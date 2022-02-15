Все о любви пел дуэт «Тет-а-тет» на квартирнике в Русском доме Бреста

15.02.2022 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Такой уж день выпал 14 февраля в предвестии весны, когда многим хочется донести свои сердечные чувства до близких, родных, любимых. А как лучше это сделать, если не стихами и музыкой? Вот почему концерт-квартирник Татьяны Колтынаевой и Тараса Юркевича «Тет-а-тет» в РЦНК – Русском доме Бреста – оказался так востребован и горячо принят зрителями.

Камерный зал Русского дома был полон даже без рекламной раскрутки концерта. Понятно, у брестских замечательных музыкантов Татьяны Колтынаевой и Тараса Юркевича за десятилетия творчества образовалось множество почитателей, которые ранее заполняли и большие престижные залы.

Но нависший над нами коронавирус ограничил публичные выступления, однако не сузил творческую отдачу артистов, художников, поэтов.

И потому на квартирнике «Тет-а-тет» Тани и Тараса была атмосфера по-настоящему дружеской встречи: непринужденное ведение концерта в диалоге, с чтением стихов, песни соло и дуэтом под гитару, когда и весь зал присоединялся к любимым эстрадным и бардовским песням, романсам из мюзиклов и кино.

«Любовь никогда не бывает без грусти…» – светлое чувство любви с ностальгией позволило и радоваться, и вспоминать ушедших друзей, и надеяться на будущее.

А оно должно быть у таких великолепных музыкантов, которые могут представлять разнообразные творческие программы для заинтересованных поклонников музыки.

Бардовскую песню в Бресте и за его пределами много лет продолжает популяризировать Тарас Юркевич, даже в таких ограниченных обстоятельствах организовывая камерные концерты – в последнее время с поддержкой ООО «Русское общество».

Вот и концерт-квартирник с профессиональным музыкантом высокого класса Татьяной Колтынаевой в дружелюбном Русском доме Тарас Юркевич организовал при участии лидера Русского общества Сергея Молодова.

Точно не помню, но еще несколько десятилетий тому назад брестчане были очарованы старинными романсами в исполнении Татьяны Колтынаевой на больших сценах города, тогда преподавателя струнных в детской школе искусств в Брестском районе (затем директора этой школы).

Она не только преподавала, но и организовала инструментальные оркестры и ансамбли, которые завоевали заслуженный успех в регионе, а затем стали филармоническими коллективами и обогатили творческие программы областной филармонии.

Отдавая силы и время организации творческого процесса, участвуя как артист-инструменталист в различных коллективных проектах, Татьяна Колтынаева, на мой взгляд, несоразмерно мало показывала свой вокальный дар.

Много раз и коллеги-музыканты, и ваша покорная слуга просили Татьяну Анатольевну выступить с отдельными песенными программами, провести вечера романса с гитарой в руках. Ее богатый голос с неповторимым тембром, душевная чуткость к слову, высокое исполнительское мастерство видятся не только ее личным талантом, но тем, чем гордятся как национальным достоянием.

Может быть, теперь настало время для осуществления этих программ и вечеров?

Спасибо Русскому дому, который видит и поддерживает достойные творческие личности, что работают на общем пространстве культуры. А культура – это именно то, что способно только объединять.