К 85-летию о. Георгия Лисицкого, диакона Свято-Воскресенского собора

17.03.2022

Сегодня исполнилось 85 лет о. Георгию Лисицкому, диакону Свято-Воскресенского собора г. Бреста.

С самого начала закладки этого храма-памятника Победы он был надежным со-трудником и сподвижником протоиерея о. Евгения Парфенюка, неутомимого созидателя святыни, ныне украшающей наш город и ставшей одной из его духовных доминант. Отец Георгий по сию пору продолжает молитвенно служить Богу и людям, являя собою пример верности и доброты, душевной открытости и сердечной чистоты.

Поздравляем отца Георгия с таким весомым юбилеем и желаем ему — многая лета!