Тростяница и Остромечево благодарно помнят о. Евгения Парфенюка

30.09.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Невелико село Тростяница Каменецкого района, небольшая и светлая церковь Преображения Господня в этом селе. Однако тем больший вес придает ей почти полуторавековой срок существования с 1877 года и окружающие храм дуб-ровесник и другие могучие деревья. Они помнят разные времена и перемены, но всегда верных служителей храма. Как помнят и чтят их нынешние клирики и прихожане.

Мы приехали в церковь в сентябрьский погожий день, встретились с настоятелем храма о. Михаилом Колесником. Он уже несколько десятилетий окормляет местную паству, вместе с ней поддерживает образцовый порядок в церкви-памятнике и вокруг нее. Даже аисты поселились в благодатном месте у церковной ограды.

В 1988 году о. Михаила благословил на настоятельство в этом храме протоиерей Евгений Парфенюк, который начинал свой путь священничества именно в Тростянице в 1947 году.

О той поре нам рассказала местная уроженка и прихожанка Преображенской церкви 88-летняя Евгения Мартынюк. Тогда в послевоенные годы она была школьницей, а ее родители пели в церковном хоре, дедушка был старостой прихода.

Евгения Ивановна вспоминает, как местные жители полюбили нового молодого батюшку Евгения с матушкой Маргаритой, как церковь стала настоящим центром духовной жизни села. На службы и проповеди ходило очень много людей, красиво пел церковный хор. В те трудные годы настоятель был и священнослужителем, и пастырем, и наставником, и помощником во многих направлениях. Так, он, имея хорошее образование, и выпускнице Жене помогал постигать физику, математику, химию. Это позволило ей получить высшее образование, стать провизором.

В 1989 году протоиерей Евгений Парфенюк, уже Благочинный Брестской епархии, вместе с владыкою Константином (Хомичем) навестил первое место своего священнического служения, и как же радостно было прихожанам, когда он узнавал их и обнимал, как родных! Храм в ту пору ремонтировался и обновлялся под рачительным хозяйствованием о. Михаила. Он нашел в своем домашнем альбоме фотографию того служебного визита.

Преображенский храм в Тростянице, как и все другие места служения на родине народного батюшки – в Остромечево, Кобрине, Бресте – хранят память о Евгении Парфенюке, нашем праведном современнике.

По пути в Брест мы заглянули в такое святое место, как Остромечевская церковь во имя Архангела Михаила. Буквально на прошлой неделе отмечалось 175-летие ее освящения. В этом храме с довоенной поры и до конца 50-х служил настоятелем протоиерей Стефан Парфенюк. В сложных условиях давления на православную церковь он был примером воина Христова для сыновей, в поддержку ему в остромечевском храме сын Евгений стал псаломщиком.

В церковной ограде похоронен старший брат Евгения Парфенюка Анатолий, расстрелянный фашистами на глазах родных в 1942 году.

Мы поклонились кресту на месте упокоения Анатолия Парфенюка и другим памятникам у церкви. А также сделали снимки их и самой церкви-памятника и мемориальной доски о посещении его Патриаршим Экзархом всея Беларуси.