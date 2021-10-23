Зачем немецким университетам становиться более экологичными

25.10.2021

Отказаться от мяса из университетских столовых, ездить в командировки на поездах и перестраивать здания в кампусе. Вузы Германии пытаются стать экологичнее, но какой ценой?

Новый семестр в берлинских вузах начался я с изменений: теперь в университетских столовых будут реже подавать мясо. К примеру, сразу несколько учебных заведений в Берлине понизили мясную составляющую меню до четырех процентов. Это примерно одно мясное или рыбное блюдо в неделю. Теперь ставку делают на сезонные и региональные продукты, а большинство блюд будут вегетарианскими или веганскими. Как и просили сами студенты, утверждают немецкие общества поддержки учащихся вузов.

Это — одна из мер ради климатической нейтральности (выбросы СО2 в атмосферу предприятия должны полностью компенсироваться за счет новых технологий и т.д.), которой так хотят добиться университеты Германии. Экологичность сегодня в моде, хоть и немного отошла на второй план из-за пандемии. Многие вузы Берлина и Бранденбурга уже сформулировали четкие планы и предпринимают первые шаги.

Экологичность любой ценой?

Возникает вопрос: в чем их необходимость? Ведь университет — не огромный концерн, производящий сотни автомобилей в день, почему он как-то может вредить природе? «В нашем университете около 40 тысяч студентов и сотрудников. Это как небольшой городок. А количество выделяемого углекислого газа можно сравнить с выбросами одного предприятия», — объяснил в интервью DW экоменджер Университета имени Гумбольдта Мартин Херрман (Martin Herrmann).

Некоторые здания Технического университета не были энергоэффективными

Самыми неэкологичными в немецких вузах можно назвать командировки и исследовательские поездки, использование большого количества бумаги, старые плохо изолированные учебные корпуса и общежития, которые потребляют много энергии, а также вычислительные центры с серверами в технических вузах. Сейчас многие столичные университеты занялись тем, чтобы выявить такие вредные для экологии сферы и попытаться их изменить.

Даже общежития могут быть экологичнее

Университет имени Гумбольдта, например, к 2030 году поставил цель стать климатически нейтральным и для этого нанял двух экоменеджеров. Вибке Хампель (Wiebke Hampel) и Мартин Херрман (Martin Herrmann) считают эту задачу очень амбициозной, но при этом привлекательной — университет может стать примером эффективного экоменеджемента для других вузов Германии.

Пока что эксперты занимаются разработкой концепции, которая смогла бы определить все источники СО2 и неэкологичные действия вуза. Одна из сложностей — старые корпуса, которые относятся к историческим памятникам города и поэтому с трудом пригодны для ремонта. Большая часть электроэнергии в университете уже поступает из «зеленых» источников.

В Университете имени Гумбольдта еще многое предстоит поменять

Многие студенческие общежития Потсдама уже перешли на экологичный путь: здесь используют только «зеленое» электричество, в коридорах установлены датчики движения, чтобы свет включался и выключался автоматически, а в подвалах установлены новые системы очистки сточных вод.

Технический университет Берлина собирается достигнуть климатической нейтральности к 2045 году. Для этого необходимо перестроить и отремонтировать университетские помещения, чтобы сделать их энергоэффективными. Еще один шаг в пользу защиты природы — более 400 вузовских сотрудников подписали отказ от коротких перелетов во время командировок. Они обязуются пользоваться экологичным транспортом на расстоянии менее тысячи километров. Их примеру последовали и другие вузы Берлина и Бранденбурга — всего в акции участвует около двух тысяч работников.

Вместо полета в Нью-Йорк звонок по Zoom

В Свободном университете Берлина начали заниматься энергоменеджментом еще 20 лет назад. В первый год пандемии выбросы СО2, связанные с обеспечением зданий, удалось снизить на 80 процентов. Но говорить об успехе пока рано — с этого семестра студенты впервые вернутся с удаленки в вуз, и тогда можно делать реальные подсчеты. К командировкам здесь тоже изменили отношение. «Личные контакты, например, на научных конгрессах очень важны. Но мы будем тщательно рассматривать, нужны ли длительные и неэкологичные поездки по каждому конкретному поводу», — пояснил глава университета Гюнтер Циглер на официальном сайте вуза.

Понятно, что во время пандемии сокращение перелетов стало возможным не только из-за любви к природе, и сейчас университеты могут похвастаться большим числом онлайн-командировок. Но что будет, когда все коронавирусные ограничения снимут?

«Это время оказалось очень выгодным, ведь переход на онлайн все равно был неизбежен. Но без пандемии все бы не перешли в один миг на Zoom. Конечно, в каких-то ситуациях это не лучшее решение, но готовность заменить поездку на созвон стала гораздо выше», — уверен Херрман.

Другое дело, что теперь у научных сотрудников и студентов появилось больше вариантов для коммуникации. И для защиты докторской диссертации профессор сегодня вряд ли полетит из Нью-Йорка в Берлин, как это было раньше.

Deutsche Welle