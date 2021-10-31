СВЯТО-РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ ИЗДАЛ МОНОГРАФИЮ «КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ В ГОРОДЕ БРЕСТЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII В.»

02.11.2021

Свято-Рождество-Богородицкий монастырь г. Бреста в сотрудничестве с издательством «Медиал» в октябре 2021 г. выпустили монографию насельницы монастыря инокини Елена (Дмитрук) «Конфессиональное противостояние в городе Бресте в первой половине XVII в.». Книга была рекомендована к публикации Издательским советом Белорусской Православной Церкви. Это работа о брестских православных мещанах, их братстве, о священномученике Никифоре и преподобномученике Афанасии…

В работе раскрывается сложная конфессиональная обстановка в г. Бресте как в период заключения, так и насильственного насаждения унии 1596 г. Об отношении брестских мещан к данным событиям красноречиво говорят подписи брестского православного братства и самих мещан под текстом документов, выработанных Брестскими Православными Соборами под председательством Никифора (Кантакузина), экзарха патриарха Константинопольского.

Возрождение православных монастырей в 1632–1633 гг., приглашение на игуменство Афанасия Филипповича – дело рук брестских мещан. Изначально поражает их мужество, стойкость, верность вере предков, несмотря на тяжелейшие для них последствия. Кроме того, интерес вызывает судьба православных обителей города в период заключения и насаждения Брестской церковной унии, вопросы был ли святой Афанасий Брестский одинок в своей борьбе, каков был характер конфессионального противостояния в городе и его масштабы. Это тот круг вопросов, которые стали предметом рассмотрения одноименной выпускной квалификационной работы, защищенной в Минской духовной семинарии в 2020 г. Она положена в основу сего издания.

Конфессиональное противостояние в городе Бресте в первой половине XVII в. / инокиня Елена (Дмитрук). (Минск: Медиал, 2021)

Город Брест один из древнейших городов Беларуси. Однако, несмотря на тысячелетнюю его историю, нет целостной научно осмысленной картины его развития. Кроме того, до сих пор остаются не раскрытыми ключевые события, которые повлияли не только на историю города, но и всей страны, в частности связанные с Брестской церковной унией 1596 г.

Процессы, происходящие в Бресте в конце XVI в. – первой половине XVII в. в конфессиональной сфере напрямую повлияли на развитие белорусского народа, становление его самосознания, культуры. Сегодня сведения об унии фальсифицируются. Ее стали называть национальной религией белорусов, замалчиваются факты нарушения права при ее заключении, методы ее введения. Утверждают, что уния якобы распространялась без насилия, добровольно, что прямо противоречит историческим документам. Предлагаемая работа посвящена восполнению данных пробелов.

Книга опирается на широкую источниковую базу, которую составили как архивные материалы из Национального исторического архива Беларуси, так и документы, опубликованные в разных дореволюционных археографических сборниках. Среди них, в первую очередь, можно выделить Диариуш преподобномученика Афанасия. Он представляет собой связующее звено, которое помогает собрать воедино разрозненные документы по истории города и составить на их основе цельное представление о событиях того времени в Бресте. Рукопись Диариуша сегодня хранится в Государственном историческом музее в Москве. Ее электронный вариант использовался в работе для проверки опубликованных текстов. Диариуш издавался дважды ‒ в 1878 г. в Памятниках полемической литературы в Западной Руси и в 1965 г. А. Ф. Коршуновым как приложение к монографии.

Вторым по значимости источником служат три тома Памятников полемической литературы в Западной Руси, изданных Русской исторической библиотекой, где собраны документы и иные произведения авторов, выступающих за унию и против нее. Это ценный пласт исторического материала, позволяющий реконструировать события и процессы, которые происходили в Речи Посполитой на рубеже XVI‒XVII вв. Огромное значение имеют Акты, издаваемые Виленской археографической комиссией, которые касаются непосредственно города Бреста, Брестского православного Симеоновского монастыря.

Научный характер издания предопределил стиль изложения и структуру текста. Принципиальным стало построение работы исключительно на документах при минимальном использовании современных монографий. Главная цель – донести голос брестских мещан XVII в., их взгляд на события.

В условиях отсутствия целостной научно осмысленной картины развития истории города Бреста, огромного количества спорных толкований некоторых событий, в тексте обильно представлены цитаты из документов. Это позволило экономно и убедительно представить факты, обобщить их, подкрепить ими излагаемые мысли. Кроме того, цитаты позволяют дословно воспроизводить мнение, голос брестских мещан, братчиков, монахов, проживавших в XVII в. Несмотря на то, что, на первый взгляд, их обилие несколько осложняет восприятие текста, но зато именно они наиболее точно передают ощущение времени, заставляют задумываться над смыслом.