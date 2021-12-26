Пастырь добрый – Чудотворец Николай и все святители православные, молите Бога о нас

26.12.2021 Любовь Александрова

В декабре, в преддверие Рождества и вокруг него, мы отмечаем много дней памяти святителей, среди них особо почитаемый в наших краях Николай Чудотворец, которому еженедельно по четвергам служат в храмах. «Правило веры и образ кротости» – это первая строка из тропаря Николаю Угоднику и многим другим святителям, которым посвящена выставка иконописи с одноименным названием в Музее спасенных художественных ценностей Бреста. Открытие выставки «Правило веры и образ кротости» состоялось 24 декабря, а посетить ее можно будет в течение двух зимних месяцев.

Еще только поднимаясь к экспозиции, окидывая взглядом ряды древних икон на стенах и выставленных в витринах, как будто входишь в сгущенную духовную атмосферу. 150 образов Христа, Богоматери, Николая Угодника, славных и строгих святителей смотрят на нас – не только мы на них.

А когда во время презентации выставки в музее звучали духовные песнопения группы из детско-юношеского хора воскресной школы Свято-Николаевской Братской церкви, их голоса добавили атмосферности музейному пространству.

Директор музея Ирина Тарима представила те источники, которые помогли создать новую выставочную экспозицию. Несколько лет музей силами своих специалистов вел реставрацию икон из собственной коллекции, это стало основой выставки. Ирина Николаевна поблагодарила Брестскую епархию, которая по благословении Архиепископа Иоанна предоставила для выставочного проекта образа из Свято-Симеоновского собора и Свято-Рождество-Богородицкого женского монастыря, что в Брестской крепости. Такое соработничество музея с Брестской епархией особенно плодотворно сейчас, когда подписана программа о сотрудничестве епархии со светскими властями.

От Брестской епархии на открытии выставки «Правило веры и образ кротости» присутствовал о. Андрей Петрусевич, настоятель церкви в честь Тихвинской иконы Божией матери. Он передал приветствие от Владыки Иоанна создателям значимого выставочного проекта и всем причастным – поздравление с грядущими праздниками Рождественского цикла.

Ирина Тарима напомнила, что в Музее спасенных ценностей это уже четвертая выставка возвращенных святынь. Два года исследовались и реставрировались иконы-артефакты, готовилась выставка «Правило веры и образ кротости» с большой поддержкой директора БрОКМ Алексея Митюкова. По его мнению, выставка найдет отклик в сердце каждого посетителя.

«Восхваляю тебя любовью, Святитель Николае» – эти слова из акафиста Угоднику Божию как никакие другие передают молитвенное почитание святого Николая, епископа Мир Ликийских. Епископов относят к чину святителей. Как раскрыла смысл святительского служения организатор выставки Елена Куприянюк, ведущий научный сотрудник БрОКМ, оно самое высокое, важное и трудное в Церкви. Образец этого служения – Сам Господь Иисус Христос.

Открывают выставку иконы, на которых Христос изображен в образе Великого Архиерея: «Иисус Христос – Царь царем» и «Предста Царица». Эта запрестольная икона экспонируется впервые, и таких экспонатов немало на выставке.

О многих чудесных обретениях икон и особенностях иконографии святителя Николая рассказала на первой экскурсии по новой экспозиции Елена Куприянюк. Это иконы «Никола Мокрый», и, может, самая древняя в данной экспозици – «Никола Отвратный» (их несколько на выставке), и «Явление святителя Николая императору Константину Великому во сне» (ее происхождение – из Свято-Николаевской часовни деревни Ляховцы Малоритского района Брестской области), и многие другие.

Разделы выставки посвящены святителям первых веков христианства, византийским святым, самый большой из них представляет иконы русских святителей.

Выставка дополнена образками, исполненными в технике расписной эмали, отдельный комплекс посвящен образам святителей в русском медном литье.

Признаюсь, хотелось подольше постоять у каждого образа, всмотреться и помолиться, но это получится только в следующее посещение замечательной выставки. Она будет работать два месяца, можно не раз посетить эту необычайно насыщенную, полную духовной энергии экспозицию, можно заказать экскурсию с рассказом об иконописи – это дорогого стоит не в смысле денег, а в смысле работы души и духа.

В Музей спасенных ценностей вместилось «Неисчерпаемое чудес море», как величают святителя Николая в церковных песнопениях.