К 110-летию владыки Константина (Хомича)

11.11.2021 Николай Александров

Сегодня — 110 лет со дня рождения памятного многим брестчанам владыки Константина (в миру Константина Андреевича Хомича) (11 ноября 1911 — 19 сентября 2000) — епископа Русской православной церкви, архиепископа Брестского и Кобринского. В судьбе его были и Варшавское восстание, и узничество в нацистском концлагере, и послевоенные мытарства…

А вот из воспоминаний о нем:

«Владыка любил подолгу сидеть на лавочке возле храма и беседовать с людьми. Он говорил, что в ограде церкви воздух особо чистый, безвредный и благодатный, рекомендовал каждому приходить и хоть немного подышать этим «благорастворенным воздухом», отдохнуть от дневного шума и забот, от усталости и городской суеты, успокоить душу от обиды, ненависти, зла, поразмыслить о смысле жизни и о спасении души…»

«Владыка был доволен и той убогой кельей, с минимальными удобствами, где приходилось жить. Он не стремился к роскоши, не требовал благоустроенных «архиерейских покоев», а терпеливо, с кротостью и смирением нес свой тяжелый святительский крест. Все это делало его не таким как все, даже среди епископов. Он был каким-то особым, святым человеком. Он жил по примеру великих светильников церкви, для которых главным была молитва, спасение души, любовь к Богу и ближним, а всему остальному, материальному, он не придавал большого значения…»

Из воспоминаний сына: «Работая с научными работниками и инженерно-техническим персоналом я, как и все руководители, иногда испытывал определенные трудности в общении с ними. Решил спросить у отца совета и услышал: «Все люди немного больны головкой, и ты и я тоже, только одни чуть меньше, другие чуть больше и поэтому на странности человеческие надо реагировать спокойно, а главное помнить — чем больше человек болен, тем больше надо его жалеть».

Сын владыки Андрей Константинович Хомич десять лет назад к 100-летию отца подготовил и издал замечательную книгу воспоминаний «Жизнь в молитве и любви», изобилующую удивительными подробностями жизни владыки. Почитайте ее именно сегодня и порадуйтесь светлому человеку. Открыть эту книгу вы можете открыть по ссылке в интернете, которую прилагаю здесь:

Книга обильно иллюстрирована фотографиями. Сюда добавляю снимки владыки, которых нет в книге.