«Ночь тиха» – фестиваль рождественских колядок стал гармоничным аккордом третьего дня Святок в Бресте

10.01.2022 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

В рамках громкого первого фестиваля «Берестейские сани» не все услышали о первом музыкальном фестивале «Ночь тиха» – новом формате уже много лет проводимого на Рождество колядного концерта хора Свято-Воскресенского собора. Но те, кто 9 января пришел туда на колядки, были покорены выступлением двух хоров на сцене концертного зала недавно открытого Церковного дома воскресной школы собора.

Неизбывная традиция нашего края славить Рождество Христово в последние десятилетия из церковного и народного русла перетекла в концертное, фестивальное.

Так, церковный хор под руководством его основателя и бессменного руководителя Лии Крац еще в начале двухтысячных годов в новом соборе-памятнике, возведенном настоятелем о. Евгением Парфенюком, в Рождество, в один из святых вечеров, после службы пел для верующих колядки на славянских языках православного мира.

На эти концерты стекались люди из разных приходов Бреста, затем колядные концерты вышли за стены собора на другие сцены города, куда стали приглашать церковный хор. В 2007 колядная программа хора была записана на диск, а в 2008 по благословению протоиерея Евгения Парфенюка, благочинного Брестского округа Брестско-Кобринской епархии, настоятеля храма-памятника, был издан сборник «Рождественские колядки» (составитель регент Лия Крац). Сборник этот был большим подспорьем тем церковным и светским вокальным коллективам, которые все шире присоединялись к духовным и песенным традициям нашего края.

Впрочем, хор Свято-Воскресенского собора с рождественскими колядками поехал на фестивали Беларуси и за ее пределы, не раз становился победителем и лауреатом международных песенных форумов.

В последние годы, в которые коронавирус ограничил наше передвижение и приостановил многие музыкальные проекты, брестский церковный хор решил обновить формат своей концертной деятельности и подготовил первый фестиваль рождественских колядок «Ночь тиха».

В его программе приняли участие два хора: разумеется, хозяева – Большой хор Свято-Воскресенского собора (регент Лия Крац) и народный вокальный ансамбль «Вдохновение плюс» г. Жабинка (руководитель Наталия Покровская).

Осуществлению такого фестиваля, который, естественно, будет расти, помогло введение в строй Церковного дома воскресной школы брестского Свято-Воскресенского собора, где можно достойно принять много поющих коллективов. Этот замечательный Церковный дом построен действующим настоятелем храма протоиереем Владимиром Корнелюком. Он же сердечно принял и приветствовал участников первого фестиваля Рождественских колядок «Ночь тиха» и его слушателей в Святые вечера, поздравив всех с великим праздником.

Выступления чудесно звучали в новом концертном зале с хорошей акустикой. Первым пел ансамбль «Вдохновение плюс» и заслуженно принимал теплые аплодисменты.

Затем у Рождественской ели вдохновенно пел колядки соборный хор, выразительно солировала Ксения Савина.

И настоящим апофеозом прозвучала в финале в совместном исполнении двух коллективов колядка «Ночь тиха», давшая название фестивалю.

С днем рождения, фестиваль Рождественских колядок!