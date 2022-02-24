Теплый свет Николая Теличко

24.02.2022 Николай АЛЕКСАНДРОВ

В эти февральские дни замечательному брестскому поэту Николаю Григорьевичу Теличко исполнилось бы 99 лет. К этой дате была приурочена презентация его недавно изданной объемной книги стихов «Теплый свет» в городской библиотеке им. А.С.Пушкина.

Офицер-фронтовик, отмеченный боевыми наградами, в мирной жизни Николай Теличко был учителем и творцом поэзии высокой пробы. Вроде бы и негромко писал, не прибегал к звучной патетике, но, по моему серьезному убеждению и вкусу, он достойно встроен в ряд поэтов-фронтовиков – Семена Гудзенко, Алексея Недогонова, Сергея Орлова и других, не доживших, не договоривших своё. Николаю Теличко судьба даровала продолжить эту щемящую мелодию «поколения лейтенантов», внести в нее свои ноты и краски. В последние свои годы он жил «на два дома» — обосновался в Киеве, но постоянно приезжал в Брест на День Победы. И стихи в эту пору высокого заката писал больше на украинском языке.

Книгу «Теплый свет» подготовил и издал литератор и художник Леонид Волосюк, вложив в нее немало душевного труда. Он и вел презентацию вместе с главным библиотекарем читального зала Тамарой Юрчик, воспроизводя этапы судьбы и творчества поэта. Своими воспоминаниями о нем делились Михаил Петрукович, Николай Александров, Александр Ризо, Лидия Косачук и другие.

Наша справка



ТЕЛИЧКО Николай Григорьевич (20 февраля 1923 Черниговщина – 19 апреля 2014) – поэт, участник Второй мировой войны. После войны работал учителем в Кобрине и Бресте. Стихи писал на русском и украинском языках. Автор ряда книг и многих публикаций в периодике. Похоронен на Гарнизонном кладбище в Бресте

СТРОКИ РОДСТВА

Золотое хлебное сумежье,

молодые хвойные леса…

Ближнее родное зарубежье

подает оттуда голоса.

Там и здесь одни и те же птицы

свищут в рощах в солнечные дни,

на полях певают молодицы

там и здесь мелодии одни.

Заплелись одна с другою мовы,

вознеслись в заоблачный эфир,

потому я через лес сосновый

слушаю Оксану Билозир.

А за лесом, братьев не покинув,

утвердясь на радиоволне,

с белорусской песней Евдокимов

ходит по волынской стороне.

И стою я, как завороженный

песнями родства, хотя уже

часовой,

солдат вооруженный,

разделяет их на рубеже.

Все же в яви,

нам сегодня новой,

я за Припять езжу прямиком.

Что пришло с украинскою мовой,

здесь озвучил русским языком.

Там и здесь

одни и те же птицы

свищут в рощах в солнечные дни…

Я уверен, в мире нет границы

для симпатий, песен и родни.

1998

ЖЕНЕ

Вырывал нас из строя бой.

Каждый день были жертвы в роте.

И не встретиться нам с тобой,

если б снайпер залег напротив.

В тот бы день, для нас роковой,

обездоленная войною,

стала б ты солдатской вдовой,

не успев назваться женою.

Кто-то вышел бы из огня.

Ты ему бы женою стала.

Но тебе бы меня, меня

в жизни рядышком не хватало.

1961

В. КОЛЕСНИКУ

Мне не тесно в моём государстве:

то в степном,

то в берёзовом царстве.

Не грущу, не томлюсь, не тоскую,

что рождён я на долю такую.

За морями,

в далёком пространстве,

я устал бы от стрессов и странствий.

Здесь, поблизости, я замышляю

костерок сотворить на досуге,

позаботясь о спутнике — друге,

заварить ему крепкого чаю

и уйти, будто в рощу, в беседу,

разложив пред собой бутерброды…

Вы пришли ко мне,

мудрые годы.

Никуда от себя не уеду.

ДОВОЕННОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Над Галицией день весенний,

над Галицией легкий зной.

Довоенное воскресенье

перед летом. Перед войной.

Отдыхающий город Броды.

В частном доме залетный блюз.

Запестрели тогдашней моды

платья длинные, ситцы блуз.

К ним у скупщицы есть опалы.

Нет у мамы даже кольца,

но стрелок ворошиловский. Шпалы

командирские – у отца.

Открывая в свободу двери,

я спешу в молодежный клуб.

Попурри оркестранты в сквере

выдувают из медных труб.

В клубе в туфельках-«скороходах»

одноклассницы милой стать…

И свидание в клубе, в Бродах,

в наше время. Да как считать?

Если вникнуть в суть, полагая

в древе жизни иной зарод,

то эпоха была другая

и другой тогда жил народ.

Вот лишь вальс довоенного бала,

старый вальс зазвучал в душе.

А листва той поры опала,

даже в снах не шуршит уже.

***

Вспоминаю стихи. Чьи-то строки. Не спится.

Май цветёт за окном. Завершается сев.

От российской границы до польской границы

непрерывный шальной соловьиный распев.

Сколько творческой силы в пернатых рапсодах!

Волшебство их рулад укрепиться не прочь

на притихшей листве, в околдованных водах,

в проплывающих снах в эту майскую ночь.

Уплывут за рассвет сновиденья и скоро

весь из серых мансард и шикарных дворцов

в соловьиных руладах проснётся мой город —

и уйдёт на работу, махнув на певцов.