Рождественское послание Архиепископа Брестского и Кобринского Иоанна духовенству, монашествующим, и всем верным чадам Брестской епархии Белорусской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе пастыри, честное иночество, благочестивые миряне – верные чада Брестской епархии!

В светлый и исполненный радости праздник Рождества по плоти Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа сердечно приветствую всех вас.

«Христос рождается – славьте! Христос с небес — встречайте!» Этими словами начал свою рождественскую проповедь святитель Григорий Богослов, и с тех пор на протяжении шестнадцати столетий они звучат в праздничном богослужении Православной Церкви.

По слову прп. Ефрема Сирина само Божество заключилось в человеческую природу, чтобы эта природа устремилась ко всему святому. Настоящая ночь доставляет мир и тишину всей вселенной.

Из года в год в эти дни наши сердца сливаются с небесным хором ангелов в хвалебной песни: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2, 14). Многие могут усомниться: какой может быть мир, когда вселенная подобна вулкану, когда кровопролитиям на земном шаре нет конца, когда война или приготовление к войне идут повсюду и вдруг — в человецех благоволение…

Но не о человеческом мире говорил Христос. Божий мир — иной, и тайна его — другая. Эту тайну в величайшем восторге воспевает Церковь: Придите, возрадуемся Господу, поведая настоящую тайну: разделяющая стена разрушена, огненный меч убегает, херувимы отступают от древа жизни, и я опять получаю пищу из рая, из которого был некогда изгнан за непослушание (стихира на Господи воззвах). Вот какая война окончена, вот какой мир заключён: окончена война с Небом, завершена оборона Неба от земли. Снимается охрана у Источника жизни, и херувим с пламенным мечём отступает. Ныне Небо открывается, и люди во всех своих немощах призываются в открытое Небо, чтобы вкусить сладость райской пищи.

Эта ночь принадлежит Кроткому, — восклицает прп. Ефрем Сирин, — поэтому пусть каждый отложит ярость и суровость; эта ночь принадлежит Смиренному, пусть каждый обуздает свою гордость и смирит свое высокомерие. Ныне воссиял день милости, да не преследует же никто мщением нанесенной ему обиды; настал день радости, да не будет же никто виною печали и скорби для другого. Это день благоволения, да удержится же всякая лютость; это день безоблачный и ясный, да обуздается же гнев, возмутитель мира и спокойствия; это день, в который Бог нисшел к грешникам, да устыдится же праведник превозноситься пред грешником. Это день, в который ниспослан нам дар, которого мы и не просили, поэтому справедливо ли было бы, если бы мы отказали своим братьям, вопиющим к нам и просящим у нас милостыни? Это день, в который отверзлась дверь неба нашими молитвами; прилично ли было бы, если бы мы затворили дверь просящим у нас прощения обид или облегчения бедствий?

Минувший год был непростым в жизни нашего народа. Вредоносное поветрие, трагические происшествия и катаклизмы послужили испытанием нашей веры и стойкости. Однако главные испытания совершаются не в материальной, а в духовной области.

Сегодня человека пытаются убедить в том, что он и только он мерило истины, что у каждого своя правда и каждый сам волен определять, что есть добро, а что — зло. Основанное на Божественной истине отличие добра и зла пытаются заменить нравственным безразличием и вседозволенностью, которые разрушают души людей, лишают их вечной жизни.

Ныне, как и всегда, каждый христианин призван подтверждать своими ежедневными поступками ценность праведного образа жизни, сознательно противостоять нравственному разложению. Обманы и миражи земного благополучия важно научиться распознавать в наших собственных пагубных пристрастиях, в наших корыстных устремлениях. Важно всегда слышать голос своей совести, предупреждающей об опасности греха, уметь согласовывать свои действия с евангельскими заветами.

Поклонимся же от всего сердца убогим яслям родившегося ныне Богомладенца, соделаем свое сердце вертепом Господа, свяжем зло, родимся духом, и в этом возрождении мы обретем внутренний мир, который отразится и на наших внешних путях.

Поздравляю вас, досточтимые отцы, братья и сестры, с праздником Рождества Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и Новым 2022 годом. Господь да благословит наступающее лето Своей благостью, укреплением нашего духа, чтобы мы сами верили твердо и крепко держались за святую Православную Церковь, своим примером показывая стойкость исповедания.

Пусть праздник Рождества Христова станет праздником рождения Христа в наших душах и наполнит светом и радостью ваши сердца, дома и семьи. Аминь.

+Иоанн

Архиепископ Брестский и Кобринский

Рождество Христово,

2021/2022 гг.

г. Брест