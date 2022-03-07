Покаянный канон Андрея Критского в судьбе о. Евгения Парфенюка

07.03.2022 Николай АЛЕКСАНДРОВ. Фрагмент из подготовленной к печати книги «Храм души народного батюшки Евгения Парфенюка»

В 1963 году протоиерей о. Евгений, настоятель Петропавловской церкви в Кобрине, стал кандидатом богословских наук, защитив в Ленинградской Духовной Академии свою курсовую работу, насчитывавшую 276 страниц. Весьма солидный труд!

«Я в этой церкви слушала Канон

Андрея Критского в день строгий и печальный…»

Анна Ахматова

«Выписка из журнала № 19/439 заседания Совета Ленинградской Духовной Академии от 24 мая 1963 года.

«СЛУШАЛИ: 7. Отзывы профессора Л. Н. Парийского и преподавателя Матвеева А. М. о курсовом сочинении действительного студента Духовной Академии по Заочному Сектору, протоиерея Парфенюка Е. С., на тему «УЧЕНИЕ О ЛИЧНОМ СПАСЕНИИ ПО ВЕЛИКОМУ ПОКАЯННОМУ КАНОНУ ПРЕПОДОБНОГО АНДРЕЯ КРИТСКОГО».

ПОСТАНОВИЛИ: На основании положительных отзывов рецензентов признать курсовое сочинение протоиерея Евгения Степановича ПАРФЕНЮКА удовлетворительным и присудить автору ученую степень кандидата богословия».

Курсовое сочинение насчитывало 276 страниц.

Диплом Академии от 30 мая 1963 г. был утвержден Его Высокопреосвященством Высокопреосвященнейшим Пименом, митрополитом Ленинградским и Ладожским».

Профессор, давший положительный отзыв о сочинении студента Парфенюка, – это Лев Николаевич Парийский (1892 – 1972), выдающийся православный деятель, богослов и журналист, в молодые годы он был учеником и помощником будущего патриарха Тихона, сподвижником митрополита Вениамина, расстрелянного большевиками в 1921 г., знал 5 языков.

Л.Н.Парийский

А тема, избранная о. Евгением для кандидатской работы, была совершенно не случайна. Он глубоко чтил и любил Покаянный Канон Андрея Критского, высочайшее литургическое произведение VIII века, исполняемое в первые дни Великого поста. Напомню, как этот Канон когда-то звучал в Свято-Симеоновском соборе Бреста:

«30 марта 1905 около 12 1\2 часов дня Преосвященный Никанор приехал в Брест-Литовск. Здесь у вокзала его встретили военные и светские власти во главе с г. предводителем дворянства почтенным Ал. П. Чичериным.

…Вечером Преосвященный Никанор возглавлял богослужение, ему сослужили соборяне и о. наблюдатель. Говорят, что особенно трогательным показалось Владыке чтение Канона Андрея Критского о. благочинным Даниилом Лихачевским, который читал как греческий искусный псалт с неизменными повышениями и понижениями, так что в его чтении почти воспроизводилась подлинная силлабическая стихомерная речь священного песнопевца. Кажется, этому чтению порадовались бы не только константинопольские, но и афонские чтецы греки. Так неведомыми судьбами сохранились у нас древние византийские мотивы даже в чтении!»

…Батюшка Евгений Парфенюк отошел в вечность в 2009 г. в первый день Великого поста накануне чтения этого удивительного канона.