой статьи однажды посчастливилось выступить с белорусскими стихами в Центральной библиотеке им. Ю. Словацкого и в духе «Андреевских вечерниц» написать стихотворение, посвящённое Кременцу:

Лімоны ад Боны

Па загаду Сфорцы Боны

паразводзілі лімоны

пінчукі – і ў Крэменец

іх вязе ў дзянёк зімовы

рэнесансавы купец.

Там… З гары ўладарнай Боны

зляцеў вецер – улюбёны

ў колер згушчана-лімонны,–

што як сполах яркай знічкі,

ці… гуцулкі чаравічкі…,

нібы шоўк на целе музы

таго польскага паэта ,

што з’явіўся праз гады…

Гэта ж Юліуш Славацкі –

пясняр зорнасці карпацкай…

Да музея – яго хаткі –

мне дзве замеці хады.

І чаму ўладарка Бона

палюбіла смак лімона? –

Твой манжэт, як пырск крыві!? –

Маю кнігу разгарні:

я ў сучасным Крэменцы

ем пахучыя блінцы

ля карчмы такой – «У Яна».

За спіной – як змалявана –

гара Боны расце снегам,

нібы неспакойным векам…

З гары коцяцца лімоны,

бы шары якой гірлянды…

Іх збіраюць у прыполы

крэменецкія «матроны»

ранкам ветрана-калядным…

Ну, а я? А я? А я?

Я чакаю караля!

Майго мужа – дрывасека.

За галлём у лес паехаў.

У напрамку – аж да Дубна.

Калі вернецца – культурна –

размалюем дзіў-паштоўкі,

дзе трасуць галлё вавёркі.

І падорым крыменчанам…

То ж… Аксанам і Багданам…

Павіншуем з годам Новым…

У святле лімонаў Боны.…

***

Десятые Ричинские чтения состоялись в мае этого года и были приурочены к 65-летию памяти Арсена Ричинского. Следующие чтения запланированы на 2022 год, к 130-летию со дня рождения знаменитого медика, философа и богослова.

Ричинские чтения, несомненно, выводят каждого, кто с ними связан, на удивительный путь – на «расширение идей» как самого Арсена Ричинского, так и умножение своих личных научных открытий.

[1] Колодний Анатолій. Арсен Річинський про синтетичні релігії і Національної Церкву / Матеріали X ювілейних Річинських читань. – Київ-Тернопіль-Кременець. 2021. С.17.

* Пётр Мазур – украинский ученый в отрасли медицины, кандидат медицинских наук, доктор философии в отрасли медицины, педагог, общественно-политический деятель, отличник образования Украины, почетный научный сотрудник отделения религиоведения института философии им. Г.С. Сковороды Национальной Академии наук Украины, почетный профессор Тернопольского национального медицинского университета им. И.Я. Горбачевского, академик академии экономической кибернетики Украины.

[2] Мазур П. Олександр Ільїн: вони були з нами / Матеріали X ювілейних Річинських читань. – Київ-Тернопіль-Кременець. 2021. С.68 – 69.

[3] Василів-Базюк Л. Після прочитання книги «Береза(Картуська)» авторов Олександра Ільїна та Петра Мазура / Матеріали X ювілейних Річинських читань. – Київ-Тернопіль-Кременець. 2021. С. 58,61.

[4] Мазур П. Презентація книги у місті Береза. – Газ. «Діалог» (Кременець). № 6, 7.02.2020. с. 7.

[5] Мазур П. Олександр Ільїн: вони були з нами / Матеріали X ювілейних Річинських читань. – Київ-Тернопіль-Кременець. 2021. С.69.

[6] Там же. С.69

[7] Мазур П., Ільїн О. «Ти ішла, знемагаючи з втоми…». Газ. «Вільне життя» (Тернопіль). №4 (16260). 20.01.2021. с. 4.