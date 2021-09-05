Вторая мировая война: как все начиналось

1 сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на Польшу.

Нет, эта война не началась внезапно. Гитлер (Adolf Hitler) не делал тайны из своих захватнических планов — даже если порой «фюрер», как он сам выражался, «запускал пацифистскую пластинку». Как поясняет сотрудник берлинского информационно-выставочного центра «Топография террора» Клаус Хессе (Klaus Hesse), Гитлер вел подготовку к войне с момента своего прихода к власти в 1933 году: «Все его действия были направлены на пересмотр Версальского мирного договора, возобновление гегемонии «Великой Германии» в Европе, создание промышленного потенциала, который позволил бы стране вести продолжительную войну».

Война против оппозиции и евреев

Мирный договор, заключенный 28 июня 1919 года в Версале, возлагал на Германию и ее союзников всю полноту ответственности за развязывание Первой мировой войны и обязывал страну к репарационным выплатам, разоружению и сокращению численности германской армии. Германии пришлось отказаться от ряда территорий в пользу Франции, Бельгии и Польши. С точки зрения Гитлера это было актом национального унижения, подлежащего скорейшему «исправлению». Национал-социалисты охотно распространяли легенду об «ударе в спину», о том, что якобы существовал некий заговор. Согласно этому мифу вся вина за поражение немцев в Первой мировой войне возлагалась на «внутреннего врага»: евреев и социал-демократов.

Уже через несколько дней после своего прихода к власти в 1933 году нацисты организовали первый общегерманский (якобы стихийный) бойкот магазинов, принадлежащих евреям. За этой акцией последовало принятие закона «О восстановлении статуса госслужащего» (Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums) — нормативного акта, запрещающего, в частности, гражданам еврейского происхождения находиться на государственной службе.

Еще до начала открытых грабежей государство оказывало давление на еврейских предпринимателей. И даже из массового бегства евреев из Германии нацисты стремились извлечь выгоду, обязав каждого уезжающего уплатить в казну 25 процентов стоимости своего имущества. В течение первых двух лет нацистского господства это обеспечило казне «третьего рейха» приток в 153 миллиона рейхсмарок.

Большинство немцев видели в Гитлере (по крайней мере до 1939 года) если не мессию, то уж точно спасителя нации. Многим диктатура обеспечила улучшение материального положения. Безработица пошла на убыль, уровень потребления — на подъем. «Гитлер был слишком опытным популистом, чтобы не понимать, что народу нужны не только пушки, но и масло», — говорит Клаус Хессе. Масло было. Но основной целью были все-таки пушки.

В 1936 году весь спортивный мир собрался в Берлин на Олимпиаду. А Гитлер продолжал реализацию своих милитаристских планов: за четыре года, по его расчетам, вермахт должен был подготовиться к войне на востоке. В засекреченном документе под названием «Инструкция к четырехлетнему плану» («Denkschrift zum Vierjahresplan») содержались конкретные указания. Одним из главных пунктов было создание автаркии — замкнутой, не зависящей от мировых процессов немецкой экономики, нацеленной на производство вооружений.

Сентябрь 1938-го: война откладывается, но не отменяется

В 1938 году Гитлер осуществил «аншлюс», включив в состав Германии свою родину — Австрию. Вскоре он пригрозил вторжением Чехословакии, якобы озаботившись проблемой дискриминации судетских немцев. Британские и французские политики боялись войны, которая может охватить всю Европу, и пытались проводить политику умиротворения, надеясь, что Гитлер успокоится, получив часть территории Чехословакии. В «Мюнхенском соглашении», составленном 29 сентября 1938 года и подписанном премьер-министром Великобритании Чемберленом, премьер-министром Франции Даладье, премьер-министром Италии Бенито Муссолини и Гитлером, было закреплено присоединение Судетской области к Германии.

«Мюнхенский сговор»: Чемберлен (крайний слева), французский премьер Даладье и Муссолини (справа) с Адольфом Гитлером

«Чемберлен позволил Гитлеру существенно увеличить территорию «рейха», еще не начав войны», — говорит британский историк Энтони Бивор. Что было бы, если бы Черчилль, противник политики умиротворения», уже тогда занимал премьерское кресло? На этот вопрос Бивор не берется отвечать однозначно.

В самой Германии в 1938 году уже многие боялись войны. «Было очевидно, что превращение Германии из проигравшей Первую мировую войну страны в новую европейскую сверхдержаву неизбежно приведет к конфликту», — говорит историк Клаус Хессе. Между тем «Мюнхенское соглашение» (его еще называют «мюнхенским сговором») превозносилось нацистской пропагандой как доказательство миролюбия режима.

Последний шанс остановить войну?

Трагедия сентября 1938 года заключается в том, что в этот момент история, казалось, еще могла бы пойти по другому пути. Гитлер на этот момент был фактически одинок в своих намерениях развязать войну. Критически настроенные по отношению к «фюреру» военные и высокопоставленные чиновники пытались «подружиться» с бывшими социал-демократическими политиками и обсуждали план создания нового правительства. Секретный отряд был готов пойти на штурм рейхсканцелярии в случае объявления Гитлером войны.

Совместный парад нацистских и советских войск в Бресте после разгрома Польши. 1939 год

Год спустя, в сентябре 1939 года, ни о каком путче уже не могло быть и речи. Большинство немцев поддерживало вторжение в Польшу, тем более что Гитлер заручился перед этим поддержкой Сталина, заключив так называемый «пакт Молотова-Риббентропа». Война началась победоносно для вермахта. Но это было только начало…

Десятки миллионов человек погибнут в результате развязанной Гитлером Второй мировой войны. Шесть миллионов евреев будут убиты национал-социалистами. Вторая мировая война была и остается в глазах британского историка Энтони Бивора — и, конечно, не только его — «величайшей катастрофой в истории человечества».

Deutsche Welle