«Живой памятник – храм Божий» и прихожане свидетельствуют о народном батюшке в 100-летие его памяти

16.08.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

После церковного поминовения в Свято-Воскресенском соборе Бреста, а затем на месте упокоения на кладбище Плоска митрофорного протоиерея о. Евгения Парфенюка 11 августа в день его 100-летия, следом, 15 августа в этом же соборе, который он возвел и стал его первым настоятелем, состоялось общественное мемориальное торжество в честь церковного деятеля, ревнителя православия и Почетного гражданина Бреста.

Это торжество сладилось без особых организационных усилий и при участии в основном близких по служению клириков, родных о. Евгения Парфенюка, прихожан и духовных детей народного батюшки, среди которых люди самых разных светских профессий: служащие, историки, журналисты.

После воскресной литургии в Свято-Воскресенском соборе, в нижнем храме в честь Казанской иконы Матери Божией собрались все любящие и желающие почтить память о. Евгения, сели на расставленные стулья или стояли, и нынешний настоятель собора о. Владимир Корнелюк открыл мемориальную встречу.

В его речи было столько трогательных воспоминаний про строителя, устроителя, первого настоятеля Воскресенского собора-памятника в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне митрофорного протоиерея о. Евгения Парфенюка, что этим был задан тон всей встрече. О. Владимир рассказал про большой Крестный ход на Пасху в Жировичах, где услышал молитвенное пение, которое вел и направлял о. Евгений. А уже в период служения в Свято-Симеоновском соборе в Бресте не забудутся живые проповеди тогда его настоятеля о. Евгения. И настоящий подвиг – возведение Свято-Воскресенского собора-памятника в Бресте, за которое о. Евгений взялся в свои 70 лет, а потом был его настоятелем. И вот в этом году уже 30 лет собору, и он является живым памятником его устроителю, сюда не зарастает народная тропа для спасения наших душ для вечности.

Сразу после выступления о. Владимира Корнелюка был показан на экране слайд-фильм, рассказывающий о жизни и служении о. Евгения Парфенюка на протяжении многих лет.

Именно о. Евгений Парфенюк был в новом храме инициатором церковного хора, который создала регент Лия Крац. Она поведала о многолетней творческой деятельности хора, о многогранной личности о. Евгения, своего духовного отца. Были показаны два фрагмента из видеофильмов об участии хора в международных фестивалях, а затем прозвучало вживую песнопение, исполненное группою хора.

Ярким от искренней сердечности и эмоциональности было выступление родной дочери о. Евгения Людмилы, которая говорила о семейном воспитании, что было не дидактическим, а на собственном примере отца и матери. «Доченька, я в тебя верю», – эти слова при расставании на вокзале, откуда родители с братиком уезжали в Аргентину, где батюшке довелось строить храм, для юной девушки прозвучали заветом. Так вера сильного духом человека переходит в родные души, укрепляет их в испытаниях.

Теплыми воспоминаниями поделились священнослужители Свято-Воскресенского собора о. Георгий Лисицкий и о.Сергий Богданов.

А прихожане и стихи сочинили в честь своего любимого настоятеля, и песни пели в его память.

Журналист и литератор Николай Александров, составитель книги о народном батюшке Бреста, сообщил о том, что ее выход планируется к концу года, когда будет завершено строительство нового здания Воскресной школы, где найдется место и заложенной о. Евгением Парфенюком музейной экспозиции об участниках Великой Отечественной войны, чьей Победе посвящен собор-памятник. Там уместно будет провести презентацию книги о духовном деятеле, обладателе многих церковных наград, среди которых и Патриарший Крест, Почетном гражданине Бреста о. Евгении Парфенюке.

В завершение был показан документальный телефильм-размышление «А теперь суди…», созданный когда-то российским ТВ с участием о. Евгения Парфенюка. С экрана прозвучал живой и мудрый голос батюшки, памятный и родной многим…

Фото Евгении Морозовой