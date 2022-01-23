«Марш мужества»-2022 в Бресте

23.01.2022 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

22 января этого года состоялся второй фестиваль духовой музыки, посвященный военному дирижеру, музыканту и композитору, Народному артисту России Валерию Халилову – художественному руководителю и дирижеру академического Ансамбля песни и пляски им А.В.Александрова Российской Армии, погибшему в 2016 году в авиакатастрофе вместе с артистами-александровцами.

Первый «Марш мужества» прошел в Бресте, в Брестской крепости-герое (подробно о нем в ссылке на сайт «Брестского курьера») в январе прошлого года – в рамках Международной музыкальной акции в память Валерия Халилова, военного дирижера, композитора, художественного руководителя славного Ансамбля музыки и танца им. Александрова Вооруженных сил России.

Большая часть ансамбля погибла вместе с руководителем в декабре 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем…

В память о погибших музыкантах и был задуман Международный фестиваль духовой музыки в России, который подхватили в формате «Марша мужества» в Бресте. Инициатором акции стал военный дирижер, сокурсник и друг Валерия Халилова – ныне дирижер Брестского городского духового оркестра полковник Валерий Коваль.

В этом году фестиваль «Марш мужества» проходил в зале областного общественно-культурного центра – естественно, в ограниченном пространстве, в концертном формате, но, как говорится, в тесноте – не в обиде, а напротив, очень тепло, сердечно, когда зал подпевал и рукоплескал. Эта масштабная акция стала возможна благодаря содействию РЦНК в Бресте и поддержке местных властей.

Сводный оркестр на сцене ООКЦ вместил четыре оркестра: Брестский городской духовой под управлением Валерия Коваля, образцово-показательный оркестр Краснознаменной пограничной группы под управлением подполковника Юрия Авсиевича, оркестр войсковой части 5526 внутренних войск МВД РБ под управлением капитана Сергея Бортновского, оркестр отдельной гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады под управлением капитана Сергея Охапкина.

Только перечисление коллективов уже звучит как музыка. Оркестры исполняли произведения композитора Валерия Халилова в жанрах от маршей и вальсов до лирических песен, играли то сводным оркестром, то попеременно, с инструментальными группами кларнетистов и саксофонистов, с участием образцового хора мальчиков «Пеўнікі» (худ. рук. Олег Нерода ) и хора воспитанников патриотических классов сш№35 (худ. рук. Лия Крац).

Детские голоса и выправка школьников в форме украсили мемориальный концерт.

О солистах-вокалистах надо сказать особо: наверное, как и многие брестчане, я открыла для себя выразительное певческое мастерство Константина Казанцева, Екатерины Вабищевич, Елены Надольской.

Прекрасно вел концерт Игорь Пашечко с милой соведущей Анной Росалюк. Как всегда, задевали души стихи на тему «Помните!»

Завершил памятную акцию общий марш сводного оркестра под руководством полковника Валерия Коваля (в парадном мундире!) «Прощание славянки», который по природе своей объединяет, поднимает и вдохновляет людей.

В речи автора брестского проекта «Марш мужества» дирижера Валерия Коваля прозвучала главная, на мой взгляд, мысль, что Маршу мужества, фестивалю или параду духовых оркестров более всего органично место проведения в Брестской крепости-герое.