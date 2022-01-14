Металл в архитектуре города Бреста. Новое издание Николая Власюка-старшего сразу стало раритетом

14.01.2022 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Начну с названия книги, изданной Власюком Н.Н. в 2021 году, в котором уже, как в зерне, заложена авторская концепция: «КРЕПОСТЬ БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ. Металлъ въ архитектуръ XIX – нач. XX вв. Краткiй атласъ аутентичного металла правого берега реки Буг, составленный по материаламъ практикъ студентовъ брестскаго государственнаго политехническаго колледжа» (название изложено дореформенным языком по правилам дореволюционного правописания, так что я не нашла соответственных букв при воспроизведении названия, за что приношу свои извинения). Для полноты картинки приведу и посвящение: «33-летию «Бестреставрацияпроект» посвящается».

Итак, после предыдущего научного издания Власюка Н.Н. «Историческая топонимiя…», вышедшего в свет в 2020 году в издательстве БрГТУ, спустя год последовало новое научное издание, обозначаю его – «Краткий атлас аутентичного художественного металла». Правда, тираж этой книги всего 100 экземпляров, что сразу делает ее раритетом. А она настоящий бестселлер для думающего народа: журналистов, историков, архитекторов, художников всей Беларуси и не только!

Автор монографического труда – известный брестский архитектор, реставратор, историк, некрополист, ныне преподаватель архитектуры в Брестском технологическом колледже – вкупе со своими учащимися проделал большую системную работу по истории Бреста.

Собран огромный материал по фотофиксации художественного металла в виде церковных крестов, оград, ворот, балконных решеток, лестниц, козырьков и навесов, кладбищенских крестов, памятников, оград и надгробий, приствольных решеток, люков, в технике ковки и чугунного литья и др.

В ПРЕАМБУЛЕ к Атласу автор излагает свою концепцию о том, что на протяжении 1000 лет Брест был городом-крепостью, и не только фортификационным сооружением Крепость Брест-Литовск с первой половины XIX века, и это очень доказательная точка зрения.

Здесь же, в преамбуле, визуальный ряд подкрепляет концепцию города-крепости: старинная картина крепости с подвесным мостом, фотографии других исчезнувших мостов, ворот, казарм, бронированных дверей, противопехотных заграждений, а также утраченных городских Торговых рядов, зданий с балконами и козырьками, пешеходных виадуков, мостов, эллингов, колонок крепостных жилых форштадтов, то есть, вынесенная за крепостную экспланаду селитебная территория крепости, что развились в город.

Историк Власюк Н.Н. излагает краткий экскурс о развитии металла в архитектуре Бреста по векам, периодам от древнего Берестья до современности, причем, кроме известной информации и своих характеристик специалиста, приводит сведения, которые, к примеру, для меня стали открытием. Так, в сноске к стр. 4 о территории Брестской крепости, которая после присвоения звание «крепость-герой» разделилась на ту, что в границах мемориала, для туристов и собственно брестчан, и фактическую «Крепость Брест-Литовск» с двумя кольцами фортов.

Но я отвлеклась от основного текста, где автор кратко, но емко дает характеристики художественному металлу от артефактов могильника Брест-Тришин (а это не 1000, а 1800 лет тому назад), до находок открытого археологом Петром Лысенко детинца древнего Берестья X-XIII веков, далее средневекового города, Брест-Литовска периода Российской империи. Большой урон городу нанес пожар 1895 года, Первая мировая война, когда немецкие захватчики «планомерно и методично» вывозили металлолом, в том числе и художественный металл в Германию.

В межвоенный период художественный металл – ковка и металлоизделия слесарной работы – отличался стилистикой Речи Посполитой.

Художественный металл того времени сохранился преимущественно на закрытых кладбищах Бреста. Но была еще Вторая мировая война, а затем послевоенная новая стилистика, которая обходилась без «излишеств» художественности.

Самый красноречивый и сравнительный материал на более чем 190 страницах Атласа – сотни снимков аутентичного художественного металла Бреста.

Интересен для читателя и ПОСТСКРИПТУМ к Атласу, где автор фиксирует тенденции в современной архитектуре и коммунальном хозяйстве:

«После Второй мировой войны в архитектуре и благоустройстве Бреста использовался преимущественно «художественный металл», представленный сварными изделиями из проката: ограды госучреждений, школ, детских садов и больниц…

Кованые изделия в архитектуре города и кладбищ почти не использовались».

«К началу XXI века, наряду с действительно «стильными» изделиями, стальные холоднодеформированные «художественные произведения» заполонили исторический центр и окраины города».

На этом я тоже делаю точку, поскольку далее все происходит на наших глазах, и без глубокой оценки худсоветов и специалистов не должно формировать эстетику городской среды и ландшафта.