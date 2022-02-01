«ЭКТЕЗИС…» – ДЕЯНИЕ ПРАВОСЛАВНОГО СОБОРА 1596 Г. ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ НИКИФОРА (КАНТАКУЗИНА)

01.02.2022 Сайт Свято-Рождество-Богородицкого женского монастыря в Брестской крепости

К 425-летию Берестейских Православных Соборов

К 20-летию канонизации архидиакона Никифора Кантакузена как местночтимого святого Белорусской Православной Церкви

Полное название старопечатного краковского издания на польском языке 1597 г. звучит так: «Ekthesis abo Krotkie zebranie spraw ktore się dźiały na partykularnym to iest Pomiastnym Synodzie w Brześciu Litewskim» («Ектезис албо короткое зобранья справ, которыя ся деяли на поместном синоде в Берестю Литовском»). На русский язык название на данный момент передается как «Эктезис» (ekthesis), что в переводе с греческого языка означает «изложение веры».

Сведений о нем немного. Оно хорошо известно церковным историкам и исследователям Брестской церковной унии как самый информативный источник о событиях октября 1596 г. в г. Бресте. При этом само издание как источник, его место в источниковедческой базе свидетельств об унии и городе, его значение остается не изученным. А это важно, так как дает огромный пласт дополнительной информации не только об издании, но зачастую и о событиях. Кроме того, хорошим побудительным толчком для изучения «Эктезиса» стало противоречие между определением характера издания и описанием его содержания, которое наблюдается в современных энциклопедиях, в том числе, электронных.

Как правило, оно определяется как «произведение полемической литературы Речи Посполитой; религиозный литературный памятник 1597 года». Однако если перейти к описанию содержания «Эктезиса», то оно смущает. «Протокольная запись четырёхдневных событий, случившихся в октябре 1596 года в лагере антиуниатов. Приводится состав трёх посольств, присланных к приверженцам унии ― киевского митрополита Михаила Рагозы и его соратников с намерением не допустить объединения с римско-католическим костёлом. Опубликованы и объясняются ответы, с которыми послы возвращались назад. Текст заканчивается указом об отлучении митрополита и его соратников от православной церкви и снятия с них церковного сана. Под указом 42 подписи деятелей православной церкви, в том числе 12 известных лиц Великого княжества Литовского из Вильно, Бреста, Минска, Слуцка, Пинска, Супрасля, Заблудува».

Сразу же возникают вопросы: В чем публицистичность произведения? В чем суть полемики? Как протокол может определяться как литература? Такое противоречие между определением характера издания и описанием его содержания, по сути, относится к нарушению базовых законов логики. Оно как раз и побуждает к знакомству с текстом и историей издания, переизданий.

В польском источниковедении сведений об «Эктезисе» мало. Современные переиздания «Эктезиса» в Польше начали осуществлять под именем Мартина Броневского (по-польски M. Broniewski). Именно ему начали приписывать авторство произведения. Это проникло в белорусские и украинские энциклопедические электронные издания. Однако ни на самой обложке, ни в тексте оригинала данные об авторе не содержатся.

В русскую историческую науку «Эктезис» введен А. Н. Поповым в 1879 г. как «материал для истории церковной унии в юго-западной Руси». По мнению более позднего составителя. данная перепечатка была осуществлена «не вполне рачительно», что стало основанием для новой публикации в 1903 г. Археографической комиссией в 19 –м томе Русской исторической библиотеки (РИБ) как особое тематическое издание – «Памятники полемической литературы в Западной Руси». Комиссия озаглавила его на русском языке как «Ектезис православное полемическое сочинение 1597 г.», а текст воспроизведен без перевода – на польском языке. Именно оно стало наиболее цитируемым. Однако следует обратить внимание, что известному памятнику дано абсолютно новое заглавие на русском языке, которого нет в тексте оригинала.

Как отметил А.Н. Попов, в «Предмове на першую часть отповеди» знаменитого памятника полемической литературы – «Апокрисисе» (изд. в 1598) упоминается книга «Ектезис албо короткое зобранья справ, которыя ся деяли на поместном синоде в Берестю Литовском». Ее название в Апокрисисе приведено именно так – кириллицей. По мнению исследователя, это доказывает существование издания на западнорусском языке, которое, вероятно, было утеряно.

Интересно, как русские издатели определяли характер «Эктезиса». Если для А. Попова – это материал для истории, то составители Русской исторической библиотеки разместили «Эктезис» в составе трехтомного тематического сборника «Памятники полемической литературы в Западной Руси» и дали ему новое, не характерное для оригинала название на русском языке.

Однако для понимания того, что в то время понимали под термином памятников полемической литературы, следует обратить внимание на введение к тематическому трехтомнику: «памятники эти заключаются, большей частью, в старопечатных сочинениях, представляющих, помимо своего специального интереса, немало исторических фактов, а иногда целых документов».

Кроме того и сама Русская историческая библиотека рассматривалась как серия сборников документальных источников и литературных памятников, издававшихся Археографической комиссией в 1872—1927 гг. Таким образом, на рубеже XIX–XX вв. под термином «полемическая литература» понимали как документальные источники, так и литературные памятники.

Однако на рубеже XX–XXI вв. наполнение понятия «полемическая литература», особенно в белорусской и украинской историографии, кардинально изменилось. В. Короткий в «Энцыклапедыі Гісторыі Беларусі» и С.В. Морозова в своих работах дают следующее определение: «Полемическая литература конца XVI – первой половины XVII в. (от греческого polemikos — враждебный) – пласт публицистической литературы Беларуси и Украины, явившийся ответом на обострение с конца ХVI в. религиозной борьбы». С точки зрения современного источниковедения, литературные и публицистические произведения сближает стремление авторов в той или иной степени воздействовать на читателя, значительный отход от реальности в стремлении обосновать свою мысль, свою точку зрения. Они наряду с летописями и хрониками, мемуарной литературой и эпистолярными источниками относятся к описательным источникам, а не документальным.

Таким образом, как бы исчез тезис, что «Памятники полемической литературы…» – это в том числе и документы… Опубликованные тексты сборника, в том числе и «Эктезис», все больше воспринимаются как литературные, публицистические памятники. А соответственно он рассматривается как раздел некого литературоведения, которому как раз свойственно искать жанр, автора и т.д. Возможно, все это и способствовало тому, что у «старопечатного издания» вдруг появился «автор».

С целью определения характера издания обратимся непосредственно к тексту Эктезиса. Сразу следует отметить, что содержание памятника доступно далеко не всем, несмотря на наличие в интернете оцифрованных копий. Ведь для того, чтобы познакомиться с ним, необходимо владеть польским языком. Наиболее подробно на русском языке текст «Эктезиса» изложен митрополитом Макарием Булгаковым в «Истории Русской Церкви».

Уже в самом названии оригинала определено, что перед нами «краткое собрание дел». В структуре «Эктезиса» выделяются 14 подзаголовков и своеобразное введение, где, кроме цитат из святых отцов, оформленных в виде эпиграфов, указано время, место проведения Собора и его предмет. Если обратиться к оригиналу, то дословный перевод подзаголовков на русский язык выглядит так: 1. Предисловие к упомянутому делу; 2. Что происходило в первый день синода; 3. Паранагностикум первый; 4. Во второй день что происходило; 5. Паранагностикум второй; 6. На третий день что было; 7. Собственная копия письма; 8. Собственная письменная копия, отправленная за день до синода; 9. Паранагностикум третий; 10. Причины отречения, которое Владыки тайно совершили без ведома большинства христианского русского народа, о чем свидетельствуют послы; 11. На четвертый день было; 12. Апофазис, то есть декрет, который низлагает отступников Восточной Православной Церкви; 13. Оглашение декрета; 14. Подписи.

Даже оформление текста, его структура показывает, что перед нами не публицистическая литература, а опубликованный документ. Это показывает и стиль языка – официально-деловой, и цель, ради которой он создавался – квалифицировать, дать оценку деятельности Владык-отступников Восточной Православной Церкви для принятия обоснованного решения.

В «Эктезисе…» отражено не просто описание событий, которые происходили на соборе, но юридически значимых фактов, процедурных действий, которые совершала православная сторона с присоединением соответствующих, выработанных собором решений и документов.

Если исходить из содержания, то перед нами Деяние Православных Соборов в Бресте в 1596 г. с подписями участников. В связи с тем, что перед нами опубликованный документ, то вместо непосредственных подписей указан поименный список уполномоченных представителей от духовенства и наиболее влиятельных особ от шляхты с указанием их полномочий и должностей.

Как можно отнести «Эктезис, или краткое собрание дел…» к полемической литературе? По сути, данный документ является исходной точкой полемики, на него в конечном итоге ссылалась как православная сторона, так и противная. Но полемики в нем самом найти невозможно – только решения. А отнесение «Эктезиса…» к публицистике просто абсурдно.

С точки зрения обывателя, казалось бы, какая разница — правовой, публицистический памятник или полемический перед нами, ведь главное — он носитель информации о событиях 1596 г., а классификация «Эктезиса…» интересна только узким специалистам. Однако классификация источника по типу и виду влечет за собой выбор метода исследования, а от источника и метода его исследования зависит объективность, достоверность работы. Не менее важно выявление в источнике информации и учете в методе соотношения субъективного и объективного. А как известно, объективность – это принцип научного познания… Все это имеет огромное практическое значение.

Например, у нас есть два источника о событиях в Бресте 1596 г. – «Эктезис…» и сочинение Петра Скарги «Синод Брестский». Их очень любят ставить в один ряд: «оба сочинения ограничивались описанием Собора, но с разных точек зрения».

П. Скарга утверждает, что православная сторона «жадное диспутацыи чинить не хотели», «згола згоды и едности <…> чинить, ани се вдавать в нее не хотели». А в «Эктезисе…» зафиксировано обратное утверждение. И вот уже практический вопрос, какой источник заслуживает доверия. Обратимся к авторству.

Петр Скарга был не просто придворным проповедником короля Сигизмунда III Вазы, первым ректором иезуитского коллегиума в Вильно, но идеологом унии. Его перу принадлежит трактат «О единстве Церкви Божией под единым пастырем и об отступлении греков от этого единства: с предостережением и вразумлением русских народов, стоящих на стороне греков» 1577 г., который стал программным документом унии. П. Скарга присутствовал в Бресте в 1596 г. и оставил «Синод Брестский». Это, несомненно, литературное произведение, которое носит полемический, богословско-философский характер. Условно его можно разделить на две части: Синод Брестский и Оборона синода Брестского. А если рассмотреть структуру, предложенную П. Скаргой, то выглядит она следующим образом: 1. Описание и оборона собору Руского Берестейского; 2. «Предмова до четельника»; 3. Собор Берестейский; 4. Речь послов его королевской милости; 5. Лист унии святое; 6. Оборона сбору Берестейского, который насчитывает 12 разделов. Последний пункт непропорционально огромен по объему по сравнению с остальными пунктами (50%).

По сути, в первых пунктах описываются некоторые только события собора, но довольно избирательно, а также содержится речь послов короля и «Лист унии святое». По нему невозможно восстановить хронологию событий 1596 г. в городе, так как изложение не системно-хронологическое, факты вырваны из контекста. К тому же автор — лицо прямо заинтересованное в красивой картинке. Это важный источник, но он требует специфических методов исследования, которые помогают убирать субъективность.

На вопрос об авторстве «Эктезиса…» отвечают подписи конкретных людей в его конце, в объеме двух страниц, а также описание полномочий архидиакона Никифора в самом начале. Для сравнения в «Эктезисе…» не просто пишется о том, что звали униатов, а те не пришли… Все изложено в виде своеобразного нотариально оформленного документа и подписанного тремя свидетелями – «паранагностикума» с призывом Владык-отступников на Собор к ответу. Причем таких «паранагностикумов» было три. Кроме того, по свидетельству «Эктезиса…» П. Скарга приходил на Православный Собор, дабы интригами увлечь на свою сторону одного из его лидеров – Константина Острожского, но, быв замечен, бежал, не желая вступать в открытый спор с архидиаконом Никифором и духовным колом. И этот факт зафиксирован подписями огромного количества людей.

Таким образом, вопрос, чьи свидетельства более объективны и заслуживают доверия, решается однозначно. На это указано еще в полемике в XVII в.: «не вдаваючися <…> в спор о тое Деев Берестейских описанье (сочинение П. Скарги – авт.), которое ни сведоцтвом, ни подписами нечиими, ани отданьем до книг яких урядовых не есть утверждено, противко ему выставляю шкрипт <…>, протестацию <…>, Новокгродских трибунальских книг внесенная.

Нельзя сказать, что объективными являются только правовые документы как вид источника, среди них тоже достаточно много субъективизма, который необходимо выявлять в каждом конкретном случае. Однако методы исследования, применяемые к разным видам источников, серьезно отличаются.

Для сравнения «Эктезиса…» и сочинения Петра Скарги «Синод Брестский» сложно подобрать критерии. «Эктезис…» скорее сопоставим с документом, подписанным Владыками-отступниками. Критерии при этом просто очевидны: субъект деятельности, их правоспособность, дееспособность, правомочия, соблюдение норм канонического, гражданского и гражданско-процессуального права. В случае применения историко-юридического метода, вывод будет обоснованным.

Сомнительно также утверждение большинства современных изданий о том, что «Эктезис» опубликован «вслед за трактатом П. Скарги». Указанным в обоих изданиях годом публикации является 1597 г. Но известно, что рукопись «Эктезиса…» была внесена в «Новокгродские трибунальские книги», т.е. оформлена сразу в 1596 г. в ходе Православного Собора с подписями участников и зарегистрирована. Следует учитывать факт существования еще и западнорусского текста «Эктезиса», сведения о котором практически отсутствуют. А вот перевод его на польский язык и издание (скорее всего для предоставления в сейм и сенат), несомненно, потребовало времени.

Как бы то ни было, не столь важно, раньше или чуть позже польскоязычный «Эктезис» был издан, чем сочинение П. Скарги «Синод Брестский», важен тот факт, что «Эктезис…» послужил отправной точкой для богословско-философских размышлений иезуита.

Таким образом, современные справочные издания изобилуют неточностями, вносят искажения в правильное восприятие «Эктезиса…» как источника. Все это требует дополнительного исследования, осмысления.

В заключение еще раз хочется отметить, что «Эктезис…» – это ключевой документ о событиях в Бресте, который современным языком можно назвать Деяния Православного Собора 1596 г. под председательством Никифора (Кантакузина). В нем отражены как его деяния, так и речи, за которые он в конечном итоге принял мученический венец. В православном полемическом произведении «Перестрога» об этом сказано так: «И самого отца Никифора, который вас судил, писанием и книжками своими ва обволал, того великого протосинкгела в заточение отправивши уморили».

«Эктезис…» является уникальным документом по истории города Бреста, несмотря на то, что, на первый взгляд, он не содержит некий местный материал – его описание. Однако в нем есть нечто большее — подписи брестских мещан, брестского православного братства, что ярко демонстрирует их отношение к Брестской церковной унии 1596 г.