К 95-летию художника и поэта А.П.Бакуменко (1927-2011)

10.03.2022
Сегодня исполнилось бы 95 лет замечательному брестскому художнику и поэту Алексею Пименовичу Бакуменко.
В его книге поэзии «Мой белый свет», изданной в 2000 году, в стихах еще 1981 года он писал:
«За последней чертой
Встанет все наяву,
Если сделаю то,
Что задумано мною».
Алексей Бакуменко сделал больше, чем задумал: его личность стала образцом патриота, наставника, творца, семьянина.
Выйдя в отставку после трех десятилетий безупречной службы в армии (из них с 1944 года – восемь лет срочной службы), Алексей Пименович состоялся как художник, работая на Брестской фабрике сувениров и оставаясь с кистью в руке до последних дней.
Любя поэзию, Бакуменко еще в брестском Доме офицеров вел литературное объединение «Цитадель», ставил «на крыло» молодых литераторов. Неслучайно назвал он и свой стихотворный сборник «Мой белый свет»: в него вместилась целая жизнь: война, семь гарнизонов, край полесский — и биография души, тонкой и чуткой, доброй и милосердной.
А.П.Бакуменко с дочерью Татьяной
Полесский край стал родным для уроженца Полтавщины, и помянуть Алексея Пименовичв Бакуменко хочется его же строками
«Сегодня Брестская земля
Солдата с сильным воли духом,
Его, героя, приняла,
Ему навеки стала пухом».
Алексей БАКУМЕНКО. Стихи разных лет
***
Так повеет весенними травами,
Что душа вырывается в крик.
Понимаю: живу не по правилам,
Но я к жизни другой не привык.
В этот горестный час увядания,
Когда много уж пройдено лет,
Прихожу я к тебе на свидание,
Мой единственный белый мой свет.
Далеко-далеко за околицей
На исходе печального дня
Средь плывущей травы – среди конницы
Своего оседлаю коня.
Понесет он меня над туманами,
Весь в закатном багровом огне…
Догоняю я давнее, давнее,
Что должно ещё встретиться мне.
***
Счастье…
В чем оно?
Кто ответит?
И я сам отвечаю себе:
В том, что жил я на белом свете
Без претензий к своей судьбе,
Что друзей в трудный час не кинул,
Надо было молчать – был нем,
Что враги не стреляли в спину,
А в лицо, как стреляли всем,
Что всю жизнь свою шел я пешим,
Не взлетал высоко в седле,
В том, что был, как все, я грешен
На святой и безгрешной земле.
Повседневность
Повседневность.. Она
Или вовсе бесцветной бывает,
Иль окрашена так,
Что не радует цветом своим.
Удивительно, но
День иной сам собой убивает
Ничего не прибавив,
Но зато что-то насмерть убив.
Я боюсь повседневности
В повторении сером.
Каждый день нужен мне
И светлей и новей.
Не смогу я идти
Без любви и без веры,
Не подняв головы,
В череде этих дней.
Мои крылья
1
Во сне еще – не странно ли такое? –
В короткий миг привала у огня
Навстречу солнцу, в небо голубое
Несет на крыльях молодость меня.
Давно пора бы снам тем отосниться,
Где взмах крыла на целую версту…
Во сне еще бываю часто птицей,
Еще расту, душой еще расту.
2
Еще не поздно – все перечеркну,
Что мне мешает быть прямей и чище.
Сожгу дотла. И, бросив пепелище,
Я облаком под небеса взметну.
Я полечу над жаждущей землею
И отведу я от нее беду.
Пускай не ливнем, – каплей дождевою,
Росой холодной где-то упаду.
3
О, как много мне в жизни дано,
Чтоб полнее она была:
После жаркого дня – прохлады,
После долгих ночей – тепла.
Тишины после жаркого «боя»,
Чтоб на время – заботы с плеч,
И хотя бы недолгих с тобою,
Но всегда долгожданных встреч.
Мартовские стихи
Скворцы, последний выбросив десант,
Успешно завершили наступленье.
Благослови же, добрый месяц март,
Весенние заботы и творенья.
Иди в луга и по лесам броди,
Звени у окон серебром капели
И, посылая первые дожди,
В запас отправь свои снега-метели.
***
1
Ах, какой нынче март на Брестчине,
Даже трудно найти слова.
Будто снова красивой женщине
Возвратили ее права.
И она засверкала нарядами,
И любовь возвратилась к ней в дом,
Под лучистыми, жаркими взглядами
Посветлело все как-то кругом.
Много лет в эту пору бесснежную
Нам мечталось о марте таком,
И теперь о нем самое нежное
Мы душой потеплевшей поем.
2
Свои тени раскрасив
Лиловым и синим,
Обновляться вдруг стали
Средь поля стога.
Это, видно, ворона
Расстроила зиму,
Торопливо и весело
Каркнув в снега.
Перемен ожиданье
Кружится над полем,
И под солнцем притих
Непривычный мороз.
Над замерзшею речкой
И леса безмолвием
Скоро соки ударят
По струнам берез.
И когда зазвенит,
Запоет все живое,
И покатится эхом
Рожденного крик.
Да пребудет в надежде,
Любви и покое
Первый месяц весенний, –
Наш март-сакавик.
3
Я по заснеженным лугам
Иду к Лесной, любимой речке,
А впереди спешит к стогам
Буланый конь, звеня уздечкой.
Чернеет грива на снегу,
Бока желтеют спелой дыней,
И наши тени вслед бегут,
Роднясь по цвету с небом синим.
Уже в прогалинах река,
И в них вода журчит неспешно,
И цель моя уже близка,
И мысли все мои безгрешны.
Легко и думать и дышать,
Когда весна так покорила.
Нисходит с неба благодать,
Что меня долго обходила,
И разливается кругом,
И людям падает на души,
И наполняет их теплом,
И слезы горькие их сушит.
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