Бег по кругу из столетия в столетие. «Осенний марафон» от питерца Руслана Кудашева в Бресте

01.09.2021 Любовь АЛЕКЕСАНДРОВА

В последний день сентября в Брестском театре кукол состоялся прогонный показ нового спектакля «Осенний марафон» по пьесе Александра Володина. Постановку пьесы осуществил хорошо известный и любимый в Бресте питерский режиссер Руслан Кудашов – он же главный режиссер Большого театра кукол в Санкт-Петербурге.

В течение полумесяца Руслан Равилевич находился в Бресте, и за такой короткий срок с труппой Брестского театра кукол и двумя своими коллегами по Питеру режиссер смог, на мой взгляд, блистательно создать оригинальное художественное полотно. Причем, кукольный вариант пьесы высветил в володинской мелодраме некую фундаментальную человеческую драму, достигающую шекспировского звучания.

Но по порядку.

Директор Брестского театра Тамара Павлючук представила Руслана Кудашева, он вышел на сцену и прежде всего отдал дань памяти недавно покинувшему этот мир Михаилу Шавелю, многолетнему руководителю и лидеру Брестского театра кукол – посвятил ему новый спектакль.

Взмах рукой – и в стены театра вошли музыка, свет и атмосфера барокко, дамы с фижмами и мужчины в камзолах. В руках их были куклы – их персонажи в одежде нашего времени, которые говорили и действовали, что называется, по тексту, но это сливалось с условным шекспировским антуражем и приобретало многослойное звучание.

Помните фильм «Осенний марафон» 1979 года с Олегом Басилашвили, Натальей Гундаревой, Мариной Нееловой и другими звездными киноактерами? Это была замечательная психологическая кинолента, дававшая и социальный срез советской действительности, и картинку состояния индивидуума – загнанного, запутавшегося в сетях отношений доброго человека. Кинофильм стал культовым для современников, понятным и через четыре десятка лет.

Но вот в версии питерского режиссера, который сделал ставку не на тонкие психологические переживания героев, а на другие смысловые акценты (о них еще надо думать), метафора бега по кругу человека несколько потеряла бытовую и социальную актуальность, но ввела его из быта в бытие, в непрекращающийся марафон повторений страстей, в круговорот человека в вечности.

Надеюсь хотя бы еще раз посмотреть спектакль «Осенний марафон», а сегодня рада за тех, кто увидит его первый премьерный показ.

Актеры Брестского театра кукол подхватили, поддержали высокий замысел режиссера, они играли слаженно и вдохновенно, в гармонии с музыкой, светом и сценографией. И пусть последующий разбор полетов с худсоветом и режиссером наверняка что-то приметил, но зрители были в восторге.

Как и в предыдущих работах с Русланом Кудашевым, начиная с нулевых годов, когда питерский молодой режиссер театра кукол «Потудань» приехал в Брест на фестиваль «Белая Вежа» и завоевал на нем Гран-при.

Истинный деятель искусства Михаил Шавель сумел привлечь талантливого питерского режиссера к совместным постановкам с Брестским театром кукол, и поставленные им спектакли «Холстомер», «Луна Сальери», «Фро», «Сотников» высоко обогатили репертуар театра, стали победителями на многих престижных международных театральных фестивалях.

Перед худсоветом 30 сентября мы смогли коротко переговорить с Русланом Кудашевым, поблагодарить его за чудесный спектакль, за творческую самоотдачу, высокий профессионализм и пожелать новых творческих открытий.

Руслан Кудашов и Заслуженный артист РБ Иван Герасевич