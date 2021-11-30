Международная IT-компания LeverX Group открыла офисы в Гродно и Бресте

30.11.2021

LeverX Group расширяет присутствие не только на рынке Европы, но и в регионах Беларуси. Компания открыла два новых офиса — в Бресте (фото вверху) и Гродно.

Гродно LeverX

Международная IT-компания LeverX Group активно развивает несколько направлений. Как глобальный стратегический партнер SAP предоставляет услуги по разработке и интеграции SAP-решений и технологический консалтинг. Под брендом Emerline компания разрабатывает кастомизированные веб- и мобайл-решения с использованием таких современных технологий как AR, AI, Machine Learning, Data Science и другие. А также занимается разработкой продуктов для решения бизнес-задач и мобильных приложений.

На данный момент в Беларуси функционирует четыре офиса LeverX Group: три в Минске и один в Гомеле. Открытие новых подразделений в регионах связано с планами компании расширять свое присутствие в Беларуси и укреплять команду талантливыми сотрудниками.

— Появление новых региональных офисов в Бресте и Гродно — важный этап расширения присутствия нашей компании в регионах Беларуси. Прежде всего, мы хотим укрепить свою команду опытными разработчиками и уже запланировали для этого серию активностей. Кроме того, мы успешно сотрудничаем со студентами технических вузов, предлагая им массу возможностей для построения карьеры в IT-сфере, — отметил операционный директор LeverX Group Алексей Ульниров.

Он также добавил, что в рамках стратегического развития в регионах представители LeverX Group регулярно участвуют в специализированных конференциях, организовывают технические встречи для опытных специалистов, а также проводят лекции, мастер-классы и консультации для студентов.

Компания активно растет: сейчас здесь работает уже более 1300 сотрудников. А появление офисов в Гомеле, Бресте и Гродно — это только старт выхода в регионы. LeverX Group планирует открыть свои филиалы и в других городах Беларуси.

Офисы компании размещены еще в семи странах: США, Германии, Польше, Литве, России, Украине и Узбекистане. На международном рынке LeverX Group также активно укрепляет свои позиции, открывая представительства в новых локациях.