К 100-летию о. Евгения Парфенюка. Рассказывает о. Георгий Лисицкий

09.08.2021. Подготовила Любовь Александрова

11 августа церковь и общественность отметит 100-летие народного батюшки – протоиерея Евгения Парфенюка, пастыря и священнослужителя многих храмов, строителя и настоятеля Свято-Воскресенского собора-памятника Победе в Великой Отечественной войне в Бресте.

От начала строительства этого храма в соработничестве и в сослужении отцу Евгению до последних его дней был отец Георгий Лисицкий. Мы записали его воспоминания.

Кратко из биографической справки:

Георгий Лисицкий родился в 1937 году в деревне Жабчицы Пинского района, сын священнослужителя. Окончил Пинское училище механизации сельского хозяйства, Пинский индустриально-педагогический техникум. Между этим было поступление в Минскую духовную семинарию, служба в армии. Работал в воинской части, в институте Брестсельстройпроект. В 1992 году назначен на должность псаломщика в Свято-Симеоновском кафедральном соборе г. Бреста, в 1995 году рукоположен во диакона этого же собора. С марта 1995 года местом служения стал Свято-Воскресенский собор г. Бреста. В 1997 году присвоен сан протодиакона. В 2002 году окончил Минскую духовную семинарию. В апреле 2005 года награжден орденом преподобного Серафима Саровского I степени.

– Наше соработничество с отцом Евгением началось с момента освящения места для будущего Свято-Воскресенского собора – памятника в честь 50-летия Великой Победы.

Мы пришли к нему, этому месту, летом в 1992 году – там было чистое поле, за инженерно-строительным институтом, БИСИ, теперь Техническим университетом. Так вот, там колосилось поле Тельмовского совхоза.

А уже 26 июля 1992 года заложили фундамент собора.

Отец Евгений Парфенюк тогда был настоятелем кафедрального Свято-Симеоновского собора Бреста, почитаемого духовного центра с хорошо налаженными службами, благоустроенного, намоленного, как говорят.

А на начало 90-х годов пришлось время перемен, разлома, неустроения (помните ничтожные дензнаки «зайчики», «белочки», они ничего не стоили?), не зря потом эти годы назвали «лихие девяностые».

И вот в такие тяжелые времена, оставив благоустроенное место, батюшка Евгений за три года возвел нижний храм в честь Казанской иконы Божией Матери будущего собора-памятника – с Божией помощью!

Мы первую службу провели 7 апреля 1995 года, на Благовещение.

И я до сих пор удивляюсь, по тем временам такая тяжелая работа была так быстро сделана! А когда открыли нижний храм, легче не стало. Но двинулись наверх – воздвигать верхний храм Воскресения Господня.

Я постоянно наблюдал за о. Евгением и понимал, что он очень сильный духом. В нем большая твердая вера была.

Я к тому времени, к 38-ми моим годам, отработал в проектном институте «Брестсельстрой». Параллельно шла моя дорога к Богу.

Меня Господь сподобил сослужить о.Евгению. 25 марта 1995 года он рукоположил меня во диаконы в Свято-Симеоновском соборе, а 7 апреля, на Благовещение, уже мы первую литургию провели в нижнем храме нового собора!

Батюшкой Евгением многое было продумано наперед – и не только возведение нового храма в восточной, с новостройками и новыми жителями, части города, требующей духовного окормления. Священнослужитель и пастырь наперед думал о значимой для народа дате – 1995 год, 50-летие Великой Победы; собор был задуман как памятник в ее честь, как память о героях и жертвах этой войны.

Мы говорили об этом в письмах-обращениях к властям, и они пошли навстречу проекту собора-памятника. И другие государственные и общественные организации откликнулись, стали помогать.

Отец Евгений был всесторонне развитый человек, он мог поговорить и понять любого человека, и простого, и сложного, найти с каждым общий язык. Мне приходилось с ним бывать в разных организациях, он входил туда как добрый знакомый – с улыбкой, с открытым сердцем, на его открытость и доброжелательность откликались, вели разговор.

Ради истины скажу, что нелегких ситуаций было немало, о. Евгений разгорячится, накричит, но и минуты не пройдет, как уже мирится – и дальше идет работа.

Еще в Симеоновском храме о. Евгений стал создавать церковный хор – специально для нового собора. Вот и регент молодой Лия Крац повела хор — и уже 25 лет он поет во славу Божью!

Собор был задуман и спроектирован как архитектурная жемчужина Бреста – и это удалось с Божией помощью, благодаря очень сильной вере о. Евгения. Он и характер сильный, и волю имел.

И вот теперь этот храм – украшение Бреста, вы посмотрите, как у нас красиво! Это уже сегодня достигается трудами настоятеля о. Владимира. Такая благодать внутри Воскресенского собора, где в верхнем храме идут службы, а в нижнем через микрофоны их могут слышать мамы с детишками. А еще по воскресеньям и праздникам у нас столько малышей на детской площадке, всем благодать! А когда достроим воскресную школу, еще больше детей придет в церковь.

Во дворе красота, все в зелени, в цветах. Гости к нам приезжают – любуются. Патриарх Всея Руси Алексий наш собор освящал, посещал Патриарший экзарх Филарет, глава РПЦ Патриарх Кирилл проводил литургию на празднование Крещения Руси, посещал собор и Президент Беларуси.

Слава Богу за все!