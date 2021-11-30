Германия: Новый штамм «омикрон» проник в Европу

30.11.2021
Новый вариант коронавируса SARS—CoV-2 подтвержден у двух человек, прилетевших в Мюнхен из ЮАР, сообщило министерство здравоохранения Баварии.
Баварское ведомство призвало всех пассажиров, прилетевших этим же рейсом, немедленно уведомить местные органы здравоохранения. А всем побывавшим в ЮАР в течение последних 14 дней следует ограничить свои социальные контакты, сдать ПЦР-тест и в срочном порядке связаться с органами здравоохранения.
Кроме того, все прибывающие в Германию из государств, отнесенных Институтом имени Роберта Коха к зонам распространения вариантов вируса, обязаны соблюдать двухнедельный карантин. Это требование распространяется и на прошедших полную вакцинацию или переболевших COVID-19.
«Мы должны сделать все для того, чтобы препятствовать распространению нового варианта в Германии», — заявила представительница министерства в Мюнхене. По ее словам, еще не ясно, является ли новый вариант заразнее и ведет ли он к большему числу госпитализаций. Необходимо проявлять осторожность, подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, первый случай заражения омикрон-вариантом зафиксирован в Италии. Как сообщил Высший институт здравоохранения (Istituto Superiore di Sanità, ISS), возбудитель инфекции выявлен у пациента в Милане, прибывшего из Мозамбика.
Национальная академия наук «Леопольдина» несколькими часами ранее порекомендовала в ближайшие дни ввести ограничения на социальные контакты в свете распространения вируса в ФРГ. Это позволит прервать экспоненциальный рост числа заражений в ходе четвертой волны и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения, указали ученые.
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