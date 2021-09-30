Как освящалась новопостроенная церковь в с. Тростяница Брестского уезда в 1873 г.

02.10.2021

Литовские епархиальные ведомости 1873г. № 26. (Публикация дана в современной орфографии)

24 июня 1873 г. освящена Каменецким благочинным, священником Каллистом Будиловичем при многочисленном стечении народа в сослужении шести священников новая деревянная церковь в с. Тросцяница во имя Преображения Господня, причем священником Лосинской церкви Авг. Куцевичем сказано приличное торжеству назидательное слово.

Церковь построена на средства прихожан, без всяких сторонних пособий, и обошлась им вместе с каменною на извести оградою, не считая подвод и чернорабочих, в 3.022 р. 92 коп. Так как приход составляют всего 120 домохозяев, то каждому из них пришлось пожертвовать, кроме подвод и чернорабочих, не менее 25 руб. деньгами и по кубической сажени камня для ограды. Несмотря на значительность пожертвований, прихожане делали таковые охотно, и в настоящее время радуются и даже гордятся благолепием своего храма. Успешному ходу работ и сбору пожертвований содействовали особенно: местный священник Иоанн Пашкевич, председатель приходского попечительства В.Кармаш; члены оного: С. Ткачун, А. Трохимчук, Ю.Пролиска, И. Пархоч, О. Назарук, К. Нестерук и крестьяне прихожане, которые сверх обязательного для всех сбора пожертвовали деньгами, именно: И. Пролиска 50 руб., Я. Пархоч 20 руб. и Ирина Кузьмукова 10 р. Более же всех пожертвовал член попечительства Селивестр Ткачун и деньгами, и влиянием, и временем; в течение более чем года он постоянно находился при работах, наблюдая за аккуратным и успешным ходом таковых.

Ко дню освящения сего храма поступили следующие пожертвования: от С. Ткачуна – икона Божией Матери в вызолоченной ризе в 40 руб.; от Дометия Дроня – трехъярусное паникадило в 45 руб.; от священника Иоанна Пашкевича икона Богоматери в 10 р.; от А. Трохимчука – выносная икона в 16 р.; от протоиерейши Анны Гоголевской – водосвятная чаша в 7 руб.; от Параскевы Куршевой – выносный подсвечник в 10 руб.; от Осипа Демидюка – две иконы в 6 руб.; от Сидора Волынца – хоругвь в 15 руб.; от В. Кармаша – икона Св. Николая в 20 р.; от Онуфрия Назарука – икона Спасителя в 40 руб., и две свечи пред местные иконы весом в 6 ф. от солдата Савицкаго.