Путь к любви – путь ко спасению. Царская семья страстотерпцев прошла его

25.09.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА. Фото с сайта Брестской епархии

В Художественном музее, что в Брестской крепости, 24 сентября открылась передвижная выставка «Венценосная семья. Путь к любви», посвященная жизни, служению и духовному пути последнего царя Российской империи Николая II и его семьи, прошедшей свой Крестный путь к мученической кончине и жизни вечной.

На открытии выставки, которая происходила в день памяти святого Силуана Афонского, Владыка Иоанн, архиепископ Брестский и Кобринский, отслужил молебен с поминанием этого иеромонаха, а также поминанием царственных страстотерпцев.

В своем пастырском слове Владыка говорил о жизненном подвиге последнего самодежавного государя России Николая II c супругой Александрой, о ценностях их семейного воспитания четырех дочерей и сына Алексия, престолонаследника, об их общем пути спасения, что одновременно был и путем на Голгофу.

Пример верности Богу, промыслу Божиему был показан святыми праведными Иоакимом и Анной, родителями Пречистой Девы Марии, чье Рождество отмечали на днях православные верующие. Этот пример сопрягается и с царственной семьей, жизнь и мученический подвиг которой стал уроком верности и любви. Христианское милосердие и смирение этой семьи не может не служить примером для новых поколений.

Экспозиция передвижной выставки создана в Могилевской епархии РПЦ из материалов музейных и частных коллекций Москвы, Санкт-Петербурга, Могилева, где во время Первой мировой войны находилась ставка императора-главнокомандующего, а также материалов из Государственного архива РФ.

Впечатляют портреты, художественные полотна, а более всего фотографии и описание их смыслового наполнения из истории царствования Николая II и быта его венценосной семьи в любовно созданном интерьере двух музейных залов.

Замечательную, волнующую экскурсию по этим материалам провела брестский историк Людмила Алексеевна Степанюк, преподаватель брестской гимназии №4.

Поскольку выставка «Венценосная Семья. Путь к любви» будет действовать до 24 ноября, то у многих брестских семей с детьми, у школьников и их наставников есть возможность побывать на ней и задуматься об основах воспитания детей и духовно-нравственных ценностях каждого из нас.