Душа поет от радости жизни и у птицы, и у человека

11.12.2021 Любовь Александрова

Тридцатилетняя Саша Полетило живет в Кобрине, после школы работает, как она определяет свою деятельность, в Центре реабилитации детей-инвалидов и молодых инвалидов. И работа эта очень креативна и продуктивна, судя даже по тем плодам, которые она смогла довезти и показать в гостях у духовного брата в Бресте.

10 декабря Саша с мамой навестили брестских близких людей, в одной квартире по приятному совпадению оказались и мы с мужем, журналисты. И не смогли устоять перед энергией и обаянием девушки Саши, уроженки Кобрина, вот и пишу о нашем знакомстве.

Саша, вся в улыбчивом общении, эмоциях, делилась показом поделок своих товарищей по центру, рассказывала о выступлениях на концертах и конкурсах. И, показывая видеоролики на смартфоне, тут же присоединяла к ним пение вживую.

Саша была победительницей областного творческого конкурса таких спецучереждений образования для инвалидов, она не только пела в народном костюме, но и зажигательно танцевала.

Как вы уже поняли, Саша освоила смартфон, любит караоке, катается на лошади – под Кобрином, в Верхолесье, на базе для инвалидов, где есть две покладистые лошадки для детей с ДЦП и другими особенностями. Сейчас, правда, перерыв в посещении базы – холод, ковид.

Летом инвалиды центра отдыхают в лагере «Жемчужина», там, помимо персонала, с ними рядом – волонтеры, которые занимаются в том числе и колясочниками, с ДЦП, давая передышку их родным.

Главное в Кобринском центре инвалидов – ежедневный творческий труд. Вот сейчас с особой активностью готовятся к Новому году и Рождеству, любимым праздникам, а потому Саша с мамой Галиной Алексеевной привезли брестчанам в подарок рукодельную елочку из шишки и новогодние композиции.

А на Сашиной фотогалерее мы увидели другие замечательные поделки ее товарищей: картины, шкатулки, вышивки, игрушки, матерчатые коврики, их у Центра расхватывают на подарки.

У девушки в Кобринском центре инвалидов много хороших друзей. Самая близкая, Ангелина Гурич, поступила учиться на юриста в Минск, по ней Саша скучает. Но рядом в Кобрине и родная сестра, и мама, и бабушка – главные друзья. На нашей встрече Саша сердечно пела посвященные им песни, и мама не смогла сдержать слез… Трудно приходится, но она с семьей делает все, чтобы старшая ее дочка была счастливой. И так оно действительно происходит, почему и поет песни, как птица, жизнерадостно и открыто улыбается Саша.

Есть у девушки духовный брат в Бресте, который во время приезда ее в гости устраивает много интересных занятий и сладких чаепитий. Есть благодатная атмосфера и в Кобрине, где Саша с семьей посещает Александро-Невский собор. Есть человечность и милосердие близких и государства, значит, «От звезды Рождества продолжается жизнь»…