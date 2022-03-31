К 20-летию архиерейской хиротонии архиепископа Брестского и Кобринского Иоанна

31.03.23022

Его Высокопреосвященству

Высокопреосвященнейшему ИОАННУ,

Архиепископу Брестскому и Кобринскому

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!

От духовенства и боголюбивых мирян Брестской епархии примите сердечные слова поздравления с 20-летием архиерейской хиротонии. «Какую благодарность можем мы воздать Богу за Вас, – говорим мы сегодня словами святого апостола Павла, – за всю радость, которой радуемся о Вас пред Богом нашим» (1Фес. 3, 9).И как ответ на эти слова, приносим Вам, дорогой Владыка, свою сыновнюю любовь и послушание.

Ваше горячее желание посвятить всю жизнь без остатка служению Богу и ближнему, не утаилось от взора Всевидящего Творца. Господь вручил Вас мудрому водительству великого святителя, блаженной памяти почившего Высокопреосвященнейшего митрополита Филарета, Первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси, который стал для Вас и молитвенником, и наставником, и отцом. Отеческая любовь великого архипастыря к Вам и Ваша преданность ему в послушании трудиться ради славы Церкви Христовой, обрели благоволение в очах Божиих. Промысл Божий возвел Вас на высоту архиерейского служения и десницей богомудрого наставника благословил на многотрудный путь апостольского служения, которое до сего дня совершаете в стремлении «представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины» (2 Тим. 2,15). Верим, что святитель земли белорусской сегодня, взирая с небесных высот, радуется Вашим трудам и благословенным успехам на ниве Христовой и молит Бога об укреплении духовных и телесных сил, благоденственной и мирной жизни, здравии, спасении и во всем благом поспешении.

Совершая служение Церкви Христовой и Отечеству, Вы являете добрый пример безграничного человеколюбия и сострадания, всецелой преданности воли Божией и богоугодной жизни. Благодатным действием Святого Духа утверждаете в людях христианские идеалы любви, терпения, милосердия. Бескорыстным служением, любовью и добротой, благословенным даром слова укрепляете чад Церкви Христовой, разделяя с ними радости и тревоги.

Дорогой Владыка, позвольте вновь и вновь поздравить Вас и пожелать всесильной и благодатной помощи Божией в дальнейшем архипастырском служении во славу Святой Матери-Церкви, доброго здравия, крепости духовных и телесных сил, благословенных успехов в начинаниях и трудах, духовной радости и мира. Молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы, да ниспошлет Вам Господь полноту сил и щедрую помощь на многая и благая лета!

Духовенство и любящая паства Брестской епархии

31 марта 2022 г.

град Брест