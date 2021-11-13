О новейшей история Бреста 1990-х на основе газетных материалов «Брестского курьера» рассказал Николай Александров

14.11.2021 Любовь Александрова

Слушателей семинара – молодых историков и медийщиков собрал 14 ноября в гостиной брестского «Эрмитажа» новый проект «Работа с прошлым: устная история и свидетели XX века» хорошо известного общественного Фонда развития Брестской крепости.

Названный Фонд не раз собирал конференции в Музее обороны Брестской крепости, где к тысячелетию Бреста прошла и презентация изданного в 2019 году масштабного «Атласа крепости Брест-Литовск».

Помнятся встречи с профессиональными фотографами города над Бугом, с историком и музейщиком Александром Коркотадзе – по новым данным о Первой мировой на территории крепости Брест-Литовск и многое другое, что несомненно обогатило историю нашего города.

А вот о новейшей истории нашей республики, по признанию молодых, пока не так уж много написано и в учебниках истории, а потому новый проект «Работа с прошлым…» вызвал живой интерес у участников семинара. Тем паче, устный рассказ от свидетеля «лихих 90-х» Николая Александрова, редактора независимой газеты «Брестский курьер», начавшей выходить в 1990 году, еще при СССР. Рассказ этот подкреплялся материалами из принесенной на встречу подшивки газеты за 1990-91 годы, забавными подробностями о парадоксах тех лет, иногда и стихами Николая Александрова.

По ходу рассказа задавались вопросы, на них следовали основательные ответы, поскольку отвечал не только профи-журналист, но и автор исторического проекта «Фамильное древо Бреста» и двух одноименных изданий плакатов, а также книг по истории «Брест на перекрестках уникальных судеб», «Брест-Литовск в огне Первой мировой войны».

На завершение встречи Николай Александров подарил модератору семинара Алине Деревянко последнюю по времени выхода книгу «Брест-Литовск в огне Первой мировой войны».

И высказал надежду на продолжение просветительских проектов Фонда развития Брестской крепости.