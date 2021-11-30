Германия: Новый штамм «омикрон» проник в Европу

30.11.2021

Новый вариант коронавируса SARS—CoV-2 подтвержден у двух человек, прилетевших в Мюнхен из ЮАР, сообщило министерство здравоохранения Баварии.

Врачи Мюнхена подтвердили два первых случая заражения новым вариантом коронавируса SARS-CoV-2 – «омикрон» — на территории Германии. По сведениям министерства здравоохранения Баварии, вирус обнаружен у двух человек, прибывших в страну 24 ноября рейсом из ЮАР. Путешественники с 25 ноября находятся на карантине, поскольку их ПЦР-тесты дали положительный результат.

Баварское ведомство призвало всех пассажиров, прилетевших этим же рейсом, немедленно уведомить местные органы здравоохранения. А всем побывавшим в ЮАР в течение последних 14 дней следует ограничить свои социальные контакты, сдать ПЦР-тест и в срочном порядке связаться с органами здравоохранения.

Кроме того, все прибывающие в Германию из государств, отнесенных Институтом имени Роберта Коха к зонам распространения вариантов вируса, обязаны соблюдать двухнедельный карантин. Это требование распространяется и на прошедших полную вакцинацию или переболевших COVID-19.

«Мы должны сделать все для того, чтобы препятствовать распространению нового варианта в Германии», — заявила представительница министерства в Мюнхене. По ее словам, еще не ясно, является ли новый вариант заразнее и ведет ли он к большему числу госпитализаций. Необходимо проявлять осторожность, подчеркнули в ведомстве.

Несколькими часами ранее новый вариант вируса был обнаружен у двух человек на территории Великобритании. «Эти два случая связаны между собой, а также с поездкой в Южную Африку» — написал глава британского Минздрава Саджид Джавид в Twitter. По его словам, сейчас заболевшие находятся дома на самоизоляции.

Кроме того, первый случай заражения омикрон-вариантом зафиксирован в Италии. Как сообщил Высший институт здравоохранения (Istituto Superiore di Sanità, ISS), возбудитель инфекции выявлен у пациента в Милане, прибывшего из Мозамбика.

Национальная академия наук «Леопольдина» несколькими часами ранее порекомендовала в ближайшие дни ввести ограничения на социальные контакты в свете распространения вируса в ФРГ. Это позволит прервать экспоненциальный рост числа заражений в ходе четвертой волны и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения, указали ученые.