Война и мир на конференции в усадьбе-музее Немцевичей

20.12.2021 Николай Александров

В минувшую субботу, 18 декабря, в историко-мемориальном музее «Усадьба Немцевичей» в д. Скоки Брестского района прошла юбилейная Х научно-практическая конференция «Великая Европейская война».

Само место ее проведения уникально не только прежними поколениями обитателей усадьбы, но и тем, что здесь более 100 лет тому назад, 15 декабря 1917 года, было подписано военное перемирие между Германией и ее союзниками с одной стороны и большевистской Россией с другой стороны. Этим событием прекращались военные действия между противоборствующими сторонами от Балтийского до Черного морей и на всех театрах военных действий в Азии. Договаривающиеся стороны тотчас приступили к переговорам по заключению мира. Близился финиш невиданной по масштабу кровавой человеческой бойни под названием Первая мировая война. Скоковский дворец Немцевичей являлся секретным объектом – ставкой командующего Восточным германским фронтом генерал-фельдмаршала принца Баварского Леопольда, который переехал сюда 1 сентября 1916 года из Слонима. Прочие службы Восточного германского фронта, включая штаб, дислоцировались в Брест-Литовской крепости. Чуть позже, 3 марта 1918 года, был подписан знаменитый Брестский мир, который формально завершил период участия России в войне.

За минувшее десятилетие тема Первой мировой войны объединила в музее-усадьбе в Скоках обширный круг историков, краеведов, реконструкторов и реставраторов, литераторов и коллекционеров разных профилей из Беларуси. Вот и на нынешней конференции исследователи истории той войны преподнесли целую череду докладов, открывающих новые страницы ее ратных будней и нынешней работы по сохранению памяти.

Анатолий Гладыщук, профессор БрГТУ, автор трехтомной трилогии «Замок Берестейский» и других книг, в своем сообщении «Безвластные 1918-1920 гг.: три коротких истории» озвучил ряд интересных находок в анналах архивов. Сергей Басов, доцент БрГТУ, с использованием визуальных средств рассказал о тактическом использовании аэрофотослужбы в Первой мировой войне. Значимо прозвучал доклад педагога-историка Руслана Воюша «Утраченные воинские захоронения периода Первой мировой войны в Полоцке». О раритетах времени Первой мировой войны в предметах фондовой коллекции Национального исторического музея РБ рассказал его ведущий научный сотрудник Алексей Лесин. Мне, автору этих строк, довелось представить на конференции недавно вышедшую из печати книгу «Брест-Литовск в огне Первой мировой войны», куда вошел обширный свод мемуарных и литературных свидетельств о трагедии сожженного города. По этой же теме вел разговор известный краевед Иван Чайчиц, представивший свою только что изданную книгу «Брест-Литовск 1915-1918 гг.» с уникальными фотографиями и озвучивший новые сведения об обороне и эвакуации крепости Брест-Литовск в период Первой мировой войны. Были и другие доклады, несомненно заслуживающие внимания, особенно в свете конкретики по сохранению памяти, созданию клубов и отрядов поисковиков. Стоит отметить при этом, что к изучению истории Первой мировой войны присоединяется все больше молодых исследователей.