НАРОДНЫЙ БАТЮШКА. К 100-летию о. Евгения Парфенюка

10.09.2011 Николай АЛЕКСАНДРОВ. Фотографии из домашнего архива Людмилы Парфенюк

11 августа, на Рождество Святителя Николая Чудотворца, православная общественность молитвенно отметит вековой юбилей митрофорного протоиерея Евгения Степановича Парфенюка, строителя и до конца своих дней настоятеля Свято-Воскресенского собора города Бреста.

Он родился в селе Лядовичи Ивановского района в семье псаломщика и с малых лет впитал в себя высокий дух и красоту церковной службы, соединенные с простотой и земными тяготами полесского бытования. Далее были Мотоль, Теребунь, Косичи, Остромечево, куда главу семейства с тремя детьми переводили на новые места служения в межвоенные годы.

Для юного Евгения в череде его образования стали особо значимы годы обучения в Русской гимназии, где его любимыми наставниками были словесник Владимир Петручик и учитель Закона Божьего о. Митрофан Зноско, в будущем Епископ Бостонский. На многие годы о. Евгений Парфенюк сохранил трогательную дружбу с питомцами той альма-матер и память о гимназической атмосфере.

Когда обрушилась война на наши земли, он уже служил псаломщиком в Остромечеве при отце-священнике в церкви Святого Архангела Михаила. И пережил ужасную трагедию, когда на его глазах осенью 1942 года был расстрелян карателями старший брат Анатолий за связь с партизанами.

У могилы брата Анатолия

В 1943-44 молодой Евгений Парфенюк служил псаломщиком в Свято-Симеоновском соборе в Бресте и пением молитв провожал в последний путь погибшего в тюрьме гестапо регента Братской церкви Василия Пантелевича…

После войны, поучительствовав пару лет и сделав попытку поучиться на филфаке Белгосуниверситета, он далее бесповоротно избрал путь церковного служения. Как он написал в своей автобиографии, «в год 1947 вновь служил псаломщиком в селе Расна бывшего Высоковского благочиния; в этом же году женился и был рукоположен 2 августа во диакона, а 3-го августа в степень иерея, и год был на приходе вместе с отцом». С матушкою Маргаритой, дочерью протоиерея Владимира Рункевича, он затем долгие годы прожил душа в душу, в счастье и любви. Двое их детей — Людмила и Николай стали музыкантами.

Первым его местом священнического служения с 1948 года по 1951 г. была Свято-Преображенская церковь в селе Тростяница Каменецкого благочиния, где власти обложили его непомерно высоким налогом. Накатывали богоборческие времена. С Божьей помощью справился, закалился в преодолении тягот. Не легче было и в Городце Кобринского благочиния, где он служил с 1951 по 1957 год, заочно обучаясь в Ленинградской Духовной академии.

В марте 1957-го Указом митрополита Питирима Евгений Парфенюк был перемещен в Кобрин в Свято-Александро-Невский собор. А вот какую характеристику дал ему Питирим годом позже: «Настоятель Александро-Невского Собора г. Кобрина Брестской области и Благочинный Кобринского округа Парфенюк Евгений Стефанович по своим служебным и нравственным качествам является образцовым священнослужителем вверенной мне епархии, любим паствою и окружным духовенством. Пастырские обязанности несет с должным усердием, неизменно проповедуя Слово Божие».

А уже по всем просторам СССР разворачивался натуральный погром монастырей и церквей! В 1961 году Александро-Невский собор был закрыт решением властей, о. Евгений был перемещен священником в Свято-Петропавловский храм в Кобрине. Кстати, тогда же закрыли Свято-Николаевскую (Братскую) церковь в Бресте, где настоятелем был его тесть о. Владимир Рункевич. И это стало как бы семейной общей драмой…

В 1967-1969 годах по направлению Московского Патриархата о. Евгений Парфенюк командировался в Аргентину, где в Буэнос-Айресе вёл строительство Свято-Благовещенского православного собора. Можно сказать, был небесным прорабом – опыт нарабатывал.

С матушкою Маргаритой и сыном Николаем в Аргентине

По возвращении на Брестчину о. Евгений возглавил Кобринское благочиние.

Далее – уже коротко, поскольку брестская биография о. Евгения у всех нас на виду и на слуху. В нашем городе он с 1987 года являлся благочинным Брестской епархии, секретарём Брестского епархиального управления и настоятелем Свято-Симеоновского кафедрального собора. И главным делом его подвижнической жизни стало строительство Свято-Воскресенского собора, храма-памятника 50-летию Великой Победы в войне 1941-1945 годов. Почетный гражданин города Бреста, обладатель многих заслуженных званий и наград, о. Евгений Степанович Парфенюк не стремился к земной славе и почестям. Но это памятник и ему – на века.

Поклонимся ему сердечно в этот день векового юбилея и скажем добрые слова. Он нас слышит.