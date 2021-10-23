Автор «Дракона» Евгений Шварц – об уроженце Бреста, взявшем себе псевдонимом наименование родного города.

25.10.2021
РЕСТ-ШАРО Юлий Исаакович (псевдоним Б. Рест) (1907 Брест-Литовск – 1984 Ленинград). Прочитайте — это великолепное эссе великого Шварца…
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Евгений Шварц. «ЖИВУ БЕСПОКОЙНО… Из дневников».
«…Далее идет Рест. Юлик Рест. Псевдоним. Он рад был бы совсем спрятаться, еще глубже, чем за псевдонимом. Его настоящая фамилия Шаро, и он действительно круглый, как тот колобок, что от бабушки ушел и от дедушки ушел. И спасся от многих других, желающих его съесть.
Отличается он от знаменитого колобка черной щетиной на щеках и печальным, настороженным и вместе с тем нарочито безразличным выражением. И еще тем, что вы почти уверены, что данная разновидность колобка уйдет от всех без исключения. Жизнь современного колобка полна таких превратностей, что лучше и не задумываться о них. Не исключена возможность, что в превратностях невообразимого пути мог он сам съесть тех, кто собирался произвести с ним подобную операцию. А в смятении чувств — и тех, кто и не собирался этого сделать.
Нет, нет, не смею углубляться в глубь его существа, за маску вечной небритости. Расскажу о более ясной его стороне. Была бы она и вполне светлой, если бы наш Юлик и тут не наводил тень по мере возможности на вещи вполне доброкачественные.
Я говорю о его таланте. Еще до войны затеяли в Союзе одно дело. Театр. Маленький, веселый театр, или «устный альманах», как его называли, чтобы не было страшно: «театр» — шутка ли сказать. Называли его еще и «капустник» — это уж было совсем не страшно. На самом же деле, повторяю, затеяли в Союзе театр и довели эту затею до конца. Безличную форму употребляю из уважения к скрытности Юлика. Это он затеял все дело и довел его до конца.
Он сколотил труппу, он добился денег у Дома писателя, он в основном написал всю программу. Но при этом добился, чтобы на афишах и пригласительных билетах стояло чуть не двадцать фамилий авторов. Я, например, написал очень неудачный отрывочек для первой программы и сам же настоял, чтобы он был выброшен из спектакля. На это Рест согласился. Но фамилию снять мою — нет, этого он не допустил. Чем больше народа, тем легче укрыться. Репетировал он хорошо, актеры даже подарили ему какое-то блюдо. Репетировал самоотверженно. Весь зарос, перейдя всякую меру к концу работ. Тратил свои деньги — а он и в этом направлении осторожен до крайности — на бутафорию. Он был отцом и автором дела, но потребовал, чтобы несколько вступительных слов на премьере сказал я. Еще лишнее укрытие. Многие думали, что я чуть ли не основной автор спектакля, после того как я открыл его. И премьера имела необыкновенный, редкий успех. Ее повторяли у нас, потом вывозили в Дом архитектора, в Дом художника, в Дом искусств. И каждый раз, когда пьеса шла в нашем помещении, Рест просто требовал, чтобы я говорил вступительное слово. Последний раз это произошло 31 мая 41 года, в день рождения Катерины Ивановны (жена Е.Шварца, — Н.А.). И она ужасно огорчилась, что пришлось нам в этот день ехать из Сестрорецка, где мы уже поселились на даче, в город. Но Рест не мог, просто не в состоянии был пережить, что спектакль останется незащищенным и тем самым колобок окажется перед некоей пастью. И вместе с тем горечь наполняла его сердце, если он замечал, что люди, от которых он скрывал степень своего участия, начинают верить ему. Так мучился наш Юлик и наслаждался на разные лады, создав театр — не театр, где он был автором — не автором, выдвинувшись в первые ряды и спрятавшись в норку с целым рядом запасных выходов. После войны театр был восстановлен, потом упал без чувств.
И у Юлика вид стал еще более загадочный и отчужденный, и полные его щеки еще более почернели, ощетинились. О «Давайте не будем» и речи не возникало. Он написал пьесу, переделал заново комедию какого-то среднеазиатского драматурга. И снова имел успех, на свой лад, таинственный и затушеванный, полный горечи. Но вот его детище воскресло. Количество авторов возросло, но по-прежнему каждая программа доходила до зрителя только его трудами. Я видел его на репетициях, перед премьерой. Он целыми днями не выходил из Дома писателя, сердитый, больной, угрюмый, ревнивый. Его соавторы жаловались вечно на его упрямство. А сама программа? С одной стороны, талант его толкал, как в пропасть, шептал: «Рискни, рискни, прыгни». И он писал вещи рискованные, острые. С другой стороны — он, колобок особого рода, знал все превратности и опасности, подстерегающие его на пути, и он ужасался собственному безрассудству. И все-таки талант брал верх, и Юлик выходил раскланиваться в толпе подлинных и привлеченных им для безопасности соавторов. К премьере он брился. Стоял он не в первых рядах авторов, заполняющих нашу маленькую сцену до отказа. Его лицо, как всегда, имело выражение настороженное и вместе с тем нарочито безразличное. И мне кажется, что множество грехов должно проститься нашему колобку из колобков, мастеру псевдонимов, за тот маленький, веселый, храбрый театр, который он породил как бы против воли».
РЕСТ-ШАРО Юлий Исаакович (псевдоним Б. Рест) (13 марта 1907 Брест-Литовск – 29 июля 1984 Ленинград) — советский драматург, журналист, переводчик, прозаик и сценарист, член Союза писателей СССР. Окончил Симферопольский общеобразовательный техникум (1924). С начала 1920-х работал в газете «Красный Крым», с 1925 – в московской «Нашей газете» (был репортером, заведовал отделом искусства), сотрудничал в других газетах и журналах. В 1929-1950 – корреспондент «Литературной газеты», руководил корпунктом газеты в Ленинграде (с 1931). В середине 1930-х печатал фельетоны под псевдонимом «Кобра» (совместно с Н. Константиновым) в газете «Литературный Ленинград». Большинство произведений подписывал псевдонимом «Б. Рест». В Красной Армии с 1939. Участник советско-финляндской 1939-1940 гг. и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Был военным журналистом, служил в газете авиабригады ВВС КБФ, в газете «Краснознаменный Балтийский флот» и др. Печатался с 1923. Автор многочисленных статей, очерков, драматических произведений. Большинство произведений написаны в соавторстве. Многие годы сотрудничал с С.П.Варшавским, с которым написал ряд брошюр, посвященных подвигам советских солдат («Воины крылатой Балтики», 1941 и 1942; «Над Берлином», 1942 и др. изд.; «Герои и подвиги», 1942; и др.), книг, посвященных Эрмитажу («Эрмитаж: 1764-1939», 1939; «Подвиг Эрмитажа», 1966, 4-е изд. — 1995; «Рядом с Зимним», 1969; «Билет на всю вечность: Повесть об Эрмитаже», 1978, 3-е изд. — 1986). Несколько пьес написаны в соавторстве с Юрием Германом («Далеко на севере», 1945; «Один год», 1961), повесть «Незримый фронт» и рассказы – с Марком Ланским (сб. «Незримый фронт», 1956 – 2 изд., 1959). Автор сценариев фильмов «Сыновья идут дальше» (1958, с Ю.П. Германом) и «Об этом говорит вся Махилля» (1960, с О. Рамазановым). В 1963 году издан сб. фельетонов «О чем рассказывала Кобра» (с Н. Константиновым). Перевел с узбекского языка пьесы А. Кахара и Б. Рахманова. В 1950–е – зав. литчастью Театра комедии. – Источник: А.Б. Кустов. Некрополь Санкт-Петербурга и окрестностей.
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