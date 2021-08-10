Человек, сажающий леса. К 90-летию М.А.Секерича

Сегодня 90-летний юбилей отмечает брестчанин Михаил Адамович СЕКЕРИЧ, Заслуженный лесовод Республики Беларусь.

12.08.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Всю свою жизнь он посвятил служению природе, лесному хозяйству нашей страны. Более 30 лет трудился как главный лесничий Брестского ГПЛХО, и за это время под его непосредственным руководством было посажено более 200 тысяч гектаров леса, а также 3500 гектаров полезащитных полос. А это очень важная защита природы в условиях тогдашней мелиорации.

Занимаясь профессиональной деятельностью, Михаил Адамович вел большую просветительскую работу через публикации в прессе, написание книг «Леса и лесоводы Брестчины», «Зеленый щит у границы».

В 1952 году он нашел свою любимую половинку – Клавдию Захаровну, медика по образованию, замечательную труженицу на своем поле деятельности, и они в дружной семейной упряжке вот уже 66 лет помогают друг другу в трудах, в радости и горе.

Дети, внуки, правнуки – богатство этой семьи. Как и уважение коллег, земляков, друзей.

Как-то в бытность газеты «Брестский курьер» Михаил Адамович принес нам стихотворение – тогда не довелось его опубликовать, а вот сейчас, в юбилей, пришло время выставить искреннее от лесовода, порадоваться его сердечному богатству и пожелать – многая и благая лета!

Человек, сажающий леса

Чтобы, вечно здравствуя в природе,

Не исчезла дивная краса,

На пустые вырубки приходит

Человек, сажающий леса.

Труд его сполна оценят внуки,

И, об этом зная наперед,

Человек в мозолистые руки

Молодые саженцы берет.

Он живет под синим небосводом –

Человек, который всем знаком,

Мы его назвали лесоводом,

А шутя зовут лесовиком.

Он растит деревья на планете,

Значит, дарит людям чудеса,

Это счастье, что живет на свете

Человек, сажающий леса.