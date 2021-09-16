Памяти Афанасия Брестского

18.09.2021 Николай Александров

В Литовских епархиальных ведомостях № 30 за 1894 год обнаружил публикацию «Торжество въ г. Брестѣ Литовскомъ 20 іюля 1894 г.» Напомню, что память Афанасия Брестского православной церковью празднуется несколько раз в год: 5 (18) сентября (день смерти), 20 июля (2 августа) — в день обретения мощей, а также в день Собора Белорусских святых (3-е воскресенье по Пятидесятнице).

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20-го іюля, день св. пророка Иліи, совпадаетъ съ мѣстнымъ православнымъ праздникомъ—днемъ памяти мученической кончины доблестнаго страдальца за православную вѣру св. Аѳанасія, игумена брестскаго. Мощи сего святого, какъ извѣстно, почиваютъ въ особой металлической ракѣ въ брестскомъ св.-Симеоновскомъ соборѣ. Въ этотъ день въ 10 часовъ утра Славянская улица огласилась стройнымъ церковнымъ пѣніемъ: то былъ крестный ходъ, направлявшійся изъ Братской церкви въ мѣстный соборъ.

Рано утромъ въ Братской церкви былъ отслуженъ молебенъ св. Аѳанасію Брестскому о прекращеніи въ городѣ холеры. Въ 11 часовъ дня началась торжественная литургія, которую соборне совершилъ мѣстный о. протоіерей Іоаннъ Григоровичъ въ сослуженіи всего причта соборной церкви. Стеченіе молящихся въ соборѣ было великое. Это былъ поистинѣ свѣтлый праздникъ, на которомъ мы замѣтили много прибывшихъ изъ окрестностей. Рака съ св. мощами была выставлена на срединѣ храма для всеобщаго чествованія. За литургіей пѣлъ стройно хоръ, поддерживаемый трудами и заботливостью старосты собора, предсѣдателя съѣзда мировыхъ судей А. И. Знаменскаго и помощника старосты В. С. Страховича, принимающаго личное участіе въ хорѣ своимъ прекраснымъ басомъ. Подъ управленіемъ г. Петручика была акуратно исполнена херувимская Бортнянскаго № 1 и его же концертъ „Блаженъ мужъ, бойся Господа». На лѣвомъ клиросѣ очень стройно пели ученики и ученицы мѣстной церковно-приходской школы. Послѣ литургіи былъ совершенъ торжественный крестный ходъ вокругъ храма съ мощами преподобнаго Аѳанасія. Въ рукахъ весьма многихъ мы замѣтили житіе святого мученика Аѳанасія Брестскаго.

Соборъ имѣетъ вполнѣ благоустроенный видъ и пріятно радуетъ взоръ и сердце православнаго. Мы слышали, что мѣстный соборъ произвелъ своимъ благолѣпіемъ такое же впечатлѣніе и на господина товарища оберъ-прокурора св. Синода т. с. В. К. Саблера, на дняхъ проѣздомъ чрезъ г. Брестъ въ Кіевъ на съѣздъ по дѣламъ церковно-приходскихъ школь посѣтившаго соборъ вмѣстѣ съ ректоромъ московской духовной академіи архимандритомъ Антоніемъ, съ цѣлью поклониться мощамъ св. Аѳанасія. Заботливостью настоятеля и церковнаго старосты на средства собора въ нынѣшнемъ году, надъ ракою съ мощами св. Аѳанасія сооружена величественная сѣнь съ образомъ преподобномученика, обошедшаяся собору въ 400 слишкомъ рублей.

Е. О. Червяковскій