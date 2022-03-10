К 95-летию художника и поэта А.П.Бакуменко (1927-2011)

10.03.2022

Сегодня исполнилось бы 95 лет замечательному брестскому художнику и поэту Алексею Пименовичу Бакуменко.

В его книге поэзии «Мой белый свет», изданной в 2000 году, в стихах еще 1981 года он писал:

«За последней чертой

Встанет все наяву,

Если сделаю то,

Что задумано мною».

Алексей Бакуменко сделал больше, чем задумал: его личность стала образцом патриота, наставника, творца, семьянина.

Выйдя в отставку после трех десятилетий безупречной службы в армии (из них с 1944 года – восемь лет срочной службы), Алексей Пименович состоялся как художник, работая на Брестской фабрике сувениров и оставаясь с кистью в руке до последних дней.

Любя поэзию, Бакуменко еще в брестском Доме офицеров вел литературное объединение «Цитадель», ставил «на крыло» молодых литераторов. Неслучайно назвал он и свой стихотворный сборник «Мой белый свет»: в него вместилась целая жизнь: война, семь гарнизонов, край полесский — и биография души, тонкой и чуткой, доброй и милосердной.

А.П.Бакуменко с дочерью Татьяной

Полесский край стал родным для уроженца Полтавщины, и помянуть Алексея Пименовичв Бакуменко хочется его же строками

«Сегодня Брестская земля

Солдата с сильным воли духом,

Его, героя, приняла,

Ему навеки стала пухом».

Алексей БАКУМЕНКО. Стихи разных лет

***

Так повеет весенними травами,

Что душа вырывается в крик.

Понимаю: живу не по правилам,

Но я к жизни другой не привык.

В этот горестный час увядания,

Когда много уж пройдено лет,

Прихожу я к тебе на свидание,

Мой единственный белый мой свет.

Далеко-далеко за околицей

На исходе печального дня

Средь плывущей травы – среди конницы

Своего оседлаю коня.

Понесет он меня над туманами,

Весь в закатном багровом огне…

Догоняю я давнее, давнее,

Что должно ещё встретиться мне.

***

Счастье…

В чем оно?

Кто ответит?

И я сам отвечаю себе:

В том, что жил я на белом свете

Без претензий к своей судьбе,

Что друзей в трудный час не кинул,

Надо было молчать – был нем,

Что враги не стреляли в спину,

А в лицо, как стреляли всем,

Что всю жизнь свою шел я пешим,

Не взлетал высоко в седле,

В том, что был, как все, я грешен

На святой и безгрешной земле.

Повседневность

Повседневность.. Она

Или вовсе бесцветной бывает,

Иль окрашена так,

Что не радует цветом своим.

Удивительно, но

День иной сам собой убивает

Ничего не прибавив,

Но зато что-то насмерть убив.

Я боюсь повседневности

В повторении сером.

Каждый день нужен мне

И светлей и новей.

Не смогу я идти

Без любви и без веры,

Не подняв головы,

В череде этих дней.

Мои крылья

1

Во сне еще – не странно ли такое? –

В короткий миг привала у огня

Навстречу солнцу, в небо голубое

Несет на крыльях молодость меня.

Давно пора бы снам тем отосниться,

Где взмах крыла на целую версту…

Во сне еще бываю часто птицей,

Еще расту, душой еще расту.

2

Еще не поздно – все перечеркну,

Что мне мешает быть прямей и чище.

Сожгу дотла. И, бросив пепелище,

Я облаком под небеса взметну.

Я полечу над жаждущей землею

И отведу я от нее беду.

Пускай не ливнем, – каплей дождевою,

Росой холодной где-то упаду.

3

О, как много мне в жизни дано,

Чтоб полнее она была:

После жаркого дня – прохлады,

После долгих ночей – тепла.

Тишины после жаркого «боя»,

Чтоб на время – заботы с плеч,

И хотя бы недолгих с тобою,

Но всегда долгожданных встреч.

Мартовские стихи

Скворцы, последний выбросив десант,

Успешно завершили наступленье.

Благослови же, добрый месяц март,

Весенние заботы и творенья.

Иди в луга и по лесам броди,

Звени у окон серебром капели

И, посылая первые дожди,

В запас отправь свои снега-метели.

***

1

Ах, какой нынче март на Брестчине,

Даже трудно найти слова.

Будто снова красивой женщине

Возвратили ее права.

И она засверкала нарядами,

И любовь возвратилась к ней в дом,

Под лучистыми, жаркими взглядами

Посветлело все как-то кругом.

Много лет в эту пору бесснежную

Нам мечталось о марте таком,

И теперь о нем самое нежное

Мы душой потеплевшей поем.

2

Свои тени раскрасив

Лиловым и синим,

Обновляться вдруг стали

Средь поля стога.

Это, видно, ворона

Расстроила зиму,

Торопливо и весело

Каркнув в снега.

Перемен ожиданье

Кружится над полем,

И под солнцем притих

Непривычный мороз.

Над замерзшею речкой

И леса безмолвием

Скоро соки ударят

По струнам берез.

И когда зазвенит,

Запоет все живое,

И покатится эхом

Рожденного крик.

Да пребудет в надежде,

Любви и покое

Первый месяц весенний, –

Наш март-сакавик.

3

Я по заснеженным лугам

Иду к Лесной, любимой речке,

А впереди спешит к стогам

Буланый конь, звеня уздечкой.

Чернеет грива на снегу,

Бока желтеют спелой дыней,

И наши тени вслед бегут,

Роднясь по цвету с небом синим.

Уже в прогалинах река,

И в них вода журчит неспешно,

И цель моя уже близка,

И мысли все мои безгрешны.

Легко и думать и дышать,

Когда весна так покорила.

Нисходит с неба благодать,

Что меня долго обходила,

И разливается кругом,

И людям падает на души,

И наполняет их теплом,

И слезы горькие их сушит.