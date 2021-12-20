«Зовите меня Рембрандт…» Выставка во Франкфурте

Имя этого голландского художника эпохи барокко, как и шедевры, принадлежащие его кисти, хорошо известны во всем мире не только специалистам-искусствоведам, но и любому мало-мальски образованному человеку. Сюжеты многих его картин на исторические или библейские мотивы его предшественниками не использовались. Художник-новатор искал оригинальные способы изображения и традиционных мотивов. Узнать полотна Рембрандта можно по его колористическому стилю-контрасту светлых и темных красок. Эта техника используется художником с целью сделать картины более драматичными. Она называлась кьяроскуро и демонстрировала влияние на творчество Рембрандта итальянского живописца Караваджо…

В собрании Штеделевского художественного института во Франкфурте-на-Майне, как правило, именуемом просто Штедель, имеются не только карандашные наброски, и офорты, но и картины Рембрандта маслом. Долгожданная выставка, которая открылась в городе 6 октября этого года, представляет 60 полотен мастера, хранимых в ведущих музеях Германии и Канады наряду с 80 полотнами его предшественников, современников и учеников.

Картины великого голландца эпохи золотого века Нидерландов, относятся к периоду становления художественного мастерства – к 1631-1635 годам. Тогда двадцатипятилетний, но уже состоявшийся живописец отправляется в Амстердам, чтобы добиться в столице такого же успеха, который сопутствовал ему в родном городе Лейдене. Он продает две картины двору английского монарха. Спустя короткое время художнику начинают заказывать портреты богатые столичные купцы. Одна за другой только в 1632 году появляются 30 картин этого мастера. Не только в творчестве в этот период жизни Рембрандт испытывал радость. Наряду с выгодными заказами, его ждало признание. Состоявшийся живописец был принят в гильдию художников, что позволило ему обучать начинающих.

Торговец его картин и других произведений искусства, Эйленбург, заметив успехи своего клиента, поспешил познакомить молодого человека со своей племянницей, Саскией ван Эйленбург, дочерью бывшего амстердамского бургомистра. В 1634 году пара обвенчалась по взаимной любви. Все созданное в этот период Рембрандтом несет на себе отпечаток довольства жизнью. Памятником счастливого времени в жизни художника остался целый ряд портретов супруги и картина «Автопортрет с Саскией на коленях». Ранняя фаза творческого развития великого голландца завершилась в сороковые годы.

Зрелость принесла мастеру перелом в мировосприятии. Художника стал интересовать душевный мир его героев, их эмоции, показ переживаний. Автопортреты раскрывают внутренний мир Рембрандта на различных этапах его жизненного пути, его духовную эволюцию. Живописец достигает вершин творчества благодаря приданию своим героям внутренней значительности и душевной гармонии. Рембрандт Харменс Ван Рейн охотно изображал пейзажи, натюрморты, портреты. Трудился много и плодотворно, но финансовые затруднения, а потом и банкротство после смерти любимой супруги не миновали мастера. Его манера изображения, световые эффекты на картинах более не интересовали состоятельную публику. В последний период творчества, когда великий голландец достигает высот философского обобщения, а в области живописных форм делает столь смелые заглядывающие в будущее открытия, ему удается получить всего несколько заказов. Умер Рембрандт в нищете, дожив до шестидесяти трех лет, неся бремя лишений, сопровождающее старость. Человечество обогатилось огромным числом работ великого труженика и художника.

Для всех любителей изобразительного искусства франкфуртская выставка его картин поры успеха, которая носит название «Зовите меня Рембрандт. Прорыв в Амстердам» станет событием. Посетить ее можно будет до 30 января 2022 года. Хотя прославленных больших полотен, таких как «Ночной дозор», зритель не увидит, но оригиналы старых мастеров всегда приковывают внимание и восхищают зрителей. Тем более, с интересной и продуманной экспозицией. Жаль, мало, кто вспомнит, что к сбережению многих произведений искусства, хранившихся в немецких собраниях, имели отношение в разные исторические периоды и наши соотечественники…

ЗНАМЕНИТАЯ КАРТИНА РЕМБРАНДТА «АВТОПОРТРЕТ С САСКИЕЙ НА КОЛЕНЯХ» БЫЛА ВОЗВРАЩЕНА В НЕМЕЦКИЙ МУЗЕЙ БЛАГОДАРЯ СОВЕТСКИМ СПЕЦИАЛИСТАМ. ФОТО: WIKIPEDIA.RU.

Когда появились в нашей харьковской квартире это собрание открыток, уже не вспомнить. Но с раннего детства мне помнятся изображения на них. Спасенные шедевры из Дрезденской картинной галереи. Меня еще дошкольницей водили в художественный музей. Но там таких шикарных картин не было. Мое внимание привлекла открытка, где был изображен лихой гуляка с богато одетой по старинной европейской моде женщиной на коленях. Он озорно улыбался, поднимая вверх бокал золотого вина. Картина излучала радостный свет жизненного благополучия. Годы спустя, учась в школе, я прочла название репродукции на обратной стороне открытки «Автопортрет с Саскией на коленях». Работа принадлежала кисти молодого еще не познавшего всемирной известности Рембрандт Ван Рейна, созданная в 1635-1636 годах. Изображения лиц, одежды, посуды, перьев и шляпы в золотистом свете изобилуют точностью и привлекательностью. Много позже мне стало известно, что картина написана не только как семейный портрет, но имелся в виду сюжет «Блудный сын на постоялом дворе». Человек на картине как бы озорно приглашает зрителя разделить с ним радость жизни, в то же время изображение грифельной доски намекает, что за все в ней нужно платить. А ведь эта радостная картина, как и многие другие из собрания Дрезденской галереи, после окончания Второй мировой войны могли и не сохраниться до нашего времени…

В конце мая 1945 года советские войска вывезли из лежащего в руинах Дрездена найденные в шахтах спрятанные собрания пострадавших от сырости и плохого хранения картин. Маршал Иван Конев, командовавший на ту пору 2-м Украинским фронтом, в своих мемуарах отметил энтузиазм техника-лейтенанта Леонида Рабиновича, который по своей инициативе предпринял попытки поиска бесценных сокровищ, находясь в разрушенном городе. Маршал вызвал из Москвы команду искусствоведов, сделал все необходимое для поддержки младшего офицера, бывшего до войны профессиональным художником. Леонид Наумович разыскал хранительницу музея Альбертинум Рагну Энкинг, которая жила в развалинах Цвингера. Она очень опасалась советского офицера. Если бы она знала, что в далеком Киеве, в Бабьем яру лежат родители и родственники, бравого лейтенанта, то не открыла бы, наверное, свою информацию. Тем не менее, контакт был установлен. По ее соображениям вывезенные нацистами картины прятали в штольнях неподалеку от Дрездена. Но вот в каких именно?