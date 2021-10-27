Удивительный документ о Троицкой кладбищенской церкви в Бресте

29.10.2021 Николай Александров

Как известно, в центральной, наиболее высокой, части Тришинского кладбища в Бресте до конца XIX века располагалась церковь Святой Троицы. В 1894 году ввиду ветхости храм был снесен и возведен новый в другом месте кладбища.

В 1933 году на месте изначальной церкви был установлен символический престол — каменный куб с чугунным крестом и надписью:

Здесь находился Св. Престол

кладбищенской Св. Троицкой церкви

перенесенной на другое место

сего кладбища в 1894 г.

Св. Крест пожертвован прихожанами 24.IV.1933 г.

А когда была построена изначальная Свято-Троицкая церковь и как она выглядела? На ее историю проливает свет уникальный документ XIX века, хранящийся в домашней коллекции раритетов брестского филателиста, историка почты Александра Георгиевича Николаева. Итак, вчитаемся в текст, приведенный здесь в современной орфографии.

«Опись Брестской Троицкой, при Деревне Шпановичах, Кладбищенской Церкви.

Построена в 1849 году тщанием прихожан и доброхотных дателей. Зданием деревянная на каменном фундаменте, длиною 18, шириною 9, а вышиною до потолка в 6 аршин, покрыта гонтом. Наружные стены, карниз, крыша и купол, покрытый железом, окрашены приличною краской. Потолок и внутри стены выклеены обоями мраморного цвета с приличными украшениями по углам потолка и под паникадилом. Крестов, обитых белою аглицкою жестью, на алтарной части один и от фронта на куполе один. Дверей растворчатых столярной работы на железных петлях с внутренними замками двое, окошек с железными решетками шесть и в притворе три, окна и двери покрыты белою краскою, пол деревянный досчатый. Иконостас складной, писан на холсте, при нем капители резные с позолотою, царские врата прозрачные выкрашены голубою краскою. В иконостасе местных икон семь: Спасителя, Богоматери, Храмовая Святыя Троицы, на северных дверях Архистратига Михаила, на южных Архангела Гавриила и над Царскими вратами Тайныя вечери, а по сторонам резным под позолоту изображения ветхого и нового Завета с распятием вверху. На Царских вратах икон писанных на (нрзб) шесть. Престол, жертвенник и два клироса из точеных перил, покрытых краскою. При Церкви Колокольня на столбах, покрыта гонтом и покрашена, на ней колоколов семь, из коих первый весом в 54 пуда, а прочие по полпуда. При ней караульня для сторожа об одной комнате с печкою, покрыта соломою.

1852 года февраля дня.

Взято мною из следующего мне жалованья двадцать пять рублей серебром.

В чем расписуюсь Священник Кульчицкий.

Принял десять рублей серебром Священник Фадей Ивацевич».

Судя по указанным размерам, которые несложно высчитать (аршин=0,7 м), та снесенная церковь была вроде бы как поменьше нововыстроенной, которую не спалил пожар Первой мировой войны, а доконали времена борьбы с «опиумом для народа». Вот такой документ довелось мне обнаружить в Госархиве Брестской области:

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на предмет снятия с учета действующих приписной кладбищенской церкви гор. Бреста.

Приписная церковь г. Бреста является приписной к приходской Симеоновской соборной церкви, находится на кладбище, деревянное здание, площадь 120 кв.метров.

В гор. Бресте имеются 2 приходские церкви, вполне удовлетворяющие религиозные потребности, вследствие чего данная кладбищенская церковь фактически прекратила свою деятельность, так как в ней религиозные службы проводятся редко и только проходит отпевание покойников. Верующие в силу вышеизложенного особого интереса к данной кладбищенской церкви не проявляют.

Учитывая все это, прошу Совет по делам русской православной церкви приписную кладбищенскую церковь (учетная карточка № 40) снять с учета действующих.

Уполномоченный А.Иванов

29.03.1961».

А через недолгое время сия бесхозная закрытая церковь в одночасье сгорела. Может, даже и по злому умыслу…

Вглядимся в фото 1961 года — на дверях церкви уже висит замок. И такие грустные лица у стариков-прихожан…