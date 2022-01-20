К 100-летию брестского художника и педагога Михаила Толмачева

20.01.2022 Николай Александров

На минувшее Рождество пришелся 100-летний юбилей ТОЛМАЧЕВА Михаила Сергеевича (6 января 1922 – 24 ноября 1998 Брест) – замечательного художника, великолепного мастера пастели и акварели, Заслуженного учителя Республики Беларусь, многолетнего руководителя образцовой детской изостудии в брестском Межсоюзном Дворце культуры облсовпрофа.

Он был одиннадцатым ребенком в семье алтайского православного священника. Затем семья жила в Новосибирске, далее в Ленинграде, где он встретил Великую Отечественную и ушел на нее добровольцем. Воевал в Заполярье, в 1944-м был тяжело ранен. После войны служил офицером в армии, в 1952 был переведен в Брест, а в 1955 по состоянию здоровья оставил службу. Все последующие годы он преподавал изобразительное искусство в детских студиях и студенческих классах Бреста, вкладывая в это всю свою мудрую и добрую душу.

Фото Э.Кобяка