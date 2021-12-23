В Рождество – «Праздник в каждый дом». К ветерану войны пришли школьники в мундирах и фуражках

23.12.2021 Любовь Александрова

В наших берестейских краях цикл зимних праздников дружелюбно отмечают «От Рождества до Рождества». И стараются сделать так, чтобы без праздника не остался ни стар, ни млад.

Так, узнав о брестском ветеране Великой Отечественной войны 96-летнем Василии Федоровиче Спасове, прикованном к постели, с потерянным зрением, школьники СШ № 35 из восьмого класса с военно-патриотическим уклоном вместе со своей наставницей Лией Васильевной Крац решили его навестить перед началом новогодних каникул.

Собрали колядные мешки и поехали на Дубровку в особняк родных Василия Федоровича. Здесь он находится после перелома ноги, в специально оборудованной комнате под присмотром социального работника (понятно, что свои днем работают).

Седой ветеран явно обрадовался ребячьим голосам и расспросил их учительницу про них. Два Никиты, Гаптарь и Тупик, в мундирах и фуражках с красными околышами, высокие и бравые ребята поздравили былого фронтовика с наступающими праздниками, вручили ему подарки и попросили рассказать о своем боевом прошлом.

А он с большим оживлением подробно, от детства в Краснодарском краю, вспоминал, как в 1941 году (ему было 16 лет) бомбили родное село, разрушили дом родной, ранили подростка в голову.

Затем были скитания, оккупация, освобождение в 1943 году Советской армией. Тут же объявили мобилизацию, и 18-летний Вася был призван воевать. Молодой парень прошел короткую учебу на артиллериста, а затем главную фронтовую обкатку на Южном фронте. Не один раз был ранен, особенно тяжело, когда осколок мины пробил легкое. Но после лечения в госпиталях возвращался в строй – то пехотинцем, то танкистом в учебно-танковый полк, с которым ездил получать боевые машины на Урал, а оттуда через Москву – на Западное направление. На Третьем Белорусском фронте в Восточной Пруссии в январе 1945 году в тяжелых наступательных боях за 12 суток сменил пять танков. Сколько потерял боевых товарищей – об этом не мог говорить без комка в горле…

Сам был тяжело ранен, очнулся только в госпитале в Каунасе.

Ребята попросили перечислить награды, и хотя ветеран это сделал: (орден Отечественной войны, медаль «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу в Великой Отечественной войне»), – но с некоторой обидой подчеркнул, что он со товарищи воевал не за награды, не за звания – и вспомнил строчку из знаменитой песни: «Этот день мы приближали как могли…»

От рассказа былого фронтовика, который помнит войну не по дням, а по часам, в нашем пересказе остались только вершки. Но наверняка юных его слушателей-брестчан многое зацепило, столько живой правды и боли было в словах Василия Федоровича Спасова.

Удивительно то, как он вышел живым из тяжелых боев, может, и фамилия у него такая – спасительная.

После войны, срочной службы длиною в семь лет, сержант остался на сверхсрочную на 29 лет – старшиною батареи. И свидетельство настоящего наставника для молодых солдат, мудрого и искреннего военнослужащего, думается, тоже не оставило равнодушными школьников – будущих призывников.

У деда-ветерана трое собственных внуков, достойных людей, но больше всех его греют успехи правнука Артема, восьмиклассника и уже подающего надежды футболиста.

С 1946 года военная служба привела Василия Федоровича в Брест, где он пребывал в 50-ой стрелковой дивизии до 1971 года. И потом немало лет не сидел без дела, сторожевал в ветлаборатории. Все организации, где служил и трудился ветеран Великой Отечественной войны, помнят о нем, навещают на праздники, радуют подарками, например, радиоприемником. При отсутствии зрения радио очень важно, ведь в основном все будние дни этот глубоко пожилой, но с ясным умом и сильной памятью человек проводит в постели, один в комнате и своих воспоминаниях.

Конечно, по праздникам к нему обязательно приходят многочисленные шефы – это по месту жительства на ул. Героев обороны, где он дислоцировался до перелома ноги.

Но вот теперь на Дубровке ограничился круг общения ветерана, и он был искренне рад школьникам с наставницей, которая к тому же руководит хором будущих военных и включила запись строевой песни в их исполнении. А еще восьмиклассники задали Василию Федоровичу свои вопросы, жаль, что время посещения было не безразмерным и надо было уходить. Но остались намерения прийти в гости еще раз – с песнями, и может это случится в следующем году.

А на прощание дети и взрослые еще раз поздравили ветерана с наступающими праздниками Нового года и Рождества, пожелали стойкости, здоровья и радости и пообещали общаться с ним чаще, как и с другими ветеранами.