Одиночество больше вредит здоровью чем курение

22.01.2022 Автор: Лера Леонова, журналист-переводчик

Одиночество оказывает огромное влияние на здоровье человека, вызывая нарушения сна, увеличивая уровень стресса и раздражительности, ослабляет иммунную систему человека, нанося вред, по мнению некоторых исследователей, сравнимый с вредом от курения сигарет.

Исследование, проведенное, страховой компанией Cigna показало, что одиночество приобретает масштабы эпидемии в развитых странах, где большинство населения, включая молодежь, считает себя одинокими « Как сообщает www.germania.one. Каждый по отдельности может предпринять шаги, чтобы чувствовать себя менее одинокими, но столь широкое распространение проблемы предполагает, что нам нужен системный подход, который включает работу на рабочих местах, в школах и по месту жительства. Недавнее исследование показало, что чувство одиночества также влияет и на продолжительность жизни, и поэтому вполне может считаться угрозой для здоровья, настолько же серьезной, как и излишний вес и курение. Согласно данным компании Cigna, эпидемия одиночества настолько серьезна, что охватила подавляющее большинство населения США и Европы. Находясь среди других людей, вы сможете значительно уменьшить чувство одиночества. Люди, испытывающие регулярные, индивидуальные взаимодействия, заявляют, что не чувствуют себя одинокими, а состояние их здоровья заметно улучшается. У людей, которые живут самостоятельно, средний «показатель одиночества» составил 46,4 балл, а у тех, кто живет совместно с партнером, средний балл составил 43,5. При этом родители-одиночки, проживающие с детьми, показали средний балл 48,2, что говорит о том, что наличие детей не обязательно делает людей менее одинокими, и что давление поддержки детей в одиночку может иметь отрицательный эффект.

Одиночество оказывает значительное влияние на здоровье, а это означает, что его уменьшение может иметь чрезвычайно положительный эффект на самочувствие. В целом, существует прочная связь между физическим и психическим здоровьем человека. Одиночество, похоже, значительно влияет на эту связь. Люди, которые чувствуют себя наименее одинокими, также, вероятно, не имеют нарушений сна, больше тренируются, проводят время с семьей и более работоспособны, не чувствуя переутомления.

Источник: germania.one