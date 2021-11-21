Часовня игумена Афанасия Брестского. Судьба сквозь годы

23.11.2021 Николай АЛЕКСАНДРОВ

В 1987 году о. Евгений Парфенюк был переведен из Кобрина в Брест настоятелем Свято-Симеоновского собора с возложением на него обязанностей Брестского благочинного и секретаря Брестского епархиального управления. Напомню, что он предпринял первым делом на новом поприще.

О. Евгений Парфенюк

Уже ощутимо веяли ветры горбачевской перестройки, менялась общественная атмосфера. Особенно духоподъемным для православной Церкви стал 1988 год, когда праздновалось 1000-летие Крещения Руси. Мероприятия, к этой дате приуроченные, вышли за церковные ограды и стали поворотными в церковной политике в Советском Союзе. Пожалуй, этим и объясняется, что именно в тот год о. Евгений сумел добиться возвращения в православную собственность Свято-Афанасиевской часовни в Гершонах, закрытой в хрущевские годы и приходившей в печальное запустение. Возможно, о. Евгению пришлось применить свои незаурядные таланты переговорщика с властями, но так или иначе возвращение святыни было оформлено специальным решением Брестского облисполкома, что само по себе стало беспрецедентным событием. Ведь повсеместное возвращение ранее закрытых церквей православным начнется лишь через несколько лет, в начале 90-х, после развала СССР и ухода с политической арены «руководящей и направляющей» КПСС.

Так выглядела Афанасиевская часовня в те годы. Фото Юрия Макарчука

А особое внимание нашего батюшки к Свято-Афанасиевской часовне проявилось не случайно. Она была для него символом нерасторжимой традиции православного Бреста. И здесь нам не обойтись без погружения в историю обстоятельств и имен, в которую, можно сказать, по зову предшественников вошел о. Евгений Парфенюк.

Напомню, что игумен Брестского Свято-Симеоновского монастыря Афанасий Филиппович, погибший в Гершонах 5 сентября 1648 г. от рук гонителей православия, был признан святым преподобномучеником вскоре после своей смерти (между 1658 и 1666 годами). Далее он был прославлен как Афанасий Брестский. Нетленные мощи его почивали в Свято-Симеоновском монастыре, затем, после пожара, останки сохранялись в Симеоновском храме.

Церковная история сообщает, что незадолго до своей кончины в завещании святой Афанасий писал: «Там, где тело мое израненное и острупленное за имя Божие положено будет, вера православная процветет яко крин посреде терния, и яко искра в пепле зарытая, явится, возсияет и повсюду освятит».

Наверное, требует пояснения: «яко крин посреде терния». Перевожу на современный понятный язык: как белоснежная лилия посреди колючей растительности.

Так вот, чтобы этот крин укрепился и неугасаемо цвел – понадобились долгие годы и заботливые садоводы. Мне думается, первым из таковых, нам известных, был Георгий Конисский, знаменитый богослов и философ, архиепископ Могилевский. В 1797 году он побывал в Бресте Литовском, собирая сведения о нашем преподобномученике Афанасии, и затем так о нем отозвался: «К числу сих (Киевских) нетленно почивающих святых можно и должно присоединить нашей церкви преподобномученика Афанасия Филипповича, около 1648 года католиками за веру убиенного, в Брестском нашемъ Православном загородном Монастыре больше полутораста лет Божиею силою цела и невредима почивающего».

Эту эстафету памятолюбия позднее подхватил замечательный брестский протоиерей Василий Сампсонович Серно-Соловьевич. В 1862 г. его стараниями был заложен Свято-Симеоновский собор. А в следующем году, в разгар строительства храма, с его подачи публикуется в «Литовских епархиальных ведомостях» № 23 и 24 за 1863 г. обширное «Сказание об Игумене бывшего Православного Брестского Симеоновского монастыря Афанасии Филипповиче, пострадавшем от иноверных 20 июля 1648 г. за охранение и защиту Православия, – собранное из документов, хранящихся при Брестской Симеоновской церкви» (автор – протоиерей Варшавского Кафедрального Собора Афанасий Лотоцкий).

Это сказание сопровождено глубокими комментариями о. Василия Серно-Соловьевича, по которым видно, как он серьезно изучал жизнь и судьбу Афанасия Филипповича, видя в нем небесного покровителя Бреста. Интересно, что эту рукопись он вначале направил Митрополиту Литовскому и Виленскому Иосифу (Семашко) с просьбою «указать средство, как поставить этот древний светильник Православия на свещнице и из сего сказания сделать соответствующее настоящему времени употребление – особенно в наших местах». Митрополит Иосиф, оценив рукопись, переадресовывает ее в подведомственное ему епархиальное издание со следующею не приказной, а вопросительно-пожелательной резолюцией: «И как священная память и как исторический факт, это достояние здешней страны. Не окажется ли возможным напечатать это сказание в Епархиальных ведомостях? Может быть, нашлись бы дополнители и пояснители некоторых обстоятельств».

Свято-Симеоновский собор был достроен и освящен в 1865 году, под его сводами обрели новое пристанище мощи Афанасия Брестского. А в 1869 г. умер о. Василий Серно-Соловьевич…

Еще одно имя в череде подвижников памяти преподобномученика Афанасия – Епископ Брестский Иосиф (Соколов), служивший в этой должности с 1891-го по 1897 год. Человек высокообразованный, он попутно со своей архипастырской миссией, занимался историческими исследованиями, немало писал и публиковался. В 1893 г. в Гродно была издана его работа «Св. Преп. муч. Афанасий, игумен Брестский». Она вошла и в фундаментальный двухтомный труд Епископа Иосифа «Гродненский православно-церковный календарь или православие в Брестско-Гродненской земле в конце XIX в.».

Теперь перейдем в начало ХХ века – непосредственно к воздвижению Свято-Афанасиевской часовни. Процитирую ряд фрагментов из «Гродненских епархиальных ведомостей» тех лет.

1906 г. «Сельское духовенство, ближайшее к Брестскому уезду, взявшееся после 17 апреля 1905 г. (дата Указа «Об укреплении начал веротерпимости». – Н.А) с удвоенной энергией за пастырское дело, порешило ежегодно ознаменовывать день смерти великого ратоборца за Православие и Русскую народность крестными ходами торжественными и проповедями живыми к народу у раки преподобномученика и у себя в селах, так как народ простой совершенно почти незнаком с историей праздника и жизнию св. Афанасия и мощи сего страдальца мало кому в народе известны».

1907 г. «…Из соседних приходов пришло 12 крестных ходов. Богомольцев собралось до десяти тысяч… Серьезно ставится вопрос об устройстве часовни на месте мученической кончины святого страстотерпца за православие и русскую народность. И пора…»

1908 г. «Торжественное празднование в гор. Брест-Литовске в честь св. преподобномученика Афанасия, игумена Брестского 20 июля сего года, по случаю положения св. мощей его в новую раку…

…Господь был милостив к нам предстательством Своего угодника. Он вселил в сердца Архипастырей, пастырей и пасомых всех званий и положений горячее желание совершить в эти дни благочестивое паломничество в г. Брест-Литовск для молитвенного поклонения мощам св. преподобномученика Афанасія.

…С бодростию и радостью возвращались в свои дома паломники пастыри и их паства. С великою надеждою взирали они на будущее, ибо не может не иметь светлой будущности тот народ, который словом и делом любит и чтит своих славных предков, тружеников и страдальцев за славную будущность родной страны».

Выписка из журнала Епархиального собрания от 25 ноября 1908 года:

«Слушали: Доклад депутата Брестского благочиния следующего содержания:

1 мая будущего 1909 года исполнится ровно 260 лет со дня взятия тела св. пр.-муч. Афанасия с места мученической кончины и погребения его в церкви гор. Бреста. Общий долг пастырей церквей епархии озаботиться, чтобы место мученической кончины св. пр.-муч. Афанасия было ознаменовано приличным памятником, – построением на этом месте храма или часовни. Дело ознаменования памятником этого священного Места – неотложный долг всех православных людей Гродненской епархии.

Резолюция Его Преосвященства от 15 декабря 1908 года: Сбор пожертвований по подписным листам и в церквах в указанные сроки разрешается».

1909 г., май. «Празднование в честь св. преподобномученика Афанасія, Игумена Брестского в гор. Бресте 2 и 3 мая 1909 года по случаю торжественной закладки часовни его имени на месте мученической его кончины (5 сентября 1648 г).

…Торжественно совершается молебен св. Афанасию пред большой его иконой и св. его мощами, чин освящения воды и закладки часовни. „Во имя Отца и Сына и Святаго Духа основася сия часовня в честь и имя св. Преподобномученика Афанасия, игумена Брестскаго…» – громко читает Преосвященный Владыка надпись на медной доске, полагает ее в основание и кладет первый камень – мраморный кирпич во главу созидаемого священного памятника-часовни неустрашимому борцу и св. мученику за веру православную и русскую народность. Второй такой же камень полагает г. Комендант крепости князь Н. Е. Туманов; дальше подходят к месту закладки и кладут камни г. Начальник Гродненской губернии В. М. Борзенко, Корпусный Командир Е. С. Саранчев, генералитет, Члены Комитета по постройке часовни и т. д. Народ чрез просветы ограды бросает в место закладки деньги, а одна женщина-крестьянка, видимо, не имевшая денег, снимает с своей груди серебряный крестик и просит положить его в основание часовни. Народ на блюда кладет свои жертвы на построение часовни. Минуты торжества неописуемого, радости до слез!

…В 7 часов вечера Преосвященный Владыка, о.о. архимандриты, протоиереи, иереи и диаконы, любезно приглашенные хозяевами г. Бреста – военными и горожанами, прибыли в городской летний сад принять радушно предложенные хлеб-соль, разделить обильную праздничную трапезу…»

1909 г., сентябрь. «Освящение часовни-церкви на месте мученической кончины (5 сентября 1648 года) св. преподобномученика Афанасия, Игумена Брестского, заложенной 3-го мая сего 1909 года.

19-20 сентября сего 1909 года г. Брест-Литовск с его окрестностями вновь был духовным средоточием религиозно-патриотической жизни православного населения Гродненско-Брестской земли.

…Чудную картину представляло собою шествие с вокзала сего общего многотысячного крестного хода. Ему предшествовали и его окружали выносные фонари и братчики со свечами. Ярко сияли среди вечернего сумрака от света огней, вдоль освещенной городскими фонарями улицы, святые кресты, иконы и хоругви. В крестном ходе шествовало многочисленное духовенство и тысячи православных паломников, усердно певших хвалу Богу и величавших св. Афанасия…

…Утром по выносе св. мощей общий крестный ход во главе с Преосвященными Владыками двинулся к месту мученической кончины св. Афанасия. Множество св. крестов, икон и хоругвей, семьдесят священников, много церковных хоров и оркестров военной музыки шествовали в этом крестном ходе.

…По внесении св. мощей в часовню туда же вошли Преосвященные Владыки и старшее духовенство. Начался водосвятный молебен, по совершении коего была окроплена св. водой часовня и возглашены многолетия…»

И как теперь не назвать в связи со всеми этими фрагментарными описаниями еще одно славное имя из плеяды строителей-созидателей памяти Афанасия Брестского? Это протоиерей Николай Игнатьевич Сцепуро, настоятель Брест-Литовского городского Свято-Симеоновского Собора. Он умер через год после освящения Свято-Афанасиевской церкви-часовни. И вот как о выполненной им миссии проникновенно написал в некрологе о. Стефан Жуковский:

«…В 1908 г. покойный был назначен Председателем Комитета по постройке часовни-церкви на месте мученической кончины Св. Преподобномученика Афанасия, игумена Брестского, немало сердцем и душой и всем своим существом поработал для святого дела почивший о. Николай, великий почитатель Св. игумена Афанасия, уже, вероятно, чувствовавший вечерний свет своей жизни. Он мечтал о наилучшем осуществлении порученного ему св. дела и преодолел все трудности, встреченные им при решении данной ему задачи. Близким к о. Николаю людям хорошо известны и памятны те святые труды, душевные волнения и бессонные ночи, которые были его уделом в это горячее время церковного строительства. За то Господь, молитвами Св. Афанасия, послал ему утешение видеть грандиозный успех своих трудов и усилий. Так, при его непосредственном деятельнейшем участии состоялось пожертвование помещиком-католиком, дворянином Станиславом Викентьевичем Коишевским Брестскому Собору места мученической кончины Св. Афанасия, совершилась 3 мая 1909 г. историческая по своей грандиозности закладка Св. Афанасиевской часовни-церкви на сем месте, а затем такое-же исторически грандиозное ее освящение 20 сентября того же года. Многие, видевшие его в эти дни, на лице его читали труды его, понесенные им в славном св. деле. А он радовался духом, видел своими очами счастливое осуществление своей заветной мечты, удачное решение данной ему трудной задачи и, кажется, в душе своей уже читал „Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко“…»

Далее были испытания Первой мировой войны. Удивительно, что Афанасиевская часовня уцелела, устояла в ужасном пожаре Брест-Литовска в августе 1915 года. В послевоенные годы свою высокую лепту в созидание духовного памятника Афанасию Брестскому внес еще один брестский протоиерей – о. Константин Иоаннович Зноско (1865 – 1943), многолетний настоятель Свято-Николаевской (Братской) церкви, православный историк, гимнограф (автор литургических сочинений). Среди немалого числа его сочинений есть и такое: «Житие и страдания Св. преподобномученика Афанасия, игумена Брестского» (Варшава, 1931). Но особо значимы, на мой взгляд, богослужебные тексты о. Константина Зноско «Акафист Св. преподобномученику Афанасию, игумену Брестскому». (Варшава, 1929), «Служба Св. преподобномученику Афанасию, игумену Брестскому». (Варшава, 1929). Они и поныне звучат в храмах, уже как бы и утратив авторство, но сохраняя свой духовный посыл через времена и поколения.

О. Константин Зноско

Теперь подходим к той поре, когда богоборческий «пламенный мотор» стал наезжать на церковные обители в наших краях на рубеже 50-х – 60-х гг. ХХ в. Вот как закрывали Афанасиевскую часовню, обосновывая это лукавыми формулировками.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ на предмет снятия с учета действующих приписной Афанасиевской часовни, находящейся в урочище Аркадия Гершонского сельского Совета Брестского района Брестской области.

Афанасиевская часовня, находящаяся в урочище Аркадия, Гершонского сельского Совета, Брестского района, построена в 1892 году, площадью 36 кв.метров по рассказам старожилов и духовенства на месте казни поляками в 1648 году игумена Брестского монастыря Афанасия. Духовенство данную часовню причисляло к «святым местам» и ежегодно 5 сентября (день казни) организовывало в данной часовне в больших размерах паломничество. В последние два года службы в указанной часовне не проводились. Принятыми мерами со стороны партийных и советских организаций паломничество в памятный день к часовне совершенно прекращено. Часовня в течение последних двух лет не работает и стоит закрытой. Верующие населенных пунктов, окружающих часовню, к тому, что часовня перестала функционировать, не проявляют никаких интересов и не имеют каких-либо замечаний.

Учитывая вышеизложенное, прошу Совет по делам русской православной церкви при Совете министров СССР дать санкцию на снятие Афанасиевской приписной часовни (учетная карточка № 87) с учета действующих.

Уполномоченный Г.Румянцев.

16.6.1960

Начали с малой часовенки, а потом и крупные храмы стали закрывать. В таком же порядке через три десятка лет они возвращались верующим. Первою ласточкой была Афанасиевская часовня. В 1988 году она ремонтировалась и приводилась в Божий вид столько же времени, сколько строилась в 1909-м, – считанные месяцы. Засучив рукава, на восстановлении святыни работал и сам о. Евгений, прекрасно понимая значение этого труда.

Затем был день освящения. Вот как о нем не столь давно вспоминал брестский фотожурналист Юрий Макарчук, сопроводив свой рассказ снимками.

«В 1988 году мой однокашник по институту архитектор-реставратор Николай Власюк (старший) предложил в один из выходных дней съездить в деревню Аркадия на освящение вновь отремонтированной часовни Афанасия (Филипповича). Об этом событии он узнал по своим каналам. Немного поколебавшись, я согласился. Сразу было ясно, что фотографии священнослужителей нигде в прессе не будут опубликованы. В те времена практически все газеты принадлежали коммунистической партии и работали в едином идеологическом русле. Даже в «шапке» печатного издания писали: «Орган обкома (горкома, райкома) КПСС».

В тот праздничный день возле часовни собралось много народа, мне с трудом удалось пробиться на крыльцо. Кроме меня и священнослужителей там находился ещё и известный брестский фотограф Николай Припотнев. Во время торжественного богослужения народ так стал напирать, что мужчинам, стоявшим в первых рядах, пришлось упереться ногами в ступеньки, чтобы сдерживать натиск толпы. Впрочем, обошлось без серьёзных эксцессов, только в нескольких местах заплакали маленькие дети. Выбравшись из толпы, смог сфотографировать общие планы.

В понедельник, отпечатав снимки с открытия часовни, я показал их ответственному секретарю газеты «Заря» Владимиру Турову (старшему). Мэтру фотографии снимки понравились, однако он, улыбнувшись, сказал: «Сам понимаешь, за такой репортаж нас в обкоме партии не похвалят».

Получается, плёнки пролежали в моём архиве 30 лет».

В последующие годы Афанасиевская часовня достраивалась, при ней был открыт мужской монастырь. Теперь дважды в год к стенам святыни идут с молитвами небесному игумену крестные ходы, и возносятся строки Акафиста:

«Радуйся, отеческих преданий неложный защитниче.

Радуйся, Преподобномучениче Афанасие, похвало и украшение наше».