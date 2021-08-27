«Смерти никогда не будет – будет жизнь…» – путешествие по Планете Сергея Орлова

29.08.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Десяток лет тому назад нам довелось трижды побывать на Севере России, а точнее, в Белозерье Вологодской области, на малой родине мужа.

После этих поездок для меня произошло открытие красоты и мощи этого сурового северного края, его древней истории, духовной крепости, святынь, культуры и поэзии, его человеческого богатства. По следам этих поездок написала заметки «Беловежье с Белозерьем родственно соединим» (строчка из стихов Николая Александрова дала название заметкам, опубликованным на сайте «Брестский курьер»).

Любовь Александрова у простора Белого озера

И вот в августе 2021 года мы вновь приехали в вологодский Белозерск – по приглашению на празднование 100-летия поэта Сергея Орлова, уроженца села Мегра, откуда родом и поэт Николай Александров. Вот уже 40 лет живет он в белорусском Бресте, которому отдает труды на ниве журналистики, истории, литературы. Однако эти же труды востребованы и на малой и большой родине Николая, где знают его творчество, читают книги стихов и прозы, помещают публикации в газетах и журналах.

Белозерская рябина

В рамках празднования 100-летия поэта Сергея Орлова была большая разнообразная программа, подготовленная Департаментом культуры и туризма Вологодской области, Белозерским краеведческим музеем и его филиалами, библиотекой, молодежным театром «Свеча» под эгидой местной власти и совместно со всеми заинтересованными организациями и жителями. В программе приняли участие и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Бреста.

Даже перечисление мероприятий программы дает представление о масштабности и креативности праздника в Белозерске: межрегиональная научно-практическая конференция «Мир и война в поэзии Сергея Орлова», торжественный митинг 22 августа, в день рождения поэта, у его памятника, пешеходные экскурсии по турмаршрутам «Планета Орлова» и «С вершины Белозерского кремля», экскурсия по экспозиции «Белозерск исторический», обзорная экскурсия по Музею Белого озера, презентация нового издания – сборника избранных произведений Сергея Орлова «Россия есть у каждого своя», а также знакомство с рядом других книг, изданных к юбилею поэта. Была и церемония спецгашения маркированной продукции, выпущенной к 100-летию Сергея Орлова, и поэтические чтения, и песни на стихи поэта-земляка, и выставка цветов.

А теперь о тех точках пребывания на древней земле Белозерья, которые особенно отозвались в душе.

Конечно же, это вал-детинец Белозерского кремля, с которого во все стороны и вовнутрь видны старинные церкви, а вдаль сияет Белое озеро, сливаясь с небесами. Именно на этой точке в 2010-12 годах я сделала один из снимков Николая Александрова, который он положил на обложку своей новой книги стихов «Вечерняя пристань», вышедшей в этом году. Привез ее землякам, подарил и музею, и библиотеке, и литераторам, и друзьям.

А на конференции в Белозерском краеведческом музее заседания проходили у большого портрета Сергею Орлову, который был написан стоящим именно на этой же точке на валу. Вот такие пересечения, которые отметил в своем спиче «Поэт о поэте» Николай Александров, а еще прочитал свои стихи-посвящение «Планета Сергея Орлова», которые он написал в 2011 году, в Белозерске, когда праздновалось 90-летие поэта-фронтовика, литературного деятеля, земляка.

Фрагмент портрета Сергея Орлова кисти череповецкого художника Виталия Смирнова

Эти стихи-посвящение прочитала на историческом валу (после замечательной пешеходной экскурсии по улицам и вдоль артобъектов) музейная подвижница Татьяна Ермакова и одарила автора чудесными сувенирами (кстати, туристический маршрут «Планета Орлова» стал победителем Всероссийского конкурса проектов «Культурная мозаика малых городов и сел», а его карту получили все участники белозерского юбилейного торжества).

Памятный снимок на Белозерском валу после экскурсии по «Планете Орлова»

Древний Белозерск, которому более 1150 лет – уникальный памятник Руси, ее истории и государственности, священной истории и культуры. Он полон аутентичными памятными местами вплоть до современности, где туристические маршруты могут показать и давнину: каменные церкви и деревянное зодчество, канал – и новую набережную (хорошо бы еще наладить по каналу плавучие экскурсии), и новые исторически-культурные центры, такие как Дом-музей поэта Сергея Орлова и Центр имени поэта Сергея Викулова.

Однако, признаюсь с сокрушением, мы не могли представить, что к такому значительному событию, как 100-летие поэта Сергея Орлова, будет закрыт неотремонтированный его дом-музей! Чего не хватило властям – дальновидности или финансов?

Музей Сергея Орлова в Белозерске — увы, закрытый на ремонт…

Жаль и того, что туристические возможности уникального Белозерска ограничиваются небрежением к инфраструктуре: нет у города своего автовокзала, гости выгружаются на заброшенной площадке перед старым автовокзалом и, не всегда зная, куда и как добираться, могут рассчитывать только на такси. Во время отъезда мы на себе испытали, каково несколько часов ждать на чемоданах автобус в небольшом остановочном павильончике, под ветром (даже в хорошую погоду). И любоваться заброшенным зданием и запущенной территорией вокруг…

И на контрасте – отличная современная гостиница «Легенда» (мы жили в ней двое суток и пользовались всеми благами цивилизации, большая благодарность Белозерску и работникам гостиницы!) Таких объектов немало в городе.

Гостиница «Легенда»

Но вернемся к празднику в честь поэта Сергея Орлова, уроженца земли белозерской, героя-фронтовика Великой Отечественной войны, горевшего в танке, в мирное время благородно служившего слову, в лучших своих стихах ставшего символом русского таланта, характера, чести.

На научно-практической конференции «Мир и война в поэзии Сергея Орлова» работали две секции, и они были столь насыщенны сообщениями выступающих, что трудно было их впитать в течение дня даже на одной секции. Благо, всем роздали сборник с более чем 30 статьями конференции, уже отпечатанными издательством в Вологде, и можно неспешно его прочитывать.

Молодежный театр «Свеча» открывает конференцию стихами Сергея Орлова

Модератором секции «На расстоянии памяти…» был зав. кафедрой литературы Вологодского госуниверситета, кандидат филологических наук Сергей Баранов – его долгая речь была действительно многогранной, интересной, аналитичной.

Сергей Баранов — о Сергее Орлове и контексте его поэтики

Далее каждый из выступивших по-своему излагал свое прочтение поэзии Сергея Орлова, отдавал дань уважения поэту и личности, рефлексировал на по-толстовски глобальную тему войны и мира.

Татьяна Самсонова говорит о своем понимании поэзии Сергея Орлова

Владимир Полянский рассказывает об изданной им книге

Проще всех была импровизация-спич гостя из Бреста, литератора, историка и журналиста Николая Александрова, обозначенная как «Поэт о поэте», с чтением автором своих стихов о «Планете Сергея Орлова» и Белозерье. Думается, художественное слово – поэзия несет в себе особую концентрацию информации, которая «томов премногих тяжелей».

Участники одной из секций конференции

Апогеем юбилейного торжества естественно стало 22 августа – день рождения Сергея Сергеевича Орлова. На торжественном митинге у бюста-памятника поэту (а в его честь названы в Белозерске и улица, и школа, и музей, и другие арт-объекты), звучали стихи и воспоминания.

Выступает глава Белозерска Евгений Шашкин

Там же прошла церемония присвоения звания Почетный гражданин уроженцу Белозерска Владимиру Полянскому, давно живущему под Питером, но много сил и средств отдающему во славу малой родины, ее истории и культуры. Так, к 100-летию Сергея Орлова он за свой счет переиздал повесть «А был он лишь солдат…» Ю. Воропаева, посвященную поэту-фронтовику, и привез ее на юбилей, подарил библиотекам и школам, другим читателям. Многие годы мы видим на Вологодчине и в Питерском землячестве вологжан ту работу, которую Владимир Полянский ведет в связке с белозеркой Татьяной Самсоновой, настоящим культуртрегером Белозерска, его патриотом. Вот и в нынешней юбилейной орловской программе центровыми можно назвать ее проекты, которые она продвигала и в местных СМИ, и в питерских изданиях, таких как «Невский альманах» — «Что знаю я о мире и войне?».

Почетный гражданин Белозерья Владимир Полянский

Мы не попали на презентацию в Белозерской библиотеке сборника избранных произведений Сергея Орлова «Россия есть у каждого своя», но в рамках орловского юбилея поучаствовали в творческой встрече с воспитанниками социального центра помощи детям.

Светлана Неронова — замечательная «мама» социального центра помощи детям

Поверьте, эта встреча была не ординарна в жизни закрытого воспитательного учреждения (особенно в связи с коронавирусом), но и для взрослых гостей она была особенно дорога сердцу. Стихи Сергея Орлова читал Владимир Полянский, вел рассказ и о других событиях, приуроченных к 100-летию. Свои песни, написанные на лирические стихи поэта, исполнила Татьяна Самсонова, сев за фортепиано. А Николай Александров читал детям свои поэтические зарисовки из детства в селе Мегра, затопленного в 1961 году.

На юбилейные торжества приехали из Москвы потомки Сергея Орлова: депутат Московской думы, внук Степан Орлов с семьей, племянница Ирина Петухова с сыном.

Степан Орлов с сыном

Ирина Петухова — слева

Всегда волнительно видеть, как расширяется фамильное древо и почитает свои корни, но особенно трогательно, когда под сень этого древа собираются правнуки, а там, глядишь, и их дети будут чтить память своего талантливого прапрадеда, уроженца села Мегра Белозерского края Вологодчины. Как и все почитатели истинной поэзии, которая жива, пока ее читают.

В рамках юбилея прошло также примечательное событие — торжественное спецгашение конвертной продукции, выпущенной Почтой России к юбилею Сергея Орлова.

P.S. О том, как мы побывали на островке, оставшемся от затопленной Мегры, и у односельчан в поселке Мегринский – в следующем материале.

Николай Александров

ПЛАНЕТА СЕРГЕЯ ОРЛОВА

Его зарыли в шар земной…

Сергей Орлов

Была у Сергея Орлова своя планета.

Имя ее, как шелест тресты, – Белозерье.

В радугах после дождя, в облачках света.

С капелькой купола церкви в небесной сфере.

Было на ней тепло даже в зимнюю стужу,

Будто на белой, с распахнутым зевом, печке.

Грела планета с мороза и тело, и душу,

Заботясь о всяк живущем на ней человечке.

А когда уходил на войну ее обитатель

В рыжих веснушках, с чубом под «восьмиклинкой»,

Его провожал напутствием пестрый дятел

В бронзе сосны над желтой песчаной тропинкой.

Танк подо Мгой гремел суставами траков,

В потной ладони прыгал рычаг фрикциона,

Но слышал танкист превыше всех смертных страхов

Вербную песнь своей планеты зеленой.

Белое озеро шоркало в сердце волною

Даже в палате сизой в беспамятстве темном,

Раны его врачевало седой пеленою,

Пахло осокой, дымом, вечерним домом.

Так вот и выжил, потому что была планета

В крапинах жарких рябин под ноябрьским снегом,

Словом его и жизнью его воспета.

Стала она вечным ему ковчегом.

Вновь у причала волна шелестит трестою,

На берег взбегает пеной и вспять уходит,

Как будто листает время пережитое,

Строками бредит, дымною брагой бродит.

Здесь постою на краюшке этой планеты.

Лицо запрокинув, память свою согрею.

Как тут легко дышится, батюшки светы!

Поплачь, белозерская ива, по Орлову Сергею…