Сегодня весомый 80-летний юбилей у брестчанки Эллы Сайдановой

17.02.2022 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Более полувека Элла Александровна отдала развитию музыкального искусства в Бресте – после окончания знаменитого института им. Гнесиных в Москве. Много десятилетий она преподавала и трудилась концертмейстером на вокальном отделении в Брестском областном музыкальном училище, позже – Музколледже им. Г.Ширмы.

Мы ближе познакомились, когда как журналисты подружились с замечательной певицей Региной Соколовской, преподавателем вокала, у которой Элла Сайданова не только была концертмейстером, но и другом и ангелом-хранителем: слепнущей певице нужна была именно такая, самоотверженная поддержка.

Бывали мы не только на городских концертах, где выступали Регина и Элла за фортепиано, но и в уютном доме Регины на Граевке, где и чай пили, и слушали домашние, с юмором, вокальные экзерсисы. Рады были за концертные турне известного брестского сопрано с другом-концертмейстером за границей, за песни, которые сочиняла и исполняла Регина и которые издавались на дисках в Польше.

Многие воспитанники вокального отделения стали известными солистами и преподавателями в Бресте, в Беларуси и за ее границами, они всегда на связи с Эллой Александровной. Мы с гордостью рассказывали о них на страницах «Брестского курьера».

По выходе на пенсию пианистка Сайданова продолжала работать как концертмейстер и опытный педагог в детском хоре, и мы по мере развития событий рассказывали в газете и об этом коллективе.

Cегодня хочется поблагодарить уважаемую Эллу Александровну за труды во славу Бреста, пожелать ей здоровья на все 120!