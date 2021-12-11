Брестский Курьер

Душа поет от радости жизни и у птицы, и у человекаОбщество

Душа поет от радости жизни и у птицы, и у человека

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest

11.12.2021 Любовь Александрова

Тридцатилетняя Саша Полетило живет в Кобрине, после школы работает, как она определяет свою деятельность, в Центре реабилитации детей-инвалидов и молодых инвалидов. И работа эта очень креативна и продуктивна, судя даже по тем плодам, которые она смогла довезти и показать в гостях у духовного брата в Бресте.

10 декабря Саша с мамой навестили брестских близких людей, в одной квартире по приятному совпадению оказались и мы с мужем, журналисты. И не смогли устоять перед энергией и обаянием девушки Саши, уроженки Кобрина, вот и пишу о нашем знакомстве.

264694230_428481698732287_6804167353052687720_n

Саша, вся в улыбчивом общении, эмоциях, делилась показом  поделок своих товарищей по центру, рассказывала о выступлениях на концертах и конкурсах. И, показывая видеоролики на смартфоне, тут же присоединяла к ним пение вживую.

Саша была победительницей областного творческого конкурса таких спецучереждений образования для инвалидов, она не только пела в народном костюме, но и зажигательно танцевала.

241838271_1327627241010981_1134580914030995577_n

Как вы уже поняли, Саша освоила смартфон, любит караоке, катается на лошади – под Кобрином, в Верхолесье, на базе для инвалидов, где есть две покладистые лошадки для детей с ДЦП и другими особенностями. Сейчас, правда, перерыв в посещении базы – холод, ковид.

Летом инвалиды центра отдыхают в лагере «Жемчужина», там, помимо персонала, с ними рядом – волонтеры, которые занимаются в том числе и колясочниками, с ДЦП, давая передышку их родным.

Главное в Кобринском центре инвалидов – ежедневный творческий труд. Вот сейчас с особой активностью готовятся к Новому году и Рождеству, любимым праздникам, а потому Саша с мамой Галиной Алексеевной привезли брестчанам в подарок рукодельную елочку из шишки и новогодние композиции.

264682754_582678046128887_8839192388479773927_n

264004608_987742691860578_4578569921930811679_n

А на Сашиной фотогалерее мы увидели другие замечательные поделки ее товарищей: картины, шкатулки, вышивки, игрушки, матерчатые коврики, их у Центра расхватывают на подарки.

264794681_495856085203699_1714146913560526314_n

265727065_625302595480841_2122824862141074313_n

266013420_448859556675810_1006428690431912401_n

264012832_1108537636567178_8354663990303899715_n

У девушки в Кобринском центре инвалидов много хороших друзей. Самая близкая, Ангелина Гурич, поступила учиться на юриста в Минск, по ней Саша скучает. Но рядом в Кобрине и родная сестра, и мама, и бабушка  – главные друзья. На нашей встрече Саша сердечно пела посвященные им песни, и мама не смогла сдержать слез… Трудно  приходится, но она с семьей делает все, чтобы старшая ее дочка была счастливой. И так оно действительно происходит, почему и поет песни, как птица, жизнерадостно и открыто улыбается  Саша.

Есть у девушки духовный брат в Бресте, который во время приезда  ее в гости устраивает много интересных занятий и сладких чаепитий. Есть благодатная атмосфера и в Кобрине, где Саша с семьей посещает Александро-Невский собор. Есть человечность и милосердие близких и государства, значит, «От звезды Рождества продолжается жизнь»…

Ещё в рубрике:

Ответить

Copyright © 2011-2015 ООО Редакция газеты "Брестский Курьер"